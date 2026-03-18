Lịch thi đấu Cúp quốc gia rất hay hôm nay: Xuân Son giúp Nam Định 'vượt ải' Đà Nẵng?

Cơ hội để CLB Nam Định thoát khỏi cảnh trắng tay

Trận đấu diễn ra lúc 18 giờ được xem là màn mở màn đáng chú ý của vòng tứ kết. Đội chủ nhà Đà Nẵng dù đang chật vật ở V-League , thậm chí đứng áp chót bảng xếp hạng, nhưng lại thể hiện bộ mặt đầy quyết tâm ở sân chơi Cúp quốc gia. Việc loại CLB SLNA ngay trên sân Vinh ở vòng trước cho thấy thầy trò HLV Lê Đức Tuấn không hề buông xuôi.

Tuy vậy, thực tế khắc nghiệt của cuộc đua trụ hạng V-League khiến đội bóng bên bờ sông Hàn buộc phải tính toán. Chỉ 4 ngày sau trận gặp CLB Nam Định ở Cúp quốc gia, họ sẽ tiếp đón CLB Công an Hà Nội trong trận đá bù mang ý nghĩa sống còn tại V-League. Vì thế, khả năng CLB Đà Nẵng xoay tua lực lượng, giữ chân trụ cột là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Ở phía đối diện, CLB Nam Định cũng không có một mùa giải suôn sẻ. Sau khi sớm dừng bước ở đấu trường châu lục và hụt hơi trong cuộc đua vô địch V-League, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt buộc phải dồn toàn lực cho Cúp quốc gia nếu không muốn rơi vào cảnh trắng tay. Sự trở lại của vị chiến lược gia này đã giúp Nam Định hồi sinh với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, qua đó lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

CLB Nam Đinh cùng Đà Nẵng sẽ mở đầu cho loạt trận tứ kết hấp dẫn của Cúp quốc gia ẢNH: VPF - CLB NAM ĐỊNH

Với tâm lý thoải mái, CLB Nam Định chắc chắn muốn giành chiến thắng để trở thành đội đầu tiên có mặt ở vòng bán kết. Về mặt lực lượng, CLB Nam Định gần như có trong tay lực lượng mạnh nhất, với dàn ngoại binh chất lượng cùng nhiều trụ cột đang đạt phong độ cao. Đặc biệt, cái tên được kỳ vọng nhiều nhất vẫn là Nguyễn Xuân Son – chân sút chắc chắn khát khao thể hiện trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Màn thể hiện Xuân Son có thể trở thành yếu tố định đoạt trận đấu. Nếu tiếp tục duy trì sự sắc bén, tiền đạo sinh năm 1997 hoàn toàn đủ khả năng xuyên phá hàng thủ Đà Nẵng – vốn đang bộc lộ nhiều vấn đề trong suốt mùa giải.

Xét về tương quan lực lượng và phong độ, CLB Nam Định rõ ràng được đánh giá nhỉnh hơn. Ngay cả khi CLB Đà Nẵng tung ra đội hình mạnh nhất, sự thiếu ổn định vẫn là rào cản lớn. Trong khi đó, đội khách Nam Định lại đang cho thấy dấu hiệu trở lại hình ảnh của một “ông lớn” thực thụ, với lối chơi gắn kết và hiệu quả hơn. Nếu không có bất ngờ lớn xảy ra, cánh cửa đi tiếp đang rộng mở với Xuân Son cùng các đồng đội