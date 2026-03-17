Thể thao Bóng đá Việt Nam

‘Tòa tháp’ 1,96 m và Việt kiều Moric nổi bần bật giữa dàn sao U.23 Việt Nam, trợ lý thầy Kim lên tiếng

Đồng Nguyên Khang
17/03/2026 19:29 GMT+7

Ngày 17.3, đội U.23 Việt Nam có mặt tại Hà Nội, chính thức hội quân để tham dự giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra tại Trung Quốc.

Sau khi ổn định nơi ăn chốn ở vào buổi sáng ngày 17.3, đội U.23 Việt Nam được nghỉ ngơi vài giờ. Đến 17 giờ cùng ngày, toàn đội có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Do HLV Kim Sang-sik bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, người cầm sa bàn chỉ đạo lần này vẫn là HLV Đinh Hồng Vinh. Nhà cầm quân quê Bình Định (cũ, giờ là Gia Lai) nhiều lần dẫn dắt các lứa đội U.23 Việt Nam sang Trung Quốc tham dự giải giao hữu và gặt hái khá nhiều thành công.

Đánh giá về đợt tập trung lần này, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết lực lượng chủ yếu là các cầu thủ trẻ, phần lớn chưa có nhiều cơ hội thi đấu trong thời gian qua. Theo HLV Đinh Hồng Vinh, việc tham dự giải đấu tại Trung Quốc là dịp quan trọng để BHL đánh giá, sàng lọc và tuyển chọn lực lượng, hướng tới những mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm tại ASIAD 20 vào tháng 9 tới.

"Đa phần các cầu thủ còn rất trẻ, ít được thi đấu trong một năm qua. Thông qua đợt tập trung này và giải đấu sắp tới, chúng tôi sẽ có cơ sở để đánh giá, tuyển chọn lực lượng cho các mục tiêu dài hơi", HLV Đinh Hồng Vinh nói.

HLV Đinh Hồng Vinh và các cộng sự đã cũng đã xây dựng danh sách sơ bộ lên tới gần 100 cầu thủ để theo dõi, đánh giá

ẢNH: MINH TÚ

Chiều cao nổi bật của Đinh Quang Kiệt

Trung vệ Đinh Quang Kiệt là một trong những gương mặt dày dạn kinh nghiệm, anh cao 1,96 m

ẢNH: MINH TÚ

Tiền đạo Nguyễn Đăng Dương đến từ CLB Thể Công Viettel

ẢNH: MINH TÚ

Việt kiều Moric (số 11) có bố là người Croatia, mẹ người Việt Nam

ẢNH: MINH TÚ

Một trong những điểm đáng chú ý ở đợt tập trung lần này là sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều Moric. Theo HLV Đinh Hồng Vinh, cầu thủ này đã nằm trong kế hoạch từ trước và được triệu tập từ đội U.19 nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực trong môi trường đội tuyển U.23. Ông Vinh nói: "Moric là cầu thủ Việt kiều, đã có trong kế hoạch của chúng tôi. Tuy nhiên, trình độ ở U.23 cao hơn nên cần thêm thời gian để đánh giá khả năng thích nghi. Nếu đáp ứng yêu cầu chuyên môn, cậu ấy hoàn toàn có cơ hội góp mặt trong đội hình U.23".

U.23 Việt Nam đối đầu đội mạnh ở Trung Quốc

Nhà cầm quân từng trải qua thời gian dài phụ trách công tác huấn luyện U.22 và U.23 quốc gia khẳng định luôn duy trì sự cởi mở trong việc tìm kiếm, bổ sung các cầu thủ Việt kiều cũng như những nhân tố mới nhằm tăng cường chiều sâu lực lượng cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai. Nói về kỳ vọng đối với các gương mặt mới, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh: "Với sự quan tâm và tạo điều kiện của VFF, đội tuyển sẽ có nhiều đợt tập trung trong năm 2026. Tôi tin rằng thông qua quá trình rèn luyện, nâng cao kỹ chiến thuật và cọ xát quốc tế, các cầu thủ trẻ sẽ trưởng thành hơn, sẵn sàng cho các nhiệm vụ trong thời gian tới".

Tại CFA China Team 2026, 4 đội tuyển gồm chủ nhà U.23 Trung Quốc, U.23 Việt Nam, U.23 Thái Lan và U.23 CHDCND Triều Tiên, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu do ban tổ chức công bố, U.23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U.23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25.3, đối đầu U.23 Thái Lan ngày 28.3 trước khi so tài với chủ nhà U.23 Trung Quốc ở lượt trận cuối ngày 31.3.

Ở giải lần này, lực lượng nòng cốt của U.23 Việt Nam là lứa cầu thủ U.21. Giải đấu này cũng là bước chuẩn bị cho ASIAD 20, diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.

Lịch thi đấu chi tiết của giải đấu

ẢNH: VFF

