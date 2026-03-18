Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu Cúp quốc gia rất hay hôm nay: Xuân Son giúp Nam Định 'vượt ải' Đà Nẵng?

Văn Trình
18/03/2026 08:34 GMT+7

Cúp quốc gia 2025 - 2026 khởi tranh hôm nay 18.3 với tâm điểm là cuộc chạm trán trên sân Chi Lăng giữa CLB Đà Nẵng và CLB Nam Định. Trong bối cảnh hai đội đang đối diện những mục tiêu rất khác nhau, câu hỏi được đặt ra: liệu tiền đạo Nguyễn Xuân Son có thể trở thành ‘chìa khóa’ giúp Nam Định đánh bại CLB Đà Nẵng?

Cơ hội để CLB Nam Định thoát khỏi cảnh trắng tay

Trận đấu diễn ra lúc 18 giờ được xem là màn mở màn đáng chú ý của vòng tứ kết. Đội chủ nhà Đà Nẵng dù đang chật vật ở V-League, thậm chí đứng áp chót bảng xếp hạng, nhưng lại thể hiện bộ mặt đầy quyết tâm ở sân chơi Cúp quốc gia. Việc loại CLB SLNA ngay trên sân Vinh ở vòng trước cho thấy thầy trò HLV Lê Đức Tuấn không hề buông xuôi.

Tuy vậy, thực tế khắc nghiệt của cuộc đua trụ hạng V-League khiến đội bóng bên bờ sông Hàn buộc phải tính toán. Chỉ 4 ngày sau trận gặp CLB Nam Định ở Cúp quốc gia, họ sẽ tiếp đón CLB Công an Hà Nội trong trận đá bù mang ý nghĩa sống còn tại V-League. Vì thế, khả năng CLB Đà Nẵng xoay tua lực lượng, giữ chân trụ cột là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Ở phía đối diện, CLB Nam Định cũng không có một mùa giải suôn sẻ. Sau khi sớm dừng bước ở đấu trường châu lục và hụt hơi trong cuộc đua vô địch V-League, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt buộc phải dồn toàn lực cho Cúp quốc gia nếu không muốn rơi vào cảnh trắng tay. Sự trở lại của vị chiến lược gia này đã giúp Nam Định hồi sinh với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, qua đó lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

CLB Nam Đinh cùng Đà Nẵng sẽ mở đầu cho loạt trận tứ kết hấp dẫn của Cúp quốc gia

ẢNH: VPF - CLB NAM ĐỊNH

Với tâm lý thoải mái, CLB Nam Định chắc chắn muốn giành chiến thắng để trở thành đội đầu tiên có mặt ở vòng bán kết. Về mặt lực lượng, CLB Nam Định gần như có trong tay lực lượng mạnh nhất, với dàn ngoại binh chất lượng cùng nhiều trụ cột đang đạt phong độ cao. Đặc biệt, cái tên được kỳ vọng nhiều nhất vẫn là Nguyễn Xuân Son – chân sút chắc chắn khát khao thể hiện trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Màn thể hiện Xuân Son có thể trở thành yếu tố định đoạt trận đấu. Nếu tiếp tục duy trì sự sắc bén, tiền đạo sinh năm 1997 hoàn toàn đủ khả năng xuyên phá hàng thủ Đà Nẵng – vốn đang bộc lộ nhiều vấn đề trong suốt mùa giải. 

Xét về tương quan lực lượng và phong độ, CLB Nam Định rõ ràng được đánh giá nhỉnh hơn. Ngay cả khi CLB Đà Nẵng tung ra đội hình mạnh nhất, sự thiếu ổn định vẫn là rào cản lớn. Trong khi đó, đội khách Nam Định lại đang cho thấy dấu hiệu trở lại hình ảnh của một “ông lớn” thực thụ, với lối chơi gắn kết và hiệu quả hơn. Nếu không có bất ngờ lớn xảy ra, cánh cửa đi tiếp đang rộng mở với Xuân Son cùng các đồng đội

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận