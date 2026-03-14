HLV Vũ Tiến Thành chê ‘tơi tả’ cầu thủ Ninh Bình, HLV Polking bất ngờ khiêm tốn đến khó tin

Sau thất bại trước CLB CAHN, HLV Vũ Tiến Thành cho biết CLB Ninh Bình đã trải qua một trận đấu nhiều khó khăn, đặc biệt khi đối thủ đang có phong độ rất cao tại V-League.

Chia sẻ sau trận đấu, nhà cầm quân này thừa nhận đội bóng gặp bất lợi về nhân sự. CLB Ninh Bình chỉ có 3 ngoại binh, nhưng trước giờ bóng lăn tiền vệ Geovane Magno bất ngờ bị ốm khiến ban huấn luyện gần như không còn phương án thay thế.

HLV Vũ Tiến Thành và CLB Ninh Bình đang hụt hơi trong cuộc đua vô địch

"Chúng tôi biết đây là trận đấu rất khó vì CLB CAHN đang có phong độ tốt. Tuy nhiên trận đấu hôm nay có quá nhiều rủi ro với CLB Ninh Bình. Chúng tôi chỉ có 3 ngoại binh, mà Geovane lại bị ốm nên gần như không có phương án thay thế", HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ.

Theo ông Thành, việc để thủng lưới sớm đã khiến kế hoạch chiến thuật của CLB Ninh Bình bị phá vỡ. Khi phải rơi vào thế rượt đuổi trước một đội bóng mạnh như CLB CAHN, áp lực dành cho các cầu thủ càng lớn.

HLV Vũ Tiến Thành: CLB Ninh Bình gặp khó về lực lượng và thể lực

Không chỉ thiếu hụt nhân sự, vấn đề thể lực cũng khiến ban huấn luyện CLB Ninh Bình lo lắng. HLV Vũ Tiến Thành cho rằng các học trò không theo kịp nhịp độ thi đấu của đối thủ, đặc biệt ở những tình huống chuyển đổi trạng thái.

Ông dẫn chứng ở bàn thua thứ hai, khi CLB Ninh Bình đang tấn công nhưng không kịp lùi về phòng ngự, tạo điều kiện để tiền vệ Lê Phạm Thành Long ghi bàn.

Ông Vũ Tiến Thành nói: "Chúng tôi đá với SHB Đà Nẵng hay trận này gặp CLB CAHN thì đều thấy rõ là về nền tảng thể lực, CLB Ninh Bình không thể đeo bám kịp. Ở bàn thua thứ hai, khi chúng tôi tấn công và họ chuyển trạng thái thì không ai kịp lùi về. Tôi cảm nhận ngay từ buổi tập đầu tiên rằng tâm lý cầu thủ không tốt. Sau quãng nghỉ dài khoảng 5 tuần vì giải U.23 châu Á, đội mất nhịp thi đấu và điều đó ảnh hưởng nhiều đến phong độ”.

Dù vậy, HLV Vũ Tiến Thành vẫn đánh giá tích cực về màn thể hiện của các cầu thủ trẻ trong khoảng 15 phút cuối trận. Ông đã rút bớt ngoại binh để trao cơ hội cho những gương mặt như Lê Văn Thuận, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát hay Trần Thành Trung.

"Điểm sáng hôm nay là các cầu thủ trẻ. Khi họ vào sân, đội chơi bùng nổ hơn. Trong bóng đá, nếu ngoại binh hay những cầu thủ tên tuổi thi đấu không tốt thì cũng phải chấp nhận sự thay thế", ông nhấn mạnh.

Dù vừa nhận thất bại, HLV Vũ Tiến Thành khẳng định CLB Ninh Bình chưa từ bỏ mục tiêu ở mùa giải năm nay. Sau 16 vòng đấu, đội bóng vẫn nằm trong nhóm đầu bảng xếp hạng và còn 10 vòng đấu phía trước.

"Hiện CLB Ninh Bình đang đứng thứ ba, còn 10 vòng đấu nữa và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mục tiêu của CLB là phải có suất dự cúp châu Á mùa tới. Ngoài ra, nếu vào chung kết Cúp quốc gia thì chúng tôi cũng có cơ hội dự Cúp C2", ông Thành chia sẻ.

Ở phía bên kia chiến tuyến, chiến thắng 2-1 trước CLB Ninh Bình giúp CLB CAHN tiếp tục duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch V-League. Tuy nhiên, HLV Mano Polking cho biết đội bóng phải đối mặt với tổn thất về lực lượng.

"Áp lực đối với một HLV dẫn dắt CLB CAHN luôn rất lớn, và tôi thích điều đó. Không có vấn đề gì cả. Chúng tôi đã giành Siêu Cúp quốc gia đầu mùa giải. Chúng tôi thua trên chấm phạt đền ở Cúp quốc gia. Còn ở Cúp C2 châu Á, chúng tôi thua không phải trên sân cỏ mà là ở ngoài sân cỏ. Và hiện tại, chúng tôi đang dẫn đầu V-League", ông Polking chia sẻ.

Dù vậy, niềm vui của CLB CAHN không trọn vẹn khi tiền đạo chủ lực Alan Grafite gặp chấn thương cơ và phải rời sân sớm.

"Đó là một tổn thất lớn. Alan đang là chân sút hàng đầu của giải đấu và rất khát khao cống hiến. Một chấn thương cơ bắp có thể khiến cậu ấy ngồi ngoài khá lâu. Nhưng chúng tôi có một đội hình có chiều sâu và các cầu thủ khác sẽ phải sẵn sàng nắm lấy cơ hội", HLV Mano Polking cho biết.

Nhận xét về diễn biến trận đấu, nhà cầm quân này cũng thừa nhận CLB CAHN gặp nhiều khó khăn ở những phút cuối khi CLB Ninh Bình dồn lên tấn công mạnh mẽ.

"Tôi hài lòng với 80 phút đầu tiên khi chúng tôi kiểm soát hoàn toàn trận đấu và đáng lẽ phải ghi thêm bàn. Nhưng 10 phút cuối thì không tốt chút nào. Có thể đó là lỗi của tôi khi thay người quá nhiều khiến đội hình bị xáo trộn. Tôi hy vọng điều này sẽ không lặp lại", ông nói.

Dù CLB CAHN đang dẫn đầu bảng xếp hạng, HLV Polking cho rằng vẫn còn quá sớm để nói về chức vô địch khi phía trước vẫn còn nhiều vòng đấu quan trọng tại V-League.