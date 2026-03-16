Hôm nay AFC có thể tuyên án phạt đội tuyển Malaysia thua Việt Nam: Cả thế giới đợi chờ

FIFA đang quan sát cách AFC hành động

Có lý do để tin rằng Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đang theo dõi kỹ động thái tiếp theo của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), liên quan đến việc AFC ra án với bóng đá Malaysia, vụ 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả.

FIFA có thể đang quan sát hành động của AFC, vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả Ảnh: Ngọc Linh

Trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á phân tích: "AFC đang chờ hoàn thành các thủ tục pháp lý. Phía Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã xác nhận các quy tắc của FIFA, về việc các cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ không hợp lệ. Việc còn lại thuộc về AFC. Họ cần mở khóa các thủ tục của riêng họ, trước khi AFC đưa ra quyết định cuối cùng".

Phân tích trên cho thấy, AFC không thể không kỷ luật bóng đá Malaysia, không thể không xử lý đội tuyển Malaysia, ở các trận đội này sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Vì bất kỳ động thái nào của AFC có dấu hiệu đi ngược lại các phán quyết của FIFA, cũng có thể được xem là hành động làm trái luật bóng đá quốc tế.

Dư luận tại Malaysia lên tiếng, AFC bị phản ứng

Không chỉ có thế, ngay đến dư luận bóng đá Malaysia cũng nóng lòng muốn được thấy 1 phán quyết công bằng, nghiêm minh. Họ nóng lòng muốn được thấy 1 phán quyết đủ để bóng đá Malaysia nhận ra sai lầm của chính mình, trước khi tái cấu trúc.

Đội tuyển Malaysia khó tránh khỏi cảnh bị xử thua đội tuyển Việt Nam Ảnh: Ngọc Linh

Chuyên gia thể thao Faithal Hassan bình luận: "Ngay từ đầu, tôi đã hoài nghi về cách AFC xử lý Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). AFC quá thận trọng trong việc công bố án phạt của mình dành cho bóng đá Malaysia, dành cho FAM và cho 7 cầu thủ vi phạm. Chính vì điều này khiến cho tính minh bạch của AFC và bóng đá Malaysia đang ở mức thấp nhất".

Ngay chính các cổ động viên Malaysia hiện cũng không ủng hộ những cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả. Nhiều ý kiến bình luận trên mạng xã hội ở Malaysia yêu cầu cơ quan điều hành giải đấu trong nước tước luôn tư cách cầu thủ nội của những cầu thủ nhập tịch có liên quan, khi họ thi đấu cho các CLB bóng đá Malaysia. Họ không hài lòng với lời phân trần của Tổng thư ký (TTK) AFC Seri Windsor Paul John mới đây: "Phán quyết của CAS chỉ áp dụng ở phạm vi đội tuyển quốc gia, không áp dụng ở phạm vi CLB".

Phát biểu nêu trên của vị TTK AFC giúp cho CLB Johor Darul Tazim (có 3 cầu thủ nhập tịch "lậu" gồm Figueiredo, Irazabal và Hevel) của Malaysia tránh khỏi việc bị trừng phạt tại Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) và Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026. Tuy nhiên, phát biểu này lại bị người hâm mộ và truyền thông Malaysia phản bác, họ cho rằng nếu CAS và FIFA đã không công nhận hồ sơ nhập tịch của nhóm các cầu thủ sai phạm, thì căn cứ vào đâu để AFC và giải đấu quốc nội ở Malaysia công nhận những cầu thủ này là cầu thủ nội ở quy mô CLB?

Đối diện với cả áp lực bên trong lẫn bên ngoài, AFC gần như không thể ngó lơ án kỷ luật dành cho đội tuyển Malaysia và các cầu thủ nhập tịch "lậu" của đội bóng có biệt danh Harimau Malaya. Việc đội tuyển Malaysia bị xử thua các đội tuyển Việt Nam (ở trận đấu ngày 10.6.2025) và Nepal (ở trận đấu ngày 25.3.2025) tại vòng loại Asian Cup 2027 là khó tránh khỏi.

Vả lại, nhiều nền bóng đá khác ở Đông Nam Á dù chưa lên tiếng, nhưng đang theo dõi sát phản ứng của AFC. Dự kiến hôm nay, AFC sẽ công bố kết luận điều tra và có thể tuyên án phạt FAM cũng như đội tuyển Malaysia. FIFA có lẽ sẽ không để yên nếu AFC không xử lý nghiêm minh.

Trang ASEAN Football dự đoán: "VFF có thể đang chờ các phán quyết của AFC và sẽ thực hiện các hành động cần thiết, nhằm bảo vệ quyền lợi của đội tuyển Việt Nam".

