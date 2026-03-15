VAR gây tranh cãi, M.U đánh bại Aston Villa trận 'đại chiến' tốp 3

Trận đấu giữa M.U và Aston Villa có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành suất dự Champions League mùa giải năm sau. Sau 29 trận đã đấu, hai đội đều có 51 điểm nhưng M.U xếp thứ 3 do hơn Aston Villa hiệu số bàn thắng bại. Nếu tiếp tục có 3 điểm ở trận đấu này, thầy trò HLV Carrick sẽ có lợi thế rất lớn trong việc kết thúc giải trong nhóm 3 đội dẫn đầu. Hơn thế, ngay trước khi trận đấu này diễn ra, đội trưởng Bruno Fernandes tiết lộ mục tiêu của “Quỷ đỏ” không chỉ là giành 3 điểm, mà còn muốn thắng đậm Aston Villa để đòi lại món nợ từng thua ở lượt đi.

Đáng chú ý, ở trận đấu này, HLV Carrick tiếp tục gây bất ngờ khi xáo trộn nhiều vị trí của M.U dù họ không thi đấu thêm đấu trường nào ngoài Ngoại hạng Anh. Benjamin Šeško sau trận đấu nhạt nhòa trước Newcastle (M.U thua 1-2) phải ngồi dự bị, nhường chỗ cho Amad Diallo. Trong khi ở hàng thủ, Diogo Dalot cũng trở lại, đá thay cho Noussair Mazraoui.

M.U (áo đỏ) đang cần chiến thắng để tiếp tục cuộc đua giành vé dự Champions League ẢNH: REUTERS

M.U vượt khó ở hiệp 2, có 3 điểm thuyết phục

Nhưng dù có nhiều sự thay đổi trong đội hình, M.U vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước Aston Villa. Trong hiệp 1, M.U không quá áp đảo về mặt thế trận, chỉ kiểm soát bóng khoảng 55%. Trước hàng thủ dày đặc của đội khách, M.U bế tắc, phải dùng nhiều những quả tạt từ 2 biên. Tuy nhiên, cách đá này của M.U không hiệu quả khi cầu thủ chơi đầu tốt nhất của họ là Benjamin Šeško đang ở trên băng ghế dự bị. Suốt 45 phút, cơ hội nguy hiểm nhất mà M.U tạo ra được là cú sút của Amad Diallo ở phút 23, nhưng không thể thắng được sự xuất thần của thủ thành Martinez phía Aston Villa.

Ở chiều ngược lại, Aston Villa không dâng cao đội hình, chơi phòng ngự. Các học trò của HLV Unai Emery chỉ có 1 lần dứt điểm nhưng bóng không đi trúng đích, khiến hiệp đấu khép lại với tỷ số 0-0.

Sau giờ nghỉ, M.U vẫn là đội chơi chủ động. Giữa lúc bế tắc, đội chủ sân Old Trafford bất ngờ tìm được bàn mở tỷ số ở phút 53. Người giúp M.U dẫn 1-0 là Casemiro với cú đánh đầu từ quả phạt góc phía cánh phải.

Sau bàn thắng này, M.U chơi có phần lép vế so với Aston Villa. Phút 64, Ross Barkley sút tung lưới M.U, gỡ hòa 1-1 cho Aston Villa. Tình huống này cũng gây ra tranh cãi dữ dội khi nhiều cầu thủ M.U cho rằng Amadou Onana - cầu thủ đứng ở tư thế việt vị đã che khuất tầm nhìn của thủ thành Senne Lammens. Ngoài ra, ở tình huống trước đó, trọng tài Taylor vẫn cho Aston Villa tấn công dù cho một cầu thủ của họ đã để bóng chạm tay. VAR nhanh chóng vào cuộc ở tình huống này, khiến trận đấu bị gián đoạn nhưng cuối cùng bàn thắng của Aston Villa vẫn được đánh giá hợp lệ.

Dù vậy, M.U cũng không cần phải tiếc nuối quá lâu khi họ nhanh chóng xốc lại đội hình, liên tục có cơ hội ăn bàn. Phút 71, Matheus Cunha phá bẫy việt vị, giúp M.U nâng tỷ số lên thành 2-1. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 81, cầu thủ vào sân thay người Benjamin Šeško lập công, ấn định trận thắng 3-1 cho M.U.

Trận đấu của M.U và Aston Villa có những diễn biến bất ngờ ở hiệp 2 ẢNH: REUTERS

Thắng thuyết phục Aston Villa, M.U xây chắc vị trí thứ 3. Thầy trò HLV Carrick có 54 điểm, hơn đội xếp thứ 4 là chính Aston Villa 3 điểm. Ngoài ra, khoảng cách giữa M.U và đội xếp thứ 5 là Chelsea cũng được nới rộng lên thành 6 điểm sau vòng đấu này.