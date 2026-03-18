Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xuân Son tỏa sáng, Nam Định thắng hú vía Đà Nẵng: Giành vé vào bán kết Cúp quốc gia

Đồng Nguyên Khang
18/03/2026 20:00 GMT+7

Tối 18.3, ở tứ kết Cúp quốc gia 2025-2026, dù có lực lượng vượt trội, CLB Nam Định phải rất vất vả mới có thể bảo toàn được chiến thắng 2-1 trước đội Đà Nẵng.

CLB Nam Định chiếm lợi thế

Trên sân Chi Lăng, CLB Nam Định nhập cuộc rất chủ động, tung ra vài "đòn phủ đầu". Trong vòng 10 phút đầu, đội bóng thành Nam có một số cơ hội ngon ăn, nhưng Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Xuân Son không tận dụng thành công.

Tuy nhiên, CLB Đà Nẵng không nằm yên chịu trận mà tích cực pressing, luôn trong trạng thái sẵn sàng tổ chức các tình huống phản công tốc độ. Phút 13, Ribamar có tình huống khống chế bóng gọn gàng rồi băng xuống dứt điểm trong tư thế đối mặt với thủ môn nhưng anh không thắng được Trần Nguyên Mạnh. 2 phút sau, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền vì cho rằng Trần Văn Kiên của CLB Nam Định phạm lỗi với Ribamar trong vòng cấm. Nhưng sau khi tham khảo VAR, ông xác định định cựu cầu thủ CLB Hà Nội tranh chấp hợp lệ.

Phút 27, CLB Đà Nẵng thủng lưới sau khoảng 10 phút chơi rất tốt. Từ một tình huống dàn xếp đá phạt bài bản, Xuân Son có mặt đúng lúc, đúng chỗ để đánh đầu cận thành, giúp CLB Nam Định vươn lên dẫn trước. 12 phút sau, cách biệt được nhân đôi sau khi Lý Công Hoàng Anh thoát xuống ở biên phải, căng ngang vào trong cho Akolo đệm bóng cận thành. 

Xuân Son tỏa sáng trước ngày lên đội tuyển

ẢNH: ĐÔNG NGHI

Akolo chơi xông xáo và xứng đáng có bàn thắng

ẢNH: ĐÔNG NGHI

Quế Ngọc Hải và các đồng đội vùng lên

Sang hiệp 2, CLB Đà Nẵng vùng lên để tìm kiếm bàn gỡ. Nhiều thời điểm, đội bóng sông Hàn kiểm soát bóng nhiều hơn, sức ép về phía khung thành của Nguyên Mạnh cũng lớn hơn. Phút 58, CLB Đà Nẵng có pha phối hợp hoàn hảo, được kết thúc bằng cú đệm lòng của Nguyễn Phi Hoàng, ngôi sao của đội U.23 Việt Nam. Tỷ số lúc này được rút ngắn xuống còn 1-2. 

Ngay sau khi nhận bàn thua, CLB Nam Định thực hiện đến 3 sự thay đổi người để lấy lại thế trận. Kevin Pham Ba, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Ngọc Sơn vào thay Trần Văn Kiên, Trần Văn Đạt và Lý Công Hoàng Anh. Sự điều chỉnh của HLV Vũ Hồng Việt không quá hiệu quả. CLB Đà Nẵng tiếp tục tấn công mạnh mẽ, Ribamar có một số pha dứt điểm nguy hiểm. 

Cơ hội đáng chú ý nhất của CLB Đà Nẵng đến ở phút 90+2. Quế Ngọc Hải đưa bóng ra biên để Ngô Hồng Phước tung cú tạt bổng chất lượng vào trong. Nguyễn Phi Hoàng lao vào đánh đầu, đã đánh bại được thủ môn Nguyên Mạnh nhưng không thắng được xà ngang. Chung cuộc, CLB Nam Định giành chiến thắng 2-1 để giành vé vào bán kết. 

Tin liên quan

Lộ diện 2 trận đấu giúp đội tuyển Việt Nam tăng hạng FIFA, HLV Kim Sang-sik lập kỳ tích

Lộ diện 2 trận đấu giúp đội tuyển Việt Nam tăng hạng FIFA, HLV Kim Sang-sik lập kỳ tích

Sau khi AFC xử đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 3-0 ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, ngày 10.6.2025, đội bóng của HLV Kim Sang-sik nối dài mạch bất bại trước đội bóng có biệt danh Harimau Malaya.

Khi trận tái đấu Malaysia không mang tính sống còn, thầy Kim cho Trung Kiên bắt chính: Tại sao không?

Lịch thi đấu Cúp quốc gia rất hay hôm nay: Xuân Son giúp Nam Định 'vượt ải' Đà Nẵng?

