Đội tuyển Việt Nam sẽ cực hay bởi ông Kim đã tìm thấy ‘vàng’, sẵn sàng đương đầu Malaysia

4 cầu thủ cạnh tranh 1 vị trí

Tại AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam gần như chỉ có 1 hậu vệ cánh trái thực thụ là Nguyễn Văn Vĩ. Mỗi khi Văn Vĩ sa sút thể lực hoặc bị đối thủ bắt bài, HLV Kim Sang-sik rất khó tìm người thay thế. Những cầu thủ chuyên đá biên của đội tuyển Việt Nam khi đó gồm Trương Tiến Anh, Vũ Văn Thanh và Phạm Xuân Mạnh quen thuộc với cánh phải hơn so với cánh trái.

Đoàn Văn Hậu vừa có thể đá tốt vai trò trung vệ, vừa có thể chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái Ảnh: Minh Tú

Lúc đó, HLV Kim Sang-sik khó tìm người đá cánh trái đến mức ông phải đặt Khuất Văn Khang vào vị trí hậu vệ cánh trái, trong khi cầu thủ này có sở trường chơi tấn công. Kết quả là Khuất Văn Khang mắc sai lầm nghiêm trọng ở trận gặp Philippines (đánh đầu phá bóng từ biên trái vào trung lộ, đưa bóng đến chân cầu thủ Phiippines, rồi cầu thủ này dứt điểm ghi bàn), suýt chút nữa ảnh hưởng đến hành trình vượt qua vòng bảng của đội tuyển Việt Nam.

Thế nhưng, hiện giờ, mọi chuyện đã thay đổi. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik hiện sở hữu rất nhiều hậu vệ cánh trái giỏi. Ngoài Văn Vĩ, đội tuyển Việt Nam có thêm Cao Pendant Quang Vinh và Phan Tuấn Tài. Nếu tính luôn trung vệ Đoàn Văn Hậu từng thành công khi thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái trong những năm trước đây, đội bóng của HLV Kim Sang-sik hiện có đến 4 cầu thủ có thể đảm nhiệm tốt vị trí này.

Điểm chung của họ là họ đều đang có phong độ, đang khoác áo các đội bóng lớn tại V-League, quen thuộc với các trận cầu có tính cạnh tranh cao. Đoàn Văn Hậu và Cao Pendant Quang Vinh đang chơi cho CLB Công an Hà Nội (CAHN), còn Phan Tuấn Tài chơi cho đội nhì bảng Thể Công Viettel. Từng người trong số họ có những điểm mạnh riêng: Văn Vĩ và Quang Vinh giàu tốc độ, giỏi đi bóng xuyên phá vào khu vực cấm địa của đối thủ, có thể gây bất ngờ bằng những pha dứt điểm hiểm hóc. Phan Tuấn Tài là 1 trong những cầu thủ tạt bóng tốt nhất nước, còn Đoàn Văn Hậu có thể hình tốt (1,86 m), giỏi tranh chấp tay đôi và mạnh về bóng bổng.

Đội tuyển Việt Nam giải xong bài toán nhân sự đánh chặn

Một vị trí nữa đang trở thành điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam, cho dù cách đây không lâu nó vẫn là điểm yếu của toàn đội, đó là vị trí tiền vệ trung tâm. Sau AFF Cup 2024, Doãn Ngọc Tân xuống phong độ, khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn ở các trận vòng loại Asian Cup 2027, do thiếu dạng tiền vệ có thể thu hồi bóng hiệu quả.

Tiền vệ trung tâm Lê Phạm Thành Long ngày một chơi hay hơn ở giải trong nước Ảnh: CLB CAHN

Chấn thương của Nguyễn Thái Sơn sau giải U.23 châu Á 2026 càng khiến HLV Kim Sang-sik thêm lo lắng. Tuy nhiên, chỉ trong ít tuần trở lại đây, ông Kim có thể mỉm cười, vì một số cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm đạt phong độ cao.

Lê Phạm Thành Long ngày một chững chạc, góp phần quan trọng giúp CLB CAHN giữ vững ngôi đầu bảng V-League 2025-2026. So với khoảng thời gian thường ngồi dự bị ở AFF Cup 2024, Thành Long hiện nay chơi hay hơn nhiều. Mới đây, Thành Long còn ghi 1 bàn thắng trong trận CLB CAHN đánh bại Ninh Bình ở vòng 16 giải vô địch quốc gia. Anh ngày càng hoàn thiện các kỹ năng, trong đó có kỹ năng dứt điểm từ xa.

Còn khi cần 1 tiền vệ trung tâm có khả năng đánh chặn tốt, HLV Kim Sang-sik có thể hướng đến Nguyễn Đức Chiến. Ở CLB Ninh Bình, Đức Chiến hỗ trợ rất tốt cho tiền vệ tấn công Hoàng Đức. Đây là điều cũng có thể xảy ra ở đội tuyển quốc gia, khi 2 cầu thủ Đức Chiến và Hoàng Đức cùng được gọi lên đội tuyển Việt Nam đợt này. Điểm mạnh của Đức Chiến ở chỗ anh có thể hình tốt (1,81 m), giỏi tranh chấp tay đôi, yếu tố rất quan trọng đối với 1 tiền vệ làm nhiệm vụ đánh chặn.

Hoặc khi cần đến phương án dự phòng, HLV Kim Sang-sik có thể đôn trung vệ Đình Trọng (1,76 m) lên đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, như cách HLV Mano Polking vẫn làm ở CLB CAHN, khi cần tăng khả năng phòng ngự từ xa của đội mình.

Hầu hết các điểm yếu đều đang trở thành điểm mạnh, đội tuyển Việt Nam lúc này rất khác. Chúng ta sẵn sàng đối đầu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31.3 tới đây. Sau đó sẽ là chiến dịch AFF Cup 2026 (diễn ra từ ngày 24.7 – 26.8), với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.