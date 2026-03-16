Trận đội tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia tại Thiên Trường vẫn sẽ hấp dẫn vô cùng, là vì…

Thắng lớn về mặt tinh thần của đội tuyển Việt Nam

Ngoài chuyện chắc chắn giành vé dự vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027, diễn ra đầu năm sau tại Ả Rập Xê Út, trong trường hợp đội tuyển Malaysia bị xử thua ở 2 trận gặp đội tuyển Việt Nam (ngày 10.6.2025) và Nepal (ngày 25.3.2026), đội bóng của HLV Kim Sang-sik còn có thêm sự thoải mái về mặt tinh thần, từ đây cho đến AFF Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Malaysia ngày 31.3 Ảnh: Ngọc Linh

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31.3 tới đây tại lượt về vòng loại Asian Cup 2027, từ chỗ mang tính chất 1 mất 1 còn với đội tuyển Việt Nam, chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục khi án phạt được tuyên bố. HLV Kim Sang-sik có thêm 1 cơ hội rất lớn để thử nghiệm đội hình, thử nghiệm các công thức chiến thuật.

AFC sẽ xử Malaysia thua 0-3, đội tuyển Việt Nam chính thức giành vé dự VCK Asian Cup 2027

Đội tuyển Việt Nam có khá nhiều cầu thủ mới, có khá nhiều sự trở lại sau thời gian dài vắng mặt, ở đợt tập trung lần này. Đáng kể trong số đó có trung vệ Nguyễn Nhật Minh (có thể lần đầu được gọi lên đội tuyển), trung vệ Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu (trở lại sau chấn thương dai dẳng)… Ngay cả trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cũng đã có khoảng thời gian dài không được gọi lên đội tuyển ở các đợt tập trung gần nhất, vì chấn thương. Lần này, anh trở lại mang theo nhiều kỳ vọng.

Rộng đường chuẩn bị cho AFF Cup 2026 và VCK Asian Cup 2027

Tất cả những cầu thủ kể trên đều cần thời gian ráp nối với nhau ở đội tuyển Việt Nam, cũng như tìm tiếng nói chung với đồng đội. Nếu trận đấu với Malaysia vào ngày 31.3 tới là trận mang tính chất tranh chấp vé vào VCK giải vô địch châu Á, HLV Kim Sang-sik khó có cơ hội thử nghiệm đội hình, thử nghiệm nhân sự.

HLV Kim Sang-sik có điều kiện thử nghiệm nhiều vị trí, chuẩn bị cho AFF Cup 2026 và VCK Asian Cup 2027 Ảnh: Minh Tú

Vì trận đấu mang tính thủ tục với đội tuyển Việt Nam, ông Kim sẽ thoải mái "thử lửa" những gương mặt này. Không dễ có những đợt cọ xát với đối thủ ngang tầm như các trận đấu với Malaysia, trong những ngày thuộc FIFA Days, tại vòng loại Asian Cup. Nên HLV Kim Sang-sik đang có cơ hội quá tốt để từng học trò bộc lộ hết các điểm mạnh của mình.

Ngoài ra, đây cũng là dịp để HLV Kim Sang-sik nhìn rõ hơn về đối thủ Malaysia, sau khi đội bóng có biệt danh Harimau Malaya mất đi 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Đội tuyển Malaysia sẽ chơi như thế nào? Tấn công và phòng ngự ra sao sau khi không còn 7 cầu thủ vi phạm hồ sơ? Sẽ là điều được HLV Kim Sang-sik nghiên cứu kỹ, vì rất có khả năng chúng ta sẽ tái ngộ chính đội tuyển Malaysia tại vòng đấu loại trực tiếp (bán kết hoặc chung kết) AFF Cup 2026.

Trận tái đấu vào ngày 31.3 tại sân Thiên Trường vẫn sẽ rất hấp dẫn, dù đôi bên có tung ra sân nhân sự thế nào.



