Đội tuyển Malaysia xác nhận bị xử thua 2 trận với Việt Nam và Nepal, chính thức hết cơ hội dự Asian Cup
Video Thể thao

Quỳnh Phương
17/03/2026 14:35 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Malaysia xác nhận đội tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận tại vòng loại Asian Cup do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, chính thức dừng bước trong cuộc đua đến vòng chung kết.

Theo báo New Straits Times, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận đội tuyển Malaysia đã bị xử thua 0-3 ở 2 trận thuộc vòng loại Asian Cup sau khi bị phát hiện sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Quyết định này khiến đội tuyển Malaysia chính thức không còn cơ hội góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào năm sau.

Án phạt được đưa ra bởi Ủy ban kỷ luật và đạo đức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Theo đó, FAM bị xác định vi phạm Điều 56 trong bộ quy tắc của AFC liên quan đến việc sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Hai trận đấu bị hủy kết quả gồm chiến thắng 2-0 của đội tuyển Malaysia trước Nepal ngày 25.3 tại sân Sultan Ibrahim (bang Johor) và chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam ngày 10.6 tại sân Bukit Jalil, đều diễn ra trong năm 2025.

Đội tuyển Malaysia xác nhận bị xử thua 2 trận, chính thức hết cơ hội dự Asian Cup

Sau khi xem xét, AFC quyết định hủy toàn bộ kết quả của 2 trận đấu này và xử thắng 3-0 cho các đối thủ, theo Điều 25.1 của bộ quy tắc kỷ luật và đạo đức.

Không chỉ bị xử thua, FAM còn phải nhận mức phạt 50.000 USD, tương đương khoảng 1,3 tỉ đồng.

Án phạt này giáng đòn mạnh vào tham vọng của đội tuyển Malaysia, khi những kết quả tích lũy trước đó không còn giá trị, khiến cánh cửa dự vòng chung kết Asian Cup chính thức khép lại.

Nhiều trụ cột trở lại đúng thời điểm giúp đội tuyển Việt Nam có lực lượng mạnh hơn trước trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ mang đến diện mạo mới, đặc biệt ở hàng thủ.

AFC bị chỉ trích vì cách xử lý vụ bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia: 'Hủy hoại liêm chính bóng đá'

