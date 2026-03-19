Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xuân Son - Hoàng Hên sẽ làm khó đội Malaysia?

Hồng Nam
Hồng Nam
19/03/2026 13:00 GMT+7

Sự khác biệt lớn nhất của đội tuyển VN ở trận tái đấu Malaysia vào ngày 31.3 là màn kết hợp đáng trông đợi của bộ đôi Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son.

BỘ ĐÔI HOÀN HẢO

"Tôi hào hứng khi nghĩ đến viễn cảnh tái ngộ Xuân Son. Tôi và Son đã quá hiểu nhau ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ, đôi khi chỉ cần một cái liếc mắt, cả hai biết phải di chuyển đến đâu, phối hợp thế nào", Đỗ Hoàng Hên chia sẻ với Thanh Niên ở cuộc phỏng vấn đầu năm 2026, khi được hỏi về mong ước khoác áo đội tuyển VN.

Xuân Son - Hoàng Hên sẽ làm khó đội Malaysia?- Ảnh 1.

Đỗ Hoàng Hên là chân kiến tạo hàng đầu

Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Sau 2 tháng, tiền vệ sinh năm 1994 đã toại nguyện. Anh được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách rút gọn, bên cạnh người đồng đội Xuân Son. Bộ đôi từng giúp Nam Định vô địch V-League 2023 - 2024 với 60 bàn thắng (Xuân Son là vua phá lưới, Hoàng Hên là chân kiến tạo hàng đầu) sẽ cùng khoác áo đội tuyển.

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển VN có bộ đôi ngoại binh nhập tịch. Đó là sự tăng cường đầy giá trị khi hàng công của ông Kim đang trải qua giai đoạn trũng nhân tài: lứa cũ đã sa sút, trong khi lứa mới vẫn chưa đủ kinh nghiệm thay thế.

Chẳng phải ngẫu nhiên Xuân Son và Hoàng Hên tạo nên "song sát" khiến cả V-League chao đảo ngay trong mùa đầu kết hợp. Xuân Son sở hữu sức mạnh thể chất để đấu tay đôi cùng kỹ năng chạy chỗ dứt điểm thượng hạng, còn Hoàng Hên là nhà tổ chức lối chơi, với nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng những đường chuyền đột biến. Cả hai không chỉ sắm vai người chuyền - người chạy, mà còn đại diện cho triết lý trực diện mà ông Kim theo đuổi. Hoàng Hên có thể vung chân xé toạc hàng thủ đối phương chỉ với một cú chuyền bóng, còn Xuân Son sẵn sàng chạy đè mặt, nhận bóng trực tiếp và xoay xở độc lập để ghi bàn.

Nam Định đã vô địch V-League nhờ cách đá tối giản như vậy. Đội tuyển VN cũng có thể, trong bối cảnh ông Kim muốn học trò chuyển bóng với tốc độ nhanh nhất có thể lên phần sân đối thủ để tạo áp lực nghẹt thở, liên tục, thay vì kiểm soát bóng bằng những đường chuyền ngang, chuyền về vô nghĩa. Với những ngoại binh nhập tịch vượt trội phần còn lại từ kỹ năng đỡ bước một đến sức mạnh thể chất, đội tuyển VN hoàn toàn có thể đá như "Tây": nhanh hơn, tốc độ và cơ bắp hơn.

QUAN TRỌNG HIỆU QUẢ

Lựa chọn này hợp lý với đội bóng của ông Kim, bởi suy cho cùng đặc thù đội tuyển quốc gia khác với CLB. Nếu ở CLB, các cầu thủ tập luyện, sinh hoạt cùng nhau quanh năm để hình thành lối chơi có tính kiểm soát, kết dính cao độ, thì đội tuyển quốc gia lại là tập hợp của những cầu thủ chỉ gặp nhau 4 - 5 đợt tập trung mỗi năm. Với thời gian huấn luyện hạn chế (chỉ khoảng 10 - 12 ngày mỗi đợt, chủ yếu rèn thể lực và giữ cảm giác bóng cho học trò), ông Kim khó giúp đội tuyển VN đá ban bật, gắn kết được như CLB.

Việc của HLV đội tuyển quốc gia là tận dụng tối đa tài nguyên cầu thủ để nhào nặn lối chơi phù hợp và lấy thành tích. Thuận lợi của ông Kim so với những người tiền nhiệm là có sẵn những ngoại binh nhập tịch rất đẳng cấp để xây dựng lối chơi đơn giản, bớt đòi hỏi hệ thống phức tạp hơn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã giúp đội tuyển VN vô địch AFF Cup 2024 nhờ khai thác triệt để năng lực của Xuân Son. Khi vắng tiền đạo gốc Brazil, thầy trò ông Kim vẫn có lần đầu trong lịch sử thắng cả 5 trận đã đấu tại vòng loại Asian Cup. Lối chơi không đẹp mắt? Đấy chưa bao giờ là vấn đề với ông Kim. Ông nhận nhiệm vụ chiến thắng, đó là mệnh lệnh duy nhất.

Với Hoàng Hên và Xuân Son, HLV Kim Sang-sik đã có đủ "vũ khí" để tối ưu hóa lối đá cơ bắp trực diện chuẩn Hàn, nhằm giúp đội tuyển VN đánh bại Malaysia ngày 31.3 trên sân Thiên Trường.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận