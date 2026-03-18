FIFA ra thông báo đặc biệt quan trọng về World Cup 2026: Không bỏ tên Iran…

FIFA giữ nguyên lịch trình World Cup 2026

Trong thông báo, FIFA cho biết: "FIFA đang liên lạc thường xuyên với tất cả các liên đoàn thành viên tham gia, bao gồm cả Iran, để thảo luận về kế hoạch cho World Cup 2026. FIFA mong muốn tất cả các đội tham gia sẽ thi đấu theo lịch trình đã được công bố vào ngày 6.12.2025".

FIFA giữ nguyên lịch trình World Cup 2026 bất chấp đội Iran muốn chuyển các trận đấu của mình đến Mexico Ảnh: Reuters

Thông báo này cho thấy, cho đến thời điểm hiện tại, FIFA xác nhận rằng không có kế hoạch thay đổi lịch thi đấu World Cup 2026 mặc dù Iran đang xem xét việc chuyển các trận đấu của mình đến Mexico. FIFA cũng xác nhận tất cả các đội sẽ phải tuân theo lịch thi đấu chính thức được công bố vào tháng 12.2025. Trận đấu của đội tuyển Iraq tại vòng play-off liên lục địa cũng sẽ diễn ra theo kế hoạch.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Iran là 1 trong 8 đội tuyển của khu vực châu Á (AFC) giành vé góp mặt ở vòng chung kết. Họ được bốc thăm vào bảng G cùng với đội tuyển Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Cả 3 trận của đội tuyển nước này đều diễn ra ở Mỹ, cụ thể 2 trận tại sân SoFi (ở Inglewood, California), và 1 trận tại Seattle.

Đội tuyển Iran muốn dời trận World Cup từ Mỹ sang Mexico

Mặc dù vậy, do cuộc xung đột nghiêm trọng ở Trung Đông đang diễn ra, phía Iran có thời điểm tuyên bố tẩy chay World Cup 2026. Nhưng gần đây, theo xác nhận từ Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor Paul John: "Không có dấu hiệu nào cho thấy đội tuyển Iran sẽ rút lui khỏi World Cup 2026".

Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John nhấn mạnh: "Cuối cùng, chính liên đoàn bóng đá quốc gia phải quyết định xem liệu họ có thi đấu hay không, và tính đến hôm nay, liên đoàn của họ đã thông báo với chúng tôi rằng họ sẽ tham dự World Cup. Họ là thành viên của chúng tôi (AFC). Chúng tôi muốn họ thi đấu. Họ đã đủ điều kiện, vì vậy chúng tôi hy vọng họ có thể giải quyết mọi vấn đề và tham gia giải đấu".

Tuy nhiên, việc tham dự của đội tuyển Iran tiếp tục bị ảnh hưởng, sau khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, ông Mehdi Taj xác nhận đàm phán với FIFA để chuyển tất cả các trận của họ từ Mỹ sang Mexico để tránh va chạm, nhưng FIFA từ chối.

Vẫn chưa rõ sắp tới đây liệu đội tuyển Iran có chấp nhận theo quyết định của FIFA dự World Cup 2026 và thi đấu các trận vòng bảng tại Mỹ hay không. Nếu chọn tham gia, đội tuyển Iran có thể vào vòng 32 đội và sẽ đối mặt với đội tuyển Mỹ tại Dallas vào ngày 3.7, nếu cả hai đội đều đứng thứ 2 trong bảng đấu của mình.



