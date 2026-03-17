Lê Phát lỡ hẹn U.23 Việt Nam vì phải mổ khớp vai, HLV Đinh Hồng Vinh nói lời gan ruột…

Lê Phát đã ghi 1 bàn cho U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2026 ảnh: Ted Trần

Lê Phát lỡ hẹn U.23 Việt Nam

Trong ngày hôm nay 17.3, đội tuyển U.23 Việt Nam đã có buổi tập trung trở lại đầu tiên kể từ sau khi đoạt HCĐ VCK U.23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út, trong sự tiếc nuối về sự vắng mặt của Lê Phát.

Người được HLV trưởng Kim Sang-sik ủy nhiệm làm quyền HLV đội tuyển U.23 Việt Nam, ông Đinh Hồng Vinh đã có những tiếp xúc đầu tiên với 23 cầu thủ, trong số 30 cái tên được triệu tập.

Thực tế, BHL U.23 Việt Nam đã có kế hoạch cho đợt tập trung này, khi 7 cầu thủ sẽ trình diện sau do bận đá tứ kết Cúp quốc gia gồm Bảo Long, Bá Đạt, Anh Tuấn (PVF-CAND), Công Phương (Thể Công Viettel) và Thành Trung, Văn Thuận, Lê Phát (Ninh Bình).

U.23 Việt Nam sẵn sàng khởi đầu chu kỳ mới ảnh: VFF

Nhóm những cầu thủ kể trên dự kiến sẽ hội quân vào ngày 22.3, tiếc rằng chân sút trẻ Nguyễn Lê Phát sẽ không thể tập trung lần này do vừa gặp chấn thương và phải phẫu thuật khớp vai tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) vào sáng nay 17.3.

HLV Đinh Hồng Vinh lấy làm tiếc về sự vắng mặt của tài năng trẻ được CĐV gọi là "Mbappe Việt Nam", nhưng cho rằng lực lượng U.23 Việt Nam vẫn có những cái tên khác giàu tiềm năng và cũng rất khát khao cống hiến.

Ông Vinh chia sẻ: "Đợt tập trung lần này có thể xem là bước khởi đầu cho một chu kỳ mới của U.23 Việt Nam. Chúng tôi không chỉ chuẩn bị cho giải đấu trước mắt mà còn hướng đến xây dựng lực lượng kế cận, định hình lối chơi và tạo nền tảng lâu dài cho đội tuyển trong các mục tiêu sắp tới.

Chúng tôi kỳ vọng các cầu thủ thể hiện được tinh thần, thái độ tập luyện và khả năng thích nghi với yêu cầu chiến thuật của đội. Đây là cơ hội để BHL đánh giá, sàng lọc và xây dựng bộ khung cho đội tuyển, hướng tới sự ổn định và cạnh tranh tốt ở các giải đấu sắp tới".

Vắng Lê Phát bị chấn thương, hàng công U.23 Việt Nam sẽ bao gồm các chân sút trẻ Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Nguyễn Đăng Dương (Thể Công Viettel), Nguyễn Trọng Sơn (CLB Bắc Ninh) và đặc biệt là Nguyễn Minh Tâm đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của CLB HAGL tại V-League 2025 - 2026 với 3 lần lập công. Cầu thủ Việt kiều Croatia Moric từ đội U.19 Việt Nam được điều chuyển tạm sang U.23 Việt Nam.

Dự kiến ngày 23.3, BHL sẽ rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự giải quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra tại Tây An từ ngày 25.3 đến 31.3, nơi U.23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U.23 Thái Lan, U.23 CHDCND Triều Tiên và chủ nhà Trung Quốc.