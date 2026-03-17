Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tiền đạo Việt kiều Croatia Antonio Moric bất ngờ được ‘biệt phái’ từ U.19 sang U.23 Việt Nam, tại sao?

Nghi Thạo
17/03/2026 11:35 GMT+7

Chiều 16.3, đội tuyển U.19 Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, mở đầu cho đợt tập trung nhằm rà soát lực lượng, chuẩn bị cho giải U.19 Đông Nam Á 2026 và vòng loại U.20 châu Á 2027.

Ở buổi tập này, ban huấn luyện U.19 Việt Nam tập trung ổn định tổ chức, phổ biến giáo án và kiểm tra thể trạng các cầu thủ sau khi hội quân. Do phần lớn các cầu thủ vừa được triệu tập nên nội dung tập luyện chủ yếu xoay quanh các bài tập nhẹ với bóng, kết hợp vận động nhằm giúp toàn đội làm quen trở lại với cường độ tập luyện, đồng thời tạo sự gắn kết bước đầu giữa các vị trí.

HLV trưởng Yutaka Ikeuchi cùng các cộng sự cũng dành nhiều thời gian quan sát, đánh giá từng cầu thủ trong các bài tập kỹ thuật cơ bản và phối hợp nhóm nhỏ. Đây là cơ sở quan trọng để ban huấn luyện có những nhận định ban đầu về năng lực, khả năng thích nghi cũng như thái độ tập luyện của từng cá nhân trong đợt hội quân lần này.

Moric "thử sức" ở môi trường có yêu cầu chuyên môn cao hơn

Đáng chú ý, tiền đạo Antonio Moric (CLB NK Trnje, Croatia) – một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm tạm thời được điều chuyển sang tập luyện cùng đội tuyển U.23 Việt Nam để tiếp tục theo dõi, đánh giá ở môi trường có yêu cầu chuyên môn cao hơn. Theo kế hoạch, cầu thủ này sẽ trở lại đội tuyển U.19 Việt Nam khi đội tuyển U.23 Việt Nam di chuyển sang Trung Quốc tham dự giải CFA Team China 2026.

HLV người Nhật của U.19 Việt Nam

Ảnh: VFF

Moric (phải) được điều chuyển sang U.23 Việt Nam

U.19 Việt Nam đang hội quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam - Hà Nội

ẢNH: VFF

Không khí buổi tập diễn ra nghiêm túc nhưng cởi mở, các cầu thủ trẻ thể hiện tinh thần quyết tâm và sự tập trung cao độ. Với nhiều gương mặt lần đầu được triệu tập, đây là cơ hội để khẳng định bản thân trong bối cảnh đội tuyển đang trong quá trình rà soát, đánh giá lực lượng.

Theo kế hoạch, đội tuyển U.19 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện với mật độ 1 - 2 buổi mỗi ngày. Sau khoảng một tuần, ban huấn luyện sẽ tiến hành sàng lọc lực lượng, đồng thời có thể bổ sung thêm nhân sự mới nhằm nâng cao chất lượng cạnh tranh nội bộ, hướng tới xây dựng đội hình tối ưu cho các nhiệm vụ quốc tế trong thời gian tới.

Tin liên quan

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam U.19 Việt Nam U.23 Việt Nam Antonio Moric Moric
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận