Văn Hậu tiết lộ ‘bí kíp’ giúp CLB CAHN đánh bại Ninh Bình: 'Thầy Polking đã...'

Trên sân Ninh Bình tối 14.3, CLB Công an Hà Nội (CANH) nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2. Sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà tạo điều kiện để tiền đạo Alan Grafite tận dụng cơ hội, dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm. Bàn thắng sớm giúp đội khách thi đấu tự tin và kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian.

Sang hiệp hai, CLB CAHN tiếp tục gia tăng cách biệt với cú sút xa đẹp mắt của Nguyễn Thành Long sau pha phối hợp ăn ý cùng Leo Artur và Cao Pendant Quang Vinh. Dù đội chủ nhà Ninh Bình rút ngắn tỷ số ở cuối trận, nhưng đội bóng của HLV Polking vẫn bảo toàn chiến thắng 2-1 đầy quan trọng.

Highlight Ninh Bình 1-2 CLB CAHN: Xây chắc ngôi đầu

Sau trận đấu, Văn Hậu gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã đến sân cổ vũ rất đông và cho rằng cả hai đội đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn. Hậu vệ sinh năm 1999 cũng chia sẻ quãng thời gian dài chấn thương vừa qua là thử thách lớn với bản thân.

“Sau chấn thương dài, từng buổi tập hay từng trận đấu với tôi đều rất quan trọng. Tôi luôn tự nhắc phải cố gắng tốt hơn một chút mỗi ngày”, Văn Hậu nói.

Văn Hậu cùng CLB CAHN có trận thắng quan trọng trước Ninh Bình ẢNH: MINH TÚ

CLB CAHN quyết tâm kết thúc giải ở ngôi vị cao nhất

Theo cầu thủ này, thi đấu trên sân khách luôn là thử thách lớn, nhưng sự đoàn kết đã giúp CLB CAHN vượt qua áp lực. Đặc biệt, sau trận thua đáng tiếc trước CLB Hà Nội ở vòng 15, tinh thần toàn đội có phần đi xuống. Khi đó, HLV Polking đã có những lời nhắn nhủ rất rõ ràng.

“Hai đội đá V-League mà trải qua chuỗi trận bất bại rồi lại thua trên sân nhà thì ai cũng tiếc. Thầy Polking đã dặn toàn đội phải giữ sự quyết tâm, dù chỉ giành 1 điểm cũng phải chiến đấu hết mình để tiếp tục cuộc đua vô địch”, Văn Hậu tiết lộ.

Trận thắng CLB Ninh Bình càng ý nghĩa hơn khi CLB CAHN gặp tổn thất lực lượng. Tiền đạo Alan Grafite, người mở tỷ số, phải rời sân sớm vì tái phát chấn thương. Văn Hậu thừa nhận đây là tổn thất lớn bởi Alan là cầu thủ rất quan trọng trong hệ thống tấn công của đội bóng.

Văn Hậu chia sẻ: “Trong một tập thể luôn cần những cá nhân có thể tạo đột biến, đi bóng hoặc xâm nhập vòng cấm. Alan là cầu thủ như vậy. Hy vọng chấn thương của cậu ấy không quá nặng và HLV cũng sẽ sớm tìm được phương án thay thế nếu cần”.

Văn Hậu cùng các đồng đội đang củng cố vững chắc ngôi đầu V-League ẢNH: MINH TÚ

Với cá nhân mình, hậu vệ gốc Thái Bình cho biết khát khao chinh phục danh hiệu đã được hình thành từ khi anh còn khoác áo CLB Hà Nội. Và khi chuyển sang CLB CAHN, mục tiêu đó vẫn không thay đổi.

Văn Hậu khẳng định: “Từ khi lên đội một CLB Hà Nội, tôi luôn được nhắc phải chiến đấu vì vị trí cao nhất. Đến CLB CAHN cũng vậy, bản thân tôi luôn nghĩ tới ngôi vô địch”.