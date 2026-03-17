Giám đốc chống khủng bố Mỹ từ chức vì cuộc chiến ở Iran

Trí Đỗ
17/03/2026 22:04 GMT+7

Ông Joe Kent, Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia Mỹ, tuyên bố từ chức, phản đối cuộc chiến với Iran và cho rằng chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump chịu ảnh hưởng từ Israel.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 17.3 kèm thư gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Kent khẳng định: "Tôi không thể nào ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra ở Iran trong một lương tâm trong sạch. Iran không gây ra mối đe dọa cận kề nào đối với quốc gia chúng ta, và rõ ràng là chúng ta đã bắt đầu cuộc chiến này do áp lực từ Israel và nhóm vận động hành lang quyền lực của họ tại Mỹ".

Giám đốc chống khủng bố Mỹ từ chức vì cuộc chiến ở Iran - Ảnh 1.

Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia Mỹ Joseph Kent

Ông Kent cũng cho rằng đã tồn tại một "chiến dịch thông tin sai lệch" từ các quan chức Israel và truyền thông, làm suy yếu nguyên tắc "Nước Mỹ trên hết" và thúc đẩy tâm lý ủng hộ xung đột. Theo The New York Times dẫn lời ông, các lập luận về một chiến thắng nhanh chóng tại Iran gợi lại những tranh cãi trước cuộc chiến Iraq năm 2003.

Là cựu binh từng tham chiến nhiều lần, ông Kent nhấn mạnh ông không thể ủng hộ việc đưa thêm binh sĩ Mỹ vào một cuộc xung đột mà ông cho là không phục vụ lợi ích quốc gia. Ông cũng nhắc đến người vợ quá cố Shannon, một quân nhân thiệt mạng tại Syria, như một lý do cá nhân khiến ông phản đối cuộc xung đột hiện nay.

"Là một cựu binh sĩ từng 11 lần tham chiến và là chồng của một người lính hy sinh trong xung đột, người đã mất người vợ yêu quý Shannon trong một cuộc chiến do Israel gây ra, tôi không thể ủng hộ việc đưa thế hệ tiếp theo ra chiến đấu và chết trong một cuộc chiến không mang lại lợi ích gì cho người dân Mỹ cũng như không thể biện minh cho cái giá phải trả bằng sinh mạng của người Mỹ", theo ông.

Ông Kent là cố vấn thân cận của Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard và được xem là người ủng hộ đường lối đối ngoại thận trọng hơn trong chính quyền Mỹ.

Hiện phía Nhà Trắng và Tổng thống Trump chưa bình luận về thông tin trên.

Lãnh tụ tối cao Iran nêu điều kiện hạ nhiệt xung đột

Lãnh đạo tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei bác bỏ đề xuất giảm leo thang do các bên trung gian chuyển tới Tehran, yêu cầu Mỹ và Israel trước hết phải 'bị khuất phục' trước khi tính đến hòa bình.

