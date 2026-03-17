Nóng: Ông Kim không gọi thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup, Lê Giang Patrik lỡ duyên đội tuyển Việt Nam vì…

Đội tuyển Việt Nam triệu tập Xuân Son, Hoàng Hên

Danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam đã chính thức lộ diện. Khác với danh sách sơ bộ ban đầu, HLV Kim Sang-sik cùng trợ lý đã họp để gút danh sách rút gọn gồm 23 cái tên, nhằm chuẩn bị cho các trận gặp Bangladesh và Malaysia.

Đáng chú ý, Đỗ Hoàng Hên sẽ có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam tháng 3, nhằm chuẩn bị cho các cuộc so tài với Bangladesh (giao hữu quốc tế) và Malaysia (vòng loại Asian Cup 2027).

Đây là lần đầu tiên, Hoàng Hên được HLV Kim Sang-sik triệu tập. Anh có quốc tịch Việt Nam vào cuối năm 2025, sau khi tích lũy đủ 5 năm thi đấu tại V-League và sinh sống ở Việt Nam.

Danh sách đội tuyển Việt Nam

Xuân Son và Hoàng Hên

Đội tuyển Việt Nam chịu tổn thất đáng tiếc khi hậu vệ kỳ cựu Bùi Tiến Dũng không thể góp mặt do chấn thương, cần khoảng 6-8 tuần để hồi phục. Tuy nhiên, hàng thủ cũng đón nhận tín hiệu tích cực với sự trở lại của Bùi Hoàng Việt Anh, qua đó giúp tăng cường đội hình.

Danh sách tập trung cũng tiếp tục trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ triển vọng như thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Khuất Văn Khang.

Ngoài ra còn có hai gương mặt tiềm năng khác là hậu vệ Phạm Lý Đức và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, nhưng bộ đôi này không góp mặt trong đợt tập trung tháng 3 do đang chấp hành án phạt thẻ của AFC tại VCK U23 châu Á 2026.

Thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2024 Nguyễn Đình Triệu không có tên trong danh sách đợt này.

Một số gương mặt khác lạ như Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP.HCM), Lê Ngọc Bảo (Ninh Bình) sẽ được trao cơ hội.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 21.3. Nhóm cầu thủ tham dự các trận tứ kết Cúp quốc gia 2025 - 2026 và trận đấu bù vòng 13 V-League 2025 - 2026 sẽ lên tập trung muộn hơn.

Trong dịp FIFA Days lần này, đội tuyển sẽ có trận giao hữu quốc tế với Bangladesh vào 19 giờ ngày 26.3 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), trước khi di chuyển tới Ninh Bình để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31.3 trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Liên quan đến khả năng thủ môn Lê Giang Patrik sau khi hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch, theo các quy định hiện hành của FIFA, cầu thủ này hiện đang trong quá trình xem xét từ phía các Liên đoàn bóng đá quốc gia và FIFA về các điều kiện cần thiết để có thể chuyển đổi liên đoàn đại diện và thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.