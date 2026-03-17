Tiền đạo Việt kiều Croatia Antonio Moric bất ngờ được ‘biệt phái’ từ U.19 sang U.23 Việt Nam, tại sao?

Ở buổi tập này, ban huấn luyện U.19 Việt Nam tập trung ổn định tổ chức, phổ biến giáo án và kiểm tra thể trạng các cầu thủ sau khi hội quân. Do phần lớn các cầu thủ vừa được triệu tập nên nội dung tập luyện chủ yếu xoay quanh các bài tập nhẹ với bóng, kết hợp vận động nhằm giúp toàn đội làm quen trở lại với cường độ tập luyện, đồng thời tạo sự gắn kết bước đầu giữa các vị trí.

HLV trưởng Yutaka Ikeuchi cùng các cộng sự cũng dành nhiều thời gian quan sát, đánh giá từng cầu thủ trong các bài tập kỹ thuật cơ bản và phối hợp nhóm nhỏ. Đây là cơ sở quan trọng để ban huấn luyện có những nhận định ban đầu về năng lực, khả năng thích nghi cũng như thái độ tập luyện của từng cá nhân trong đợt hội quân lần này.

Moric "thử sức" ở môi trường có yêu cầu chuyên môn cao hơn

Đáng chú ý, tiền đạo Antonio Moric (CLB NK Trnje, Croatia) – một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm tạm thời được điều chuyển sang tập luyện cùng đội tuyển U.23 Việt Nam để tiếp tục theo dõi, đánh giá ở môi trường có yêu cầu chuyên môn cao hơn. Theo kế hoạch, cầu thủ này sẽ trở lại đội tuyển U.19 Việt Nam khi đội tuyển U.23 Việt Nam di chuyển sang Trung Quốc tham dự giải CFA Team China 2026.

HLV người Nhật của U.19 Việt Nam Ảnh: VFF

Moric (phải) được điều chuyển sang U.23 Việt Nam

U.19 Việt Nam đang hội quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam - Hà Nội ẢNH: VFF

Không khí buổi tập diễn ra nghiêm túc nhưng cởi mở, các cầu thủ trẻ thể hiện tinh thần quyết tâm và sự tập trung cao độ. Với nhiều gương mặt lần đầu được triệu tập, đây là cơ hội để khẳng định bản thân trong bối cảnh đội tuyển đang trong quá trình rà soát, đánh giá lực lượng.

Theo kế hoạch, đội tuyển U.19 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện với mật độ 1 - 2 buổi mỗi ngày. Sau khoảng một tuần, ban huấn luyện sẽ tiến hành sàng lọc lực lượng, đồng thời có thể bổ sung thêm nhân sự mới nhằm nâng cao chất lượng cạnh tranh nội bộ, hướng tới xây dựng đội hình tối ưu cho các nhiệm vụ quốc tế trong thời gian tới.