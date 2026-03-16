Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cực nóng: AFC xử Malaysia thua 0-3, đội tuyển Việt Nam giành vé dự VCK Asian Cup 2027

Đồng Nguyên Khang - Giang Lao
16/03/2026 11:27 GMT+7

Công lý đã được thực thi khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định xử Malaysia thua 0-3 ở 2 trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam được bao nhiêu điểm?

Ngày 16.3, AFC quyết định ra án phạt đối với hành vi sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 của đội tuyển Malaysia. Cụ thể, ngày 25.3, HLV Peter Cklamovski sử dụng Hector Hevel và cầu thủ này góp công lớn giúp đội tuyển Malaysia giành chiến thắng 2-0 trước Nepal. Đến ngày 10.6, cả 7 cầu thủ gồm Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đều được ra sân trong chiến thắng 4-0 của đội tuyển Malaysia trước đội tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil.

Trong cuộc họp báo sáng 16.3, lãnh đạo AFC cho biết, AFC áp dụng 2 điều khoản để xử đội tuyển Malaysia. Hai điều khoản gồm, Điều 56 - Ủy ban Kỷ luật AFC sẽ xử lý kỷ luật đối với liên đoàn và các cầu thủ vi phạm với mức phạt tối thiểu 1.000 USD mỗi bên. Và Điều 25 - kết quả trận đấu sẽ bị hủy bỏ, xử thắng cho đội đối phương với tỷ số 3-0 và đội đối phương được cộng 3 điểm.

Các cầu thủ nhập tịch trái quy định giúp đội tuyển Malaysia bất ngờ mạnh lên

ẢNH: NGỌC LINH

Như vậy, kết quả 2 trận đấu của đội tuyển Malaysia và Việt Nam, đội tuyển Malaysia và Nepal ở lượt đi vòng loại Asian Cup đều bị hủy bỏ. Thay vào đó, đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3. Như vậy, thầy trò HLV Cklamovski bị trừ 6 điểm trên bảng xếp hạng, tụt xuống vị trí thứ 2 bảng F với 9 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam được cộng 3 điểm, có tổng 12 điểm và vươn lên vị trí dẫn đầu. Vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn 1 lượt trận nữa là khép lại và với khoảng cách 6 điểm, "Những chiến binh sao vàng" chính thức giành vé đến Ả Rập Xê Út. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra ngày 31.3 trên sân Thiên Trường vì thế chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.

Trước đó, hôm 5.3, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) về phán quyết của FIFA. CAS nhận định rằng sai phạm của FAM trong quy trình nhập tịch cầu thủ là quá rõ ràng nên giữ nguyên án phạt của FIFA dành cho FAM (phạt 350.000 CHF - tương đương 11,8 tỉ đồng), chỉ giảm án cho 7 cầu thủ vi phạm (từ cấm mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng xuống cấm thi đấu trong vòng 12 tháng). Dựa trên những bằng chứng và phán quyết từ FIFA, CAS, AFC mới ra quyết định xử thua đội tuyển Malaysia.

Văn Hậu và Đình Trọng sẽ được sát cánh trận Việt Nam đại chiến Malaysia: Nước cờ mới của thầy Kim?

Hai hậu vệ Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu ngày một thi đấu xuất sắc tại V-League. Họ có thể trở thành những sự bổ sung quan trọng cho đội tuyển Việt Nam trong năm nay.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận