Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Văn Hậu và Đình Trọng sẽ được sát cánh trận Việt Nam đại chiến Malaysia: Nước cờ mới của thầy Kim?

Thiếu Bá
16/03/2026 10:53 GMT+7

Hai hậu vệ Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu ngày một thi đấu xuất sắc tại V-League. Họ có thể trở thành những sự bổ sung quan trọng cho đội tuyển Việt Nam trong năm nay.

Những sự trở lại được chờ đợi của đội tuyển Việt Nam

Điểm chung của 2 cầu thủ này là họ từng có thời gian dài khoác áo đội tuyển Việt Nam và cùng dính những chấn thương dai dẳng, có lúc ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của họ. Thế rồi, các hậu vệ Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu lần lượt trở lại. Trong những vòng đấu gần đây tại V-League, họ thi đấu rất hay trong màu áo CLB Công an Hà Nội (CAHN), giúp đội bóng này vững vàng ở ngôi đầu bảng.

Đoàn Văn Hậu đã trở lại với trạng thái rất tốt sau thời gian dài chấn thương

Ảnh: Minh Tú

CLB CAHN hiện giờ thậm chí ít khi sử dụng các trung vệ ngoại trong đội hình xuất phát, vì họ đã có các trung vệ nội rất xuất sắc, gồm Bùi Hoàng Việt Anh (1,85 m), Đoàn Văn Hậu (1,86 m) và Trần Đình Trọng (1,76 m). Sự trở lại với phong độ cao của Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu giúp cho HLV Mano Polking không ngần ngại xếp trung vệ ngoại Hugo Gomes lên băng ghế dự bị.

Đoàn Văn Hậu vốn sở trường thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái, nhưng trong thời gian gần đây, HLV Mano Polking thường xếp Đoàn Văn Hậu thi đấu ở vị trí trung vệ lệch trái, tận dụng thể hình, khả năng tranh chấp tay đôi và không chiến của cầu thủ này, giúp cho hàng phòng ngự của CLB CAHN mạnh mẽ hơn.

Đây cũng là lời giải dành cho HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Đội tuyển Việt Nam lúc này có không ít hậu vệ cánh trái xuất sắc, như Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Văn Vĩ hay Phan Tuấn Tài. Ông Kim không cần phải sắp Đoàn Văn Hậu ở cánh trái của đội tuyển quốc gia nữa, thay vào đó vị HLV người Hàn Quốc có thể kéo Đoàn Văn Hậu vào giữa đá trung vệ.

Đây cũng là phương án giúp cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam giải được bài toán chống bóng bổng và khả năng tranh chấp tay đôi, hệt như những gì mà HLV Mano Polking đã làm ở CLB CAHN. Đấy cũng là lý do mà khi có mặt Đoàn Văn Hậu, HLV Kim Sang-sik sẽ không còn quá lo lắng về chuyện trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long (1,95 m) chưa đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Lời giải cho bài toán khó

Với việc bổ sung 2 cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng trong thời gian tới, đội tuyển Việt Nam có dàn trung vệ rất hùng hậu, gồm Thành Chung (1,82 m), Duy Mạnh (1,80 m), Việt Anh, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng (1,74 m). Dàn trung vệ này vừa có kỹ thuật, không kém về mặt thể hình, lại giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đình Trọng là cầu thủ có lối chơi rất thông minh

Ảnh: Minh Tú

Với riêng Đình Trọng, anh có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm khi cần. Đây cũng là cách HLV Mano Polking thường bố trí Đình Trọng ở vị trí như trên, mỗi khi cần tăng cường khả năng phòng ngự từ xa.

HLV Kim Sang-sik cũng có thể tham khảo đồng nghiệp Mano Polking về điều này. Khi Đình Trọng chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, anh vừa có sự mạnh mẽ để thu hồi bóng từ chân đối phương, vừa có khả năng phát động tấn công bằng những đường chuyền dài chính xác, vừa phát huy tốt khả năng đọc tình huống của mình, giúp đội bóng của anh tạo ra lớp phòng ngự tốt hơn từ khu vực giữa sân.

Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng là những gương mặt đã xa đội tuyển thời gian dài. Họ đầy khát khao thể hiện ở lần tái ngộ này, và cũng không hề xa lạ với các đồng đội xung quanh mình, hứa hẹn tạo nên sự ăn ý. Tất cả tạo nên tín hiệu tích cực cho đội tuyển Việt Nam trước trận đấu với Malaysia vào ngày 31.3 tới đây, cũng như trước AFF Cup 2026 vào giữa năm nay. 

Xin được nhắc lại, toàn bộ 7 cầu thủ nhập tịch lậu của Malaysia sẽ không được thi đấu ở cuộc chạm trán ngày 31.3 tới đây. 

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận