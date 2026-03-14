CLB CAHN khiến Ninh Bình tiếp tục trượt dài: HLV Vũ Tiến Thành thua tài trí ông Polking rồi!

CLB CAHN quá hay, Ninh Bình làm sao thế này!

Ngay ở phút thứ 2, CLB CAHN đã có bàn mở tỷ số. Sau đường chuyền về của Trương Tiến Anh, trung vệ Marcelino khống chế bóng hỏng. Ngay lập tức, Alan băng vào cực nhanh, đặt lòng hiểm hóc, không cho thủ môn Đặng Văn Lâm cơ hội cản phá.

Bàn thắng này giúp CLB CAHN hưng phấn hơn, tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Ngay cả khi Alan không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương (được thay bởi Nguyễn Đình Bắc), đoàn quân của HLV Alexandre Polking vẫn duy trì được khả năng kiểm soát và áp lực lớn.

Nhưng kể từ giữa hiệp 1, CLB Ninh Bình bắt đầu tạo được nhiều sức ép hơn. Thế trận này được đội chủ nhà duy trì cho đến cuối trận. Tuy nhiên, chất lượng các tình huống tấn công mà Hoàng Đức và các đồng đội tạo ra là không cao. CLB Ninh Bình không thực hiện được bất cứ cú dứt điểm trúng đích nào.

Highlight Ninh Bình 1-2 CLB CAHN: Xây chắc ngôi đầu

Chiều ngược lại, CLB CAHN tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống tấn công cũng như phản công. Phút 63, Lê Phạm Thành Long tung cú sút xa từ khoảng cách gần 20 m. Bóng đi hiểm hóc và đập đất, khiến thủ thành Văn Lâm một lần nữa vào lưới nhặt bóng.

Alan (trái) tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V-League với 14 bàn thắng ẢNH: MINH TÚ

Thành Long (giữa) tỏa sáng rực rỡ ẢNH: MINH TÚ

Khi rơi vào thế chân tường, HLV Vũ Tiến Thành phải tung hàng loạt tuyển thủ U.23 Việt Nam như Trần Thành Trung, Nguyễn Lê Phát, Lê Văn Thuận, Nguyễn Quốc Việt để cải thiện thế trận. Phút 87, Lê Phát tung đường chọc khe thông minh để Phạm Gia Hưng băng xuống dứt điểm chéo góc, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho CLB Ninh Bình.

Trong vài phút ngắn ngủi còn lại, CLB Ninh Bình đẩy nhanh nhịp độ tấn công. Tuy nhiên, những nỗ lực của chủ nhà là không đủ để giữ 1 điểm ở lại sân nhà. Chung cuộc, CLB CAHN giành chiến thắng 2-1, tiếp tục dẫn đầu bảng với 38 điểm sau 15 trận, hơn đội nhì bảng là Thể Công Viettel 7 điểm. Trong khi đó, CLB Ninh Bình trải qua trận thứ 5 liên tiếp không biết mùi chiến thắng, đang đứng thứ 3 với 28 điểm.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn



