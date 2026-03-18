Lộ diện 2 trận đấu giúp đội tuyển Việt Nam tăng hạng FIFA, HLV Kim Sang-sik lập kỳ tích

Đội tuyển Việt Nam nối dài mạch bất bại

Trước đó, đội tuyển Malaysia trải qua chuỗi hơn chục năm không thắng được đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu chính thức. Tính đến trước ngày 10.6.2025, ngày diễn ra trận đấu lượt đi vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia có 7 trận thua và chỉ hòa 1 trận trước đội tuyển Việt Nam từ cuối năm 2014 đến giữa năm 2025.

Malaysia trải qua chuỗi 9 trận và 12 năm liền không thắng đội tuyển Việt Nam ở các giải chính thức Ảnh: Ngọc Linh

Khi đội bóng có biệt danh Harimau Malaya đánh bại đội tuyển Việt Nam 4-0 vào ngày 10.6.2025, bóng đá Malaysia ngỡ như đã có chiến thắng đầu tiên trước đội tuyển Việt Nam sau 11 năm. Dù vậy, cho đến sáng 17.3, điều này thay đổi hoàn toàn. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phán quyết đội tuyển Malaysia bị xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3 ở trận đấu nói trên, vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch "lậu".

Thay vì có 1 trận thắng, đội tuyển Malaysia nhận thêm 1 trận thua. Họ nối dài mạch không thắng đội tuyển lên con số 9 trận, gồm 8 trận thua và 1 trận hòa, kéo dài qua 12 năm. Lần gần nhất đội tuyển Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam tại giải 1 giải chính thức là chiến thắng 4-2 ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 (ngày 11.12.2014, trên sân Mỹ Đình). Chung cuộc, Harimau Malaya vượt qua đội tuyển Việt Nam với tổng tỷ số 5-4 sau 2 lượt trận bán kết.

Đội tuyển Malaysia có hậu vệ xịn đối đầu Việt Nam trong trận đấu danh dự

Trong 9 trận bất khả chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam từ sau ngày đó đến nay (tính luôn trận vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia chỉ ghi được 3 bàn thắng (bình quân chỉ 0,33 bàn/trận). Ngược lại, đội bóng có biệt danh Harimau Malaya để lọt lưới đến 18 bàn (bình quân 2 bàn/trận).

Thắng lớn về mặt tinh thần

Có thể đội tuyển Malaysia sẽ nối dài mạch trận thất vọng trước đội tuyển Việt Nam, còn đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm trận thứ 10 liên tiếp bất bại trước Malaysia, sau trận đấu lượt về vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, vào ngày 31.3 tới đây, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Từ khi HLV Kim Sang-sik cầm quân, đội tuyển Việt Nam bất bại trước các đội bóng Đông Nam Á, ở các giải chính thức Ảnh: Ngọc Linh

Việc đội tuyển Việt Nam được xử thắng Malaysia 3-0, nối dài mạch bất bại của mình trước đối thủ, là điều rất quan trọng về mặt tâm lý đối với đội bóng của HLV Kim Sang-sik vào lúc này. Chúng ta từ nay sẽ tự tin nhiều hơn khi đối đầu với Malaysia và hầu hết các đội bóng khác ở Đông Nam Á.

Kể từ khi HLV Kim Sang-sik cầm quân, ông chưa thua trận nào trước các đối thủ trong khu vực, ở các giải chính thức. Hầu hết các đội tuyển quốc gia mạnh nhất Đông Nam Á đều đã bị đội tuyển Việt Nam của ông Kim đánh bại trong khoảng 2 năm qua.

Đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan ở cả 2 lượt trận chung kết AFF Cup 2024, gồm chiến thắng 2-1 ở lượt đi và 3-2 ở lượt về. Chúng ta thắng Singapore ở cả 2 lượt trận bán kết AFF Cup 2024, gồm chiến thắng 2-0 lượt đi và 3-1 ở lượt về. Việt Nam thắng Indonesia 1-0 ở vòng bảng AFF Cup 2024. Chúng ta cũng đã thắng Malaysia 3-0 ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Ngoài ra, bại tướng của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim có thể kể thêm đội tuyển Lào (4-1 tại vòng bảng AFF Cup 2024, 5-0 và 2-0 tại vòng loại Asian Cup 2027) và Myanmar (5-0 tại vòng bảng AFF Cup 2024)

Đội tuyển duy nhất ở Đông Nam Á tránh được thất bại trước đội tuyển Việt Nam trong khoảng 2 năm qua, ở các giải chính thức là Philippines. Đội bóng này hòa 1-1 với đội bóng của HLV Kim Sang-sik ở vòng đấu bảng AFF Cup 2024.

Kết quả bất bại trước các đội bóng Đông Nam Á rất quan trọng với HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam, vì chúng ta sắp trở lại với AFF Cup 2026, tái ngộ các đội bóng trong khu vực, từ ngày 24.7 – 26.

Tăng bậc xếp hạng bằng cách nào?

Ngay trước mắt, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, với khả năng tiến sát nhóm 100 đội mạnh nhất thế giới, đồng thời rút ngắn khoảng cách với top 15 châu Á.

Đây được xem là bước tiến quan trọng, bởi thứ hạng cao hơn sẽ mang lại lợi thế không nhỏ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2027, giúp đội tuyển tránh được những đối thủ quá mạnh ngay từ vòng đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, đội tuyển Việt Nam buộc phải tận dụng tốt loạt trận FIFA Days sắp tới. Cụ thể, “Những chiến binh sao vàng” cần giành trọn vẹn hai chiến thắng, gồm trước đội tuyển Bangladesh trong trận giao hữu diễn ra ngày 26.3, và đặc biệt là màn tái đấu với Malaysia vào ngày 31.3. Ông Kim Sang-sik có cơ hội lập kỷ lục ngoạn mục trong sự nghiệp cầm quân của mình.