Đội tuyển Iran muốn đá World Cup ở Mexico thay vì Mỹ: Dễ bị FIFA phản bác

Tối 17.3, theo Reuters, Liên đoàn Bóng đá Iran (IFF) đã đề xuất với FIFA về việc chuyển toàn bộ các trận đấu của họ tại World Cup 2026 từ Mỹ sang Mexico, với lý do lo ngại an ninh cho cầu thủ. Chủ tịch IFF, Mehdi Taj, thậm chí nhấn mạnh đội tuyển sẽ không đến Mỹ nếu không có đảm bảo về an toàn.

Reuters bình luận: "Đề xuất này xuất phát từ căng thẳng leo thang sau các xung đột giữa Mỹ và Iran, khiến chính Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thừa nhận các cầu thủ Iran có thể bị đe dọa nếu họ thi đấu trên đất Mỹ".

"Đề xuất của Iran sẽ không thành vì phát sinh nhiều vấn đề"

Đề xuất của IFF nhanh chóng được Mexico - một trong 3 nước chủ nhà của World Cup 2026 xem xét. Dù vậy, theo trang The Guardian của Anh, FIFA khả năng cao không muốn chấp nhận đề xuất này.

The Guardian nhấn mạnh, lý do FIFA sắp từ chối không chỉ nằm ở yếu tố chuyên môn, mà còn là bài toán hậu cần và thương mại cực lớn. Lịch thi đấu World Cup 2026 đã được công bố từ tháng 12.2025, vé gần như bán hết, các hợp đồng bản quyền truyền hình và tài trợ toàn cầu cũng đã được ký kết.

“Nếu Iran được chuyển địa điểm, toàn bộ lịch thi đấu bảng G – nơi có các đối thủ như Bỉ, Ai Cập và New Zealand – sẽ phải điều chỉnh theo. Điều này kéo theo hiệu ứng domino, ảnh hưởng đến nhiều bảng đấu khác. Chưa kể, theo một số nguồn tin trong FIFA đã nói với chúng tôi rằng đội tuyển Iran thậm chí có khả năng chạm trán chính đội tuyển Mỹ ở vòng knock-out nếu các kịch bản xảy ra, càng khiến vấn đề trở nên nhạy cảm hơn”, The Guardian phân tích.

Trong khi đó, báo Marca của Tây Ban Nha cũng dẫn lại lời của một quan chức của FIFA, khẳng định lập trường cứng rắn của cơ quan này: "FIFA duy trì liên lạc thường xuyên với tất cả các liên đoàn tham gia, bao gồm cả Liên đoàn Bóng đá Iran, để thảo luận về kế hoạch cho World Cup 2026. FIFA kỳ vọng tất cả các đội tham gia sẽ thi đấu theo lịch trình đã được công bố vào ngày 6 tháng 12 năm 2025".

Cũng theo The Guardian, trong trường hợp FIFA chính thức từ chối đề xuất, khả năng Iran rút lui là hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, bóng đá thế giới sẽ chứng kiến một tiền lệ hiếm hoi: đội tuyển bỏ World Cup sau lễ bốc thăm – điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1950.

Theo quy định, FIFA sẽ có toàn quyền chọn đội thay thế. Đại diện châu Á có thứ hạng cao tiếp theo như Iraq đang được xem là ứng viên sáng giá, nếu họ không vượt qua trận play-off liên lục địa. Trong khi đó, AFC vẫn giữ lập trường thận trọng. Tổng thư ký Windsor John khẳng định đến thời điểm hiện tại, Iran chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về việc rút lui.

The Guardian nhận xét: “Một nguồn tin nhận định tình hình hiện tại giống như “trò chơi bên bờ vực”, khi cả Mỹ và Iran đều tạo áp lực khiến đối phương phải nhượng bộ, còn FIFA rơi vào thế khó xử. Về mặt nguyên tắc, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới vẫn muốn giữ nguyên lịch thi đấu và đảm bảo tính toàn vẹn của giải. Tuy nhiên, yếu tố an ninh và chính trị lại là biến số không thể kiểm soát. Quyết định cuối cùng nhiều khả năng sẽ chỉ được đưa ra sau Đại hội FIFA vào cuối tháng 4 tại Vancouver (Canada)”.