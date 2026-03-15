Lịch thi đấu V-League cực hay hôm nay: Ông Trần Tiến Đại chạm trán ‘nảy lửa’ HLV Huỳnh Đức, PVF-CAND thoát đáy?

Đồng Nguyên Khang
15/03/2026 00:00 GMT+7

Sau chuỗi trận không như ý muốn, CLB PVF-CAND tiếp tục phải thay 'tướng' giữa dòng khi HLV Trần Tiến Đại lên thay HLV Nguyễn Thành Công. Liệu cựu thuyền trưởng CLB Công an Hà Nội có giúp đội cuối bảng giành chiến thắng?

CLB PVF-CAND dứt chuỗi thua? 

Vòng 16 V-League 2025-2026 tiếp tục vào ngày 15.3 với 2 cặp đấu. Lúc 19 giờ 15, CLB Công an TP.HCM (23 điểm) tiếp đón PVF-CAND (11 điểm) trên sân Thống Nhất. Lúc này, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức được đánh giá cao hơn nhưng đội bóng này chưa đạt sự ổn định. Vì thế, CLB PVF-CAND hoàn toàn có thể hy vọng vào việc gây bất ngờ trước CLB Công an TP.HCM để chấm dứt chuỗi 2 trận thua liên tiếp. "Thay tướng đổi vận" là điều người hâm mộ PVF-CAND đang chờ đợi khi HLV Trần Tiến Đại chính thức trám vào vị trí mà HLV Nguyễn Thành Công để lại.

Nếu thắng trên sân khách, PVF-CAND sẽ thoát đáy, đẩy Đà Nẵng xuống vị trí cuối cùng.

HLV Trần Tiến Đại có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở V-League

ẢNH: MINH TÚ

CLB Thể Công Viettel quyết bám đuổi Công an Hà Nội

Cùng giờ, CLB Thể Công Viettel (31 điểm) chạm trán đội Hải Phòng (21 điểm) trên sân Hàng Đẫy. So với đội bóng đất cảng, đội chủ nhà không chỉ hơn về lực lượng mà cả sự ổn định phong độ. Trong trận lượt đi tại sân Lạch Tray ngày 31.1, Thể Công Viettel đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp vừa qua, thầy trò HLV Popov cũng đã chứng minh trận thua đậm 1-4 trước SLNA trước đó chỉ như một "tai nạn". Bởi vậy, CLB Thể Công Viettel đương nhiên là đội được đánh giá cao hơn trong trận đấu này. Ngoài ra, đội bóng ngành quân đội cũng có động lực giành chiến thắng để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Công an Hà Nội, đội bóng vừa đánh bại CLB Ninh Bình 2-1 ngày hôm qua 14.3.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

