U.23 Việt Nam khởi đầu chu kỳ mới

U.23 VN CHUYỂN TIẾP THẾ HỆ

Chiều 17.3, đội tuyển U.23 VN đã có đợt tập trung đầu tiên kể từ sau VCK U.23 châu Á 2026, với mục tiêu tiếp tục xây dựng lực lượng kế cận tiếp nối những trụ cột đã quá tuổi hoặc được đôn lên đội tuyển VN. Do HLV Kim Sang-sik bận dẫn dắt đội tuyển VN cho 2 trận gặp Bangladesh (ngày 26.3) và Malaysia (31.3), nên HLV Đinh Hồng Vinh một lần nữa đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền. Đây cũng là cột mốc đánh dấu bước chuyển tiếp thế hệ của U.23 VN. Khi không còn những Đình Bắc, Lý Đức, Văn Khang, Trung Kiên…, bóng đá VN sẽ chuẩn bị cho lứa cầu thủ tài năng mới sinh từ năm 2005 - 2007.

Đội tuyển U.23 VN tập buổi đầu tiên Ảnh: Minh Tú

Một bước chuyển tiếp được dự đoán sẽ êm ả khi HLV Đinh Hồng Vinh rất giàu kinh nghiệm về bóng đá trẻ, nắm khá chắc thông tin về các gương mặt mới. Những năm qua, ông Vinh thường xuyên đồng hành xuyên suốt cùng các đội tuyển trẻ U.22 và U.23 VN trong các đợt tập huấn và thi đấu quốc tế, đóng góp quan trọng vào những kết quả tích cực của U.23 VN.

Danh sách 30 cầu thủ được triệu tập cho thấy sự tiếp nối rõ nét của lớp cầu thủ trưởng thành từ các đội tuyển trẻ U.19, U.20, U.23 VN như 2 thủ môn Phạm Đình Hải và Cao Văn Bình; tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận… và đặc biệt là tiền đạo Việt kiều Croatia Antonio Moric cũng được đưa từ đội U.19 qua U.23. Bên cạnh đó là sự góp mặt của nhiều gương mặt mới như Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Trần Hải Anh (CLB Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Sơn (CLB Bắc Ninh), Tạ Xuân Trường (TTTT II Ninh Bình), Vũ Quốc Anh (CLB Hải Phòng)… hứa hẹn tạo nên bầu không khí cạnh tranh tích cực trong đội hình.

B ÀI KIỂM TRA TẠI T RUNG Q UỐC

Dự kiến ngày 23.3 BHL sẽ rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra tại Tây An từ ngày 25 - 31.3. Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 4 đội tuyển U.23 gồm chủ nhà Trung Quốc, VN, Thái Lan và CHDCND Triều Tiên, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Dự kiến đội tuyển U.23 VN sẽ lần lượt gặp U.23 CHDCND Triều Tiên (ngày 25.3), U.23 Thái Lan (28.3) và U.23 Trung Quốc (31.3). Một lần nữa giải giao hữu ở Trung Quốc sẽ là bài kiểm tra bổ ích để HLV Kim Sang-sik thông qua các cộng sự có những đánh giá cụ thể và thực chất đầu tiên cũng như mài giũa những hạt mầm giàu tiềm năng.

Cầu thủ Việt kiều Moric (11)

Đây cũng sẽ là cơ hội ra mắt đầu tiên của Minh Tâm, chân sút trẻ có thể hình lý tưởng (cao 1,81 m), đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho CLB HAGL ở V-League 2025 - 2026 với 3 pha lập công. Ở hàng thủ, trung vệ 19 tuổi Đinh Quang Kiệt (cao 1,95 m) sẽ gánh nhiều trọng trách hơn bên cạnh đàn anh có khả năng đọc tình huống rất tốt là Lê Nguyên Hoàng (21 tuổi) đang trở lại ấn tượng trong màu áo SLNA. Trên hàng công, chân sút trẻ Đăng Dương (21 tuổi) được kỳ vọng sẽ thể hiện tốt sau lần lỡ hẹn trước đó với U.23 VN vì bị chấn thương.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Ở đợt tập trung lần này chúng tôi triệu tập 30 cầu thủ. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên chỉ có 23 cầu thủ có mặt, do 7 cầu thủ Bảo Long, Bá Đạt, Anh Tuấn (PVF-CAND), Công Phương (Thể Công Viettel) và Thành Trung, Văn Thuận (Ninh Bình) bận thi đấu tứ kết Cúp Quốc gia, sẽ hội quân vào ngày 22.3; riêng Lê Phát không thể tập trung do vừa gặp chấn thương và phải phẫu thuật. Đây có thể xem là bước khởi đầu cho một chu kỳ mới của U.23 VN. Chúng tôi không chỉ chuẩn bị cho giải đấu trước mắt mà còn hướng đến xây dựng lực lượng kế cận, định hình lối chơi và tạo nền tảng lâu dài cho đội tuyển trong các mục tiêu sắp tới. Ở đợt tập trung này, chúng tôi kỳ vọng các cầu thủ thể hiện được tinh thần, thái độ tập luyện và khả năng thích nghi với yêu cầu chiến thuật của đội. Đây là cơ hội để BHL đánh giá, sàng lọc và xây dựng bộ khung cho đội tuyển, hướng tới sự ổn định và cạnh tranh tốt ở các giải đấu sắp tới".