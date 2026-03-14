Thể thao Bóng đá Việt Nam

Văn Hậu tiết lộ ‘bí kíp’ giúp CLB CAHN đánh bại Ninh Bình: 'Thầy Polking đã...'

Văn Trình
14/03/2026 21:39 GMT+7

Chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình ở vòng 16 V-League 2025 - 2026 giúp CLB CAHN tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng. Sau trận đấu, Đoàn Văn Hậu tiết lộ những lời 'truyền lửa' của HLV Polking đã giúp toàn đội giữ vững quyết tâm trong cuộc đua vô địch.

Trên sân Ninh Bình tối 14.3, CLB Công an Hà Nội (CANH) nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2. Sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà tạo điều kiện để tiền đạo Alan Grafite tận dụng cơ hội, dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm. Bàn thắng sớm giúp đội khách thi đấu tự tin và kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian.

Sang hiệp hai, CLB CAHN tiếp tục gia tăng cách biệt với cú sút xa đẹp mắt của Nguyễn Thành Long sau pha phối hợp ăn ý cùng Leo Artur và Cao Pendant Quang Vinh. Dù đội chủ nhà Ninh Bình rút ngắn tỷ số ở cuối trận, nhưng đội bóng của HLV Polking vẫn bảo toàn chiến thắng 2-1 đầy quan trọng.

Highlight Ninh Bình 1-2 CLB CAHN: Xây chắc ngôi đầu

Sau trận đấu, Văn Hậu gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã đến sân cổ vũ rất đông và cho rằng cả hai đội đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn. Hậu vệ sinh năm 1999 cũng chia sẻ quãng thời gian dài chấn thương vừa qua là thử thách lớn với bản thân.

“Sau chấn thương dài, từng buổi tập hay từng trận đấu với tôi đều rất quan trọng. Tôi luôn tự nhắc phải cố gắng tốt hơn một chút mỗi ngày”, Văn Hậu nói.

Văn Hậu tiết lộ ‘bí kíp’ giúp CLB CAHN đánh bại Ninh Bình: 'Thầy Polking đã...'- Ảnh 1.

Văn Hậu cùng CLB CAHN có trận thắng quan trọng trước Ninh Bình

ẢNH: MINH TÚ

CLB CAHN quyết tâm kết thúc giải ở ngôi vị cao nhất

Theo cầu thủ này, thi đấu trên sân khách luôn là thử thách lớn, nhưng sự đoàn kết đã giúp CLB CAHN vượt qua áp lực. Đặc biệt, sau trận thua đáng tiếc trước CLB Hà Nội ở vòng 15, tinh thần toàn đội có phần đi xuống. Khi đó, HLV Polking đã có những lời nhắn nhủ rất rõ ràng.

“Hai đội đá V-League mà trải qua chuỗi trận bất bại rồi lại thua trên sân nhà thì ai cũng tiếc. Thầy Polking đã dặn toàn đội phải giữ sự quyết tâm, dù chỉ giành 1 điểm cũng phải chiến đấu hết mình để tiếp tục cuộc đua vô địch”, Văn Hậu tiết lộ.

Trận thắng CLB Ninh Bình càng ý nghĩa hơn khi CLB CAHN gặp tổn thất lực lượng. Tiền đạo Alan Grafite, người mở tỷ số, phải rời sân sớm vì tái phát chấn thương. Văn Hậu thừa nhận đây là tổn thất lớn bởi Alan là cầu thủ rất quan trọng trong hệ thống tấn công của đội bóng.

Văn Hậu chia sẻ: “Trong một tập thể luôn cần những cá nhân có thể tạo đột biến, đi bóng hoặc xâm nhập vòng cấm. Alan là cầu thủ như vậy. Hy vọng chấn thương của cậu ấy không quá nặng và HLV cũng sẽ sớm tìm được phương án thay thế nếu cần”.

Văn Hậu tiết lộ ‘bí kíp’ giúp CLB CAHN đánh bại Ninh Bình: 'Thầy Polking đã...'- Ảnh 2.

Văn Hậu cùng các đồng đội đang củng cố vững chắc ngôi đầu V-League

ẢNH: MINH TÚ

Với cá nhân mình, hậu vệ gốc Thái Bình cho biết khát khao chinh phục danh hiệu đã được hình thành từ khi anh còn khoác áo CLB Hà Nội. Và khi chuyển sang CLB CAHN, mục tiêu đó vẫn không thay đổi.

Văn Hậu khẳng định: “Từ khi lên đội một CLB Hà Nội, tôi luôn được nhắc phải chiến đấu vì vị trí cao nhất. Đến CLB CAHN cũng vậy, bản thân tôi luôn nghĩ tới ngôi vô địch”.

Tin liên quan

Becamex TP.HCM đánh bại CLB Hà Tĩnh nhờ siêu phẩm, HLV Nhật Bản thở phào

Becamex TP.HCM đánh bại CLB Hà Tĩnh nhờ siêu phẩm, HLV Nhật Bản thở phào

Bàn thắng đẹp mắt của Tùng Quốc đã góp phần giúp CLB Becamex TP.HCM đánh bại CLB Hà Tĩnh 2-0 ở trận đấu thuộc vòng 16 V-League 2025 - 2026, diễn ra vào tối 14.3.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN xây ngôi đầu quá chắc, Ninh Bình cẩn thận kẻo…

CLB CAHN khiến Ninh Bình tiếp tục trượt dài: HLV Vũ Tiến Thành thua tài trí ông Polking rồi!

Khám phá thêm chủ đề

V-League CLB CAHN Văn Hậu đội tuyển Việt Nam vô địch Bảng xếp hạng POLKING
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
