AFC chính thức xác nhận đội tuyển Việt Nam dự VCK Asian Cup 2027, thầy Kim sẽ dự bốc thăm ngày 11.4?

Theo đó, sau phán quyết kỷ luật liên quan đội tuyển Malaysia, AFC đã chính thức thay đổi bảng xếp hạng tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, với đội tuyển Việt Nam đứng nhất bảng (15 điểm), đủ điều kiện giành vé dự VCK trước lượt trận cuối (ngày 31.3, tái đấu đội Malaysia). AFC cũng công nhận, đội tuyển Việt Nam là đội thứ 21/24 đội đã góp mặt ở VCK.

Đội tuyển Việt Nam rất xứng đáng giành vé dự Asian Cup 2027, theo báo chí khu vực và cả châu Á

Hiện vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 chỉ còn chờ xác nhận 3 suất cuối dự VCK, đó là các cuộc tranh chấp giữa đội tuyển Tajikistan và Philippines ở bảng A, Li Băng và Yemen ở bảng B, và đội tuyển Thái Lan và Turkmenistan ở bảng D. Các suất này sẽ được định đoạt vào ngày 31.3 tới đây.

Ngày 3.3, AFC cũng ra thông báo xác nhận lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 được tổ chức vào ngày 11.4 tới tại Cung điện Diriyah Salwa ở Riyadh. Đội chủ nhà Ả Rập Xê Út được cố định ở bảng A và có mã số A1, sẽ thi đấu trận khai mạc vào ngày 7.1.2027 tại sân Thể thao King Fahd với đối thủ có mã số A4 đang chờ bốc thăm. Dự kiến, HLV Kim Sang-sik sẽ tham dự sự kiện đặc biệt quan trọng này.

VCK Asian Cup 2027 tính đến nay đã xác định 21/24 đội tuyển góp mặt ở VCK, gồm đội chủ nhà Ả Rập Xê Út, đội Úc, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Trung Quốc, Indonesia, CHDCND Triều Tiên, Kuwait, Kyrgyzstan, Syria và Singapore. Trong đó, đội tuyển Việt Nam là đội thứ 21 và mới nhất đã có vé.

Trước lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, AFC cũng sẽ xếp hạt giống các đội tuyển dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA mới nhất (công bố ngày 1.4). Khi đó, vị trí của đội tuyển Việt Nam hiện nay (108 thế giới và 19 châu Á), cũng sẽ được thay đổi rất đáng kể nhờ lấy lại và cộng thêm số điểm từ trận đấu với đội tuyển Malaysia (đã bị AFC xử thua tỷ số 0-3).

Nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ áp sát hơn tốp 100 thế giới và cũng áp sát tốp 15 châu Á. Điều này sẽ có lợi cho thầy trò HLV Kim Sang-sik khi bốc thăm chia bảng ở VCK Asian Cup 2027. Nhưng để đạt điều này, đội tuyển Việt Nam cần giành 2 trận thắng ở FIFA Days tới đây, gồm trận giao hữu với đội Bangladesh ngày 26.3 và trận tái đấu đội Malaysia ngày 31.3.

AFC cập nhật bảng xếp hạng tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, với đội tuyển Việt Nam chính thức đứng nhất bảng



"Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7.1 đến ngày 5.2.2027 tại ba thành phố - Riyadh, Jeddah và Al Khobar, trong đó sân vận động Thể thao King Fahd ở thủ đô Ả Rập Xê Út (Riyadh), có sức chứa 72.000 chỗ ngồi, sẽ là nơi diễn ra 2 trận đấu quan trọng nhất tại giải, đó là trận khai mạc và trận chung kết", AFC cho biết.

Bên cạnh đó, tại Asian Cup 2027, AFC cũng lần đầu tiên áp dụng mô hình Trại huấn luyện đội tuyển (Team Base Camp) như tiêu chuẩn World Cup.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có lần đầu tiên được trải nghiệm mô hình này. Theo đó, Trại huấn luyện đội tuyển rất đa dạng, như tại World Cup 2022 ở Qatar, đội tuyển Argentina từng chọn lưu trú tại một trường đại học, sử dụng nơi ăn nghỉ và sân tập vốn được các sinh viên sử dụng, nhưng đã được cải tạo, để đáp ứng tiêu chuẩn "5 sao" cho Messi và đồng đội.

AFC cũng cho biết: "Mô hình Trại huấn luyện đội tuyển lần đầu tiên được áp dụng tại Asian Cup 2027 như tiêu chuẩn của World Cup, nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc di chuyển của các đội tuyển tham dự giải.

Sáng kiến mới Trại huấn luyện đội tuyển sẽ bao gồm việc bố trí một khách sạn và địa điểm huấn luyện riêng biệt dành cho các đội tuyển tham dự Asian Cup 2027, trong suốt thời gian lưu trú và thi đấu tại Ả Rập Xê Út, nước chủ nhà giải đấu. Hơn nữa, các đội cũng sẽ được cung cấp các tiện nghi cụ thể tại từng địa điểm khi di chuyển giữa các địa điểm khác nhau", AFC giải thích.

Như vậy, sau khi chính thức được AFC xác nhận là đội thứ 21/24 đội dự VCK Asian Cup 2027, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng sẽ sớm bắt tay vào việc lựa chọn địa điểm Trại huấn luyện đội tuyển tại Ả Rập Xê Út, nhằm chuẩn bị cho các công tác hậu cần của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu, được sinh hoạt, tập luyện và thi đấu một cách tiện nghi và đầy đủ nhất.

VCK Asian Cup 2027 với 24 đội tuyển, được bốc thăm vào 6 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội. Hai đội nhất nhì bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất lọt vào vòng knock-out tranh ngôi vô địch.