Văn Hậu và Đình Trọng sẽ được sát cánh trận Việt Nam đại chiến Malaysia: Nước cờ mới của thầy Kim?

Những sự trở lại được chờ đợi của đội tuyển Việt Nam

Điểm chung của 2 cầu thủ này là họ từng có thời gian dài khoác áo đội tuyển Việt Nam và cùng dính những chấn thương dai dẳng, có lúc ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của họ. Thế rồi, các hậu vệ Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu lần lượt trở lại. Trong những vòng đấu gần đây tại V-League, họ thi đấu rất hay trong màu áo CLB Công an Hà Nội (CAHN), giúp đội bóng này vững vàng ở ngôi đầu bảng.

Đoàn Văn Hậu đã trở lại với trạng thái rất tốt sau thời gian dài chấn thương Ảnh: Minh Tú

CLB CAHN hiện giờ thậm chí ít khi sử dụng các trung vệ ngoại trong đội hình xuất phát, vì họ đã có các trung vệ nội rất xuất sắc, gồm Bùi Hoàng Việt Anh (1,85 m), Đoàn Văn Hậu (1,86 m) và Trần Đình Trọng (1,76 m). Sự trở lại với phong độ cao của Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu giúp cho HLV Mano Polking không ngần ngại xếp trung vệ ngoại Hugo Gomes lên băng ghế dự bị.

Đoàn Văn Hậu vốn sở trường thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái, nhưng trong thời gian gần đây, HLV Mano Polking thường xếp Đoàn Văn Hậu thi đấu ở vị trí trung vệ lệch trái, tận dụng thể hình, khả năng tranh chấp tay đôi và không chiến của cầu thủ này, giúp cho hàng phòng ngự của CLB CAHN mạnh mẽ hơn.

Đây cũng là lời giải dành cho HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Đội tuyển Việt Nam lúc này có không ít hậu vệ cánh trái xuất sắc, như Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Văn Vĩ hay Phan Tuấn Tài. Ông Kim không cần phải sắp Đoàn Văn Hậu ở cánh trái của đội tuyển quốc gia nữa, thay vào đó vị HLV người Hàn Quốc có thể kéo Đoàn Văn Hậu vào giữa đá trung vệ.

Đây cũng là phương án giúp cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam giải được bài toán chống bóng bổng và khả năng tranh chấp tay đôi, hệt như những gì mà HLV Mano Polking đã làm ở CLB CAHN. Đấy cũng là lý do mà khi có mặt Đoàn Văn Hậu, HLV Kim Sang-sik sẽ không còn quá lo lắng về chuyện trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long (1,95 m) chưa đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik đau đầu chọn thủ môn cho đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Malaysia

Lời giải cho bài toán khó

Với việc bổ sung 2 cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng trong thời gian tới, đội tuyển Việt Nam có dàn trung vệ rất hùng hậu, gồm Thành Chung (1,82 m), Duy Mạnh (1,80 m), Việt Anh, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng (1,74 m). Dàn trung vệ này vừa có kỹ thuật, không kém về mặt thể hình, lại giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đình Trọng là cầu thủ có lối chơi rất thông minh Ảnh: Minh Tú

Với riêng Đình Trọng, anh có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm khi cần. Đây cũng là cách HLV Mano Polking thường bố trí Đình Trọng ở vị trí như trên, mỗi khi cần tăng cường khả năng phòng ngự từ xa.

HLV Kim Sang-sik cũng có thể tham khảo đồng nghiệp Mano Polking về điều này. Khi Đình Trọng chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, anh vừa có sự mạnh mẽ để thu hồi bóng từ chân đối phương, vừa có khả năng phát động tấn công bằng những đường chuyền dài chính xác, vừa phát huy tốt khả năng đọc tình huống của mình, giúp đội bóng của anh tạo ra lớp phòng ngự tốt hơn từ khu vực giữa sân.

Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng là những gương mặt đã xa đội tuyển thời gian dài. Họ đầy khát khao thể hiện ở lần tái ngộ này, và cũng không hề xa lạ với các đồng đội xung quanh mình, hứa hẹn tạo nên sự ăn ý. Tất cả tạo nên tín hiệu tích cực cho đội tuyển Việt Nam trước trận đấu với Malaysia vào ngày 31.3 tới đây, cũng như trước AFF Cup 2026 vào giữa năm nay.

Xin được nhắc lại, toàn bộ 7 cầu thủ nhập tịch lậu của Malaysia sẽ không được thi đấu ở cuộc chạm trán ngày 31.3 tới đây.