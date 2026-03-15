Bảng xếp hạng vòng 16 V-League mới nhất: PVF-CAND chôn chân ở đáy, HAGL và Thanh Hóa vẫn nguy nan

Vòng 16 V-League biến động thế nào?

Trên sân vận động Hàng Đẫy, CLB Thể Công Viettel đánh bại CLB Hải Phòng với tỷ số sít sao 1-0 nhờ bàn thắng quý giá của Lucao. Kết quả này giúp Khuất Văn Khang cùng các đồng đội có trong tay 34 điểm, giữ vững hạng nhì và kém 4 điểm so với đội dẫn đầu bảng xếp hạng vòng 16 V-League là CLB Công an Hà Nội. Trong khi đó CLB Hải Phòng xếp hạng 6 với 21 điểm, nguy cơ bị các đội xếp sau như CLB Nam Định (21 điểm), CLB Hà Tĩnh (20 điểm), CLB SLNA (19 điểm) qua mặt.

CLB Thể Công Viettel giữ vững hạng nhì trên bảng xếp hạng sau vòng 16 V-League ẢNH: MINH HOÀNG

Ở trận đấu cùng giờ diễn ra trên sân Thống Nhất, đội Công an TP.HCM có bàn thắng ở những phút cuối, qua đó giành chiến thắng 1-0 trước PVF-CAND. 3 điểm quan trọng này giúp đội Công an TP.HCM đạt tổng cộng 26 điểm, xếp hạng 5 và chỉ kém 1 điểm so với đội xếp hạng tư CLB Hà Nội, kém 2 điểm so với đội xếp hạng ba là Ninh Bình.

Vòng 16 V-League khép lại với cục diện mới trên bảng xếp hạng. CLB Công an Hà Nội vẫn độc chiếm ngôi đầu với 38 điểm, đội Thể Công Viettel đeo bám phía sau với 34 điểm còn đội Ninh Bình xếp hạng ba với 28 điểm, hơn đội xếp hạng tư là CLB Hà Nội vỏn vẹn 1 điểm.

CLB PVF-CAND chôn chân ở cuối bảng xếp hạng sau vòng 16 V-League ẢNH: KHẢ HÒA

Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, CLB PVF-CAND "cầm đèn đỏ" khi chỉ có 11 điểm. CLB Đà nẵng xếp trên 1 bậc với 12 điểm, CLB Thanh Hóa xếp hạng ba từ dưới lên với 13 điểm trong khi CLB HAGL xếp hạng 11 với 15 điểm. Đây là nhóm đội được dự báo phải cạnh tranh quyết liệt trong những vòng đấu tới nhằm tránh suất rớt hạng.

Ngày 22.3 sẽ diễn ra trận đấu bù của vòng 13 V-League giữa CLB Đà Nẵng với CLB Công an Hà Nội. Nếu giành chiến thắng, Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội xây chắc ngôi đầu, đào sâu cách biệt với các đội cạnh tranh. Trong khi đó CLB Đà Nẵng cũng nỗ lực kiếm điểm để thoát hiểm trong nhóm cuối bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng sau vòng 16 V-League: