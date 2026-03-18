Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam vẫn ẩn chứa nỗi lo cực lớn dù có Xuân Son: Đó là…

Phương Quỳnh
Phương Quỳnh
18/03/2026 18:08 GMT+7

Trong danh sách đội tuyển Việt Nam được triệu tập chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Bangladesh (ngày 26.3) và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 31.3), hàng tiền đạo có lẽ là nỗi lo lớn nhất của ông Kim Sang-sik lúc này.

Nguyễn Xuân Son vẫn chưa 'son'

Nói ông Kim lo vì phong độ hiện tại của các cầu thủ có tên trong danh sách đều thiếu ổn định. Trước tiên, tiền đạo từng được xem là số 1 Việt Nam thời gian gần đây và từng đoạt Quả bóng vàng 2024 Nguyễn Tiến Linh lần đầu tiên dưới triều đại HLV Kim Sang-sik bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam

Quyết định của ông Kim không có gì phải bàn cãi vì phong độ của Tiến Linh thời gian vừa qua ở V-League là khá tệ. Qua 17 trận đấu tại V-League và Cúp quốc gia mùa này, anh mới chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng. Việc đánh mất cảm giác bóng và sự sắc bén trong vòng cấm đã khiến thủ quân của CLB Công an TP.HCM dần đánh mất niềm tin từ ban huấn luyện đội tuyển, nhất là sau khi vị HLV người Hàn Quốc trực tiếp xem màn trình diễn mờ nhạt của Tiến Linh trong trận CLB Công an TP.HCM gặp PVF-CAND.

Nguyễn Xuân Son (phải) chưa lấy lại phong độ tốt nhất của mình

Không có Tiến Linh, ông đặt hết niềm tin vào Nguyễn Xuân Son. Tuy nhiên, vừa trở lại sau thời gian dài bị chấn thương nặng, rõ ràng Xuân Son vẫn chưa lấy lại phong độ tốt nhất cũng như kỹ năng săn bàn thượng thừa như trước đây. Ở trong 2 trận gần nhất của V-League, anh không ghi được bàn nào và bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, thậm chí sút hỏng cả penalty. Nếu không kịp "nóng máy" trở lại, đây rõ ràng là khó khăn lớn của ông Kim Sang-sik khi những cầu thủ còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu.

Phạm Tuấn Hải của CLB Hà Nội đang gặp tình trạng bất ổn không kém. Ở trận gặp SLNA vòng 16 V-League, Tuấn Hải không có tên trong đội hình chính của CLB Hà Nội. Ở vòng 15, trong trận CAHN anh cũng bị HLV Kewell xếp trên ghế dự bị và không có cơ hội thi đấu nhiều. Với thực tế trên, trông chờ vào phong độ tốt của Tuấn Hải ở lần tập trung đội tuyển Việt Nam sắp tới hoàn toàn không khả thi chút nào.

Một cái tên khác là Nguyễn Trần Việt Cường cũng không thật sự nổi bật trong màu áo CLB Becamex TP.HCM. Và điều chắc chắn, dù có tên trong danh sách tập trung đội tuyển nhưng cơ hội ra sân của cầu thủ này là rất nhỏ.

Đội tuyển Việt Nam trông chờ vào Đỗ Hoàng Hên?

Trong khi đó, cái tên cuối cùng trên hàng tiền đạo là Phạm Gia Hưng vừa có bàn thắng cho CLB Ninh Bình trong trận gặp CLB CAHN ở vòng 16 nhưng anh cũng chỉ được vào sân từ ghế dự bị và rất ít cơ hội được đá chính từ đầu trong một đội hình đầy sao của đội bóng cố đô. Vì thế, trông mong vào sự toả sáng của Gia Hưng ở những trận đấu tới của đội tuyển Việt Nam hầu như là không thể.

Dù ghi bàn nhưng Gia Hưng (trái) ít có cơ hội ra sân ở V-League

Với tình thế này, ông Kim Sang-sik có lẽ phải trông chờ vào cầu thủ vừa nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, người đang có phong độ rất cao khi liên tiếp ghi bàn và kiến tạo bàn thắng trong 2 trận ở V-League gần đây nhất. Có Hoàng Hên trong đội hình, rõ ràng Xuân Son sẽ dễ đá hơn khi có người phối hợp làm bóng cũng như chạy chỗ hợp lý. Điều còn lại là ông Kim Sang-sik làm sao có thể ghép nối Hoàng Hên với các cầu thủ còn lại của đội trong lần đầu được lên tuyển.

Lộ diện 2 trận đấu giúp đội tuyển Việt Nam tăng hạng FIFA, HLV Kim Sang-sik lập kỳ tích

Lộ diện 2 trận đấu giúp đội tuyển Việt Nam tăng hạng FIFA, HLV Kim Sang-sik lập kỳ tích

