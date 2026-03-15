Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Mới: Trận Finalissima giữa Tây Ban Nha và Argentina chính thức bị hủy, Messi lỡ hẹn Yamal

Văn Trình
15/03/2026 21:27 GMT+7

Trận Siêu cúp Liên lục địa (Finalissima) giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Tây Nha đã chính thức bị hủy bỏ. Người hâm mộ sẽ không được chứng kiến màn đối đầu đặc biệt giữa Lionel Messi và tài năng trẻ Lamine Yamal trong năm nay.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tối 15.3, trận Finalissima vào ngày 27.3 tại Qatar sẽ không thể tổ chức. UEFA đánh giá, những yếu tố liên quan đến tình hình khu vực và sự bất đồng trong quá trình tìm phương án thay thế giữa các bên là nguyên nhân dẫn đến trận đấu này bị hủy. Báo Marca của Tây Ban Nha nhận xét, đây là cú sốc lớn đối với Ban tổ chức giải đấu, bởi Finalissima được kỳ vọng trở thành sự kiện bóng đá quốc tế nổi bật trong năm 2026.

Finalissima là giải đấu do UEFA phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) tổ chức, quy tụ nhà vô địch EURO và Copa America. Ở lần tổ chức gần nhất (năm 2022), đội tuyển Argentina đã đánh bại đội tuyển Ý 3-0 tại Wembley Stadium (Anh) để lên ngôi vô địch.

Trận đấu được chờ đợi giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Argentina không thể diễn ra

ẢNH: FACEBOOK FOX SOCCER

UEFA đề xuất nhiều phương án nhưng bất thành vì liên tục bị Argentina từ chối

Trong nỗ lực “cứu” trận đấu năm nay, UEFA từng đề xuất nhiều phương án thay thế. Phương án đầu tiên là tổ chức trận đấu tại Santiago Bernabéu ở Madrid (Tây Ban Nha), với lượng khán giả chia đều cho hai đội. Tuy nhiên, phía Argentina đã từ chối.

Phương án thứ hai là tổ chức theo thể thức hai lượt, một trận tại Madrid vào ngày 27.3 và trận còn lại tại Buenos Aires (Argentina) trong đợt FIFA Days trước UEFA Euro 2028 và Copa America 2028. Dù vậy, đề xuất này tiếp tục không nhận được sự đồng thuận từ Liên đoàn Bóng đá Argentina.

UEFA sau đó tiếp tục đề nghị tìm một sân trung lập ở châu Âu để tổ chức trận đấu vào ngày 27.3 hoặc ngày dự phòng 30.3, nhưng các phương án này cũng bị bác bỏ. Trong khi đó, đội tuyển Argentina chỉ chấp nhận thi đấu vào ngày 31.3 – thời điểm được đánh giá không phù hợp với lịch thi đấu quốc tế của phía Tây Ban Nha.

“Khi các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc, UEFA buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng: hủy bỏ Finalissima 2026”, trang Marca nhấn mạnh.

Messi cùng đội tuyển Argentina lên ngôi Finalissima 2022

ẢNH: REUTERS

Một số nguồn tin từ truyền thông Tây Ban Nha, trong đó có Marca, cho rằng phía Argentina lo ngại việc thi đấu một trận “siêu kinh điển liên lục địa” ngay trước giải đấu lớn như World Cup 2026 có thể gây áp lực tâm lý cho đội tuyển, đặc biệt sau những bài học trong quá khứ. Tuy nhiên, đây chỉ là nhận định từ truyền thông và chưa có xác nhận chính thức.

“Việc trận đấu bị hủy khiến người hâm mộ tiếc nuối, bởi họ kỳ vọng được chứng kiến cuộc so tài mang tính biểu tượng giữa siêu sao Lionel Messi – người có thể đang bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp quốc tế – với “thần đồng” Lamine Yamal, đại diện cho thế hệ mới của bóng đá Tây Ban Nha. Finalissima vì thế khép lại theo cách không ai mong muốn: một trận cầu trong mơ chưa kịp diễn ra đã trở thành… cơ hội bị bỏ lỡ”, trang Marca bình luận. 

Khám phá thêm chủ đề

Finalissima Messi Yamal tây ban nha Argentina chung kết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận