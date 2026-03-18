Quyết định bất ngờ của HLV Kim Sang-sik

K HI HLV K IM S ANG - SIK THAY ĐỔI

Theo kế hoạch ban đầu, HLV Kim Sang-sik muốn gọi nhiều hơn 23 cầu thủ để rà soát, đánh giá và thử nghiệm, nhằm tìm ra bộ khung ưng ý nhất. Tuy nhiên, vào phút chót, ông đã thay đổi phương án, lựa chọn sự tinh gọn, tập trung vào những cái tên thực sự phù hợp với định hướng chiến thuật.

Sau khi có mặt ở sân Hàng Đẫy, HLV Kim Sang-sik bay vào TP.HCM để kịp dự khán trận CLB Công an TP.HCM - PVF-CAND ẢNH: NGỌC LINH

Quyết định này thể hiện rõ nhất ở vị trí thủ môn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng có ý định triệu tập tới 5 người gác đền nhằm tăng tính cạnh tranh, nhưng cuối cùng ông rút gọn còn 3 cái tên: Đặng Văn Lâm (CLB Ninh Bình), Nguyễn Filip (CLB Công an Hà Nội - CAHN) và Trần Trung Kiên (HAGL). Sự sàng lọc cũng diễn ra ở các tuyến khác. CLB CAHN từng có tới 8 cầu thủ nằm trong danh sách triệu tập sơ bộ, nhưng sau đó chỉ còn 7 cái tên được giữ lại, còn Lê Văn Đô phải nói lời chia tay.

Đáng chú ý hơn cả là việc một số cầu thủ giàu kinh nghiệm không được gọi lên tuyển. Chân sút kỳ cựu Nguyễn Tiến Linh (CLB Công an TP.HCM) không có tên trong danh sách cuối cùng. Tương tự là Nguyễn Đức Chiến (CLB Ninh Bình). Thay vào đó, cơ hội được trao cho những gương mặt mới, có phong độ tốt như Nguyễn Trần Việt Cường (CLB Becamex TP.HCM) hay Phạm Gia Hưng (CLB Ninh Bình). Đây là minh chứng cho việc HLV Kim Sang-sik không ưu tiên số lượng hay danh tiếng, mà đặt nặng yếu tố phù hợp và hiệu quả.

Quyết định này phần nào xuất phát từ bối cảnh thuận lợi của đội tuyển VN. Việc chính thức giành vé dự VCK Asian Cup 2027 sau khi Malaysia bị trừ 6 điểm giúp HLV Kim Sang-sik có thêm sự chủ động trong việc thử nghiệm lực lượng. Ông không còn chịu áp lực phải chọn những cái tên an toàn, mà có thể mạnh dạn tạo điều kiện cho lớp cầu thủ mới tích lũy kinh nghiệm. Những sự vắng mặt bất ngờ vì thế không đơn thuần là câu chuyện phong độ, mà còn phản ánh một bước chuyển trong tư duy xây dựng đội tuyển: trẻ hóa, linh hoạt và hướng tới tương lai dài hạn.

N HỮNG SỰ KẾT NỐI QUEN THUỘC

Danh sách 23 cầu thủ lần này cũng cho thấy rõ ý đồ xây dựng lối chơi xoay quanh các mối liên kết quen thuộc - yếu tố quan trọng để tạo nên sự ổn định. Ở hàng phòng ngự, bộ 3 trung vệ của CLB CAHN gồm Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh và Đoàn Văn Hậu được kỳ vọng sẽ mang đến sự chắc chắn. Họ không chỉ hiểu nhau ở cấp CLB mà còn có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, giúp hàng thủ đội tuyển VN duy trì sự gắn kết.

Tuyến giữa có sự hiện diện của Lê Phạm Thành Long - Nguyễn Quang Hải, 2 cầu thủ có khả năng điều tiết trận đấu, giữ nhịp và tạo đột biến, góp công lớn giúp CLB CAHN thăng hoa. Sự ăn ý giữa bộ đôi này hứa hẹn sẽ giúp đội tuyển VN kiểm soát thế trận tốt hơn.

Trên hàng công, sự kết hợp giữa Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên là điểm nhấn đáng chú ý. Cả hai từng thi đấu cùng nhau, tạo nên sự hiểu ý trong cách di chuyển và phối hợp. Bên cạnh đó, mối liên kết giữa Hoàng Hên và Nguyễn Hai Long cũng mang lại nhiều kỳ vọng. Dưới thời HLV Harry Kewell tại CLB Hà Nội, bộ đôi này là nhân tố quan trọng trên mặt trận tấn công, và giờ đây họ có cơ hội tái hiện sự ăn ý đó trong màu áo đội tuyển.

Có thể thấy, HLV Kim Sang-sik đang hướng tới việc xây dựng một tập thể không chỉ mạnh về từng cá nhân, mà còn giàu tính kết nối. Những cầu thủ từng sát cánh bên nhau ở CLB sẽ giúp rút ngắn thời gian thích nghi, tạo ra sự trơn tru trong lối chơi. Đó là cơ sở để người hâm mộ có thể tin rằng đội tuyển VN sẽ có một chiến thắng thuyết phục trước Malaysia để hiên ngang tiến vào VCK Asian Cup 2027.