Thế giới

Israel tuyên bố diệt tư lệnh lực lượng Basij của Iran

Vi Trân
Vi Trân
17/03/2026 16:05 GMT+7

Quân đội Israel đã nhắm mục tiêu vào hàng loạt quan chức cấp cao Iran trong đợt tấn công rạng sáng 17.3, gồm cố vấn thân cận của cố lãnh tụ và lãnh đạo lực lượng dân quân Basij.

Tờ The Times of Israel ngày 17.3 dẫn lời các quan chức Israel cho biết quân đội đã nhắm mục tiêu vào ông Gholamreza Soleimani, tư lệnh lực lượng dân quân Basij của Iran trong cuộc không kích rạng sáng nay. Basij là một thành phần của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Ngoài ra, các quan chức Israel còn tiết lộ rằng quân đội nước này cũng nhắm đến ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran, trong đợt không kích rạng sáng cùng ngày. Ông Larijani là cố vấn thân cận của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Tư lệnh lực lượng dân quân Basij Gholamreza Soleimani

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE TIMES OF ISRAEL

Sau đó, quân đội Israel xác nhận ông Soleimani đã thiệt mạng tại một khu trại mới được Basij dựng lên. Đợt tấn công cũng giết chết cấp phó của ông Soleimani và nhiều quan chức cấp cao khác.

Trong khi đó, các quan chức Israel nói chưa rõ số phận của ông Larijani. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir ngầm xác nhận việc nhắm mục tiêu vào ông Larijani.

Trong bài phát biểu báo cáo tình hình sáng 17.3, ông Zamir nói rằng quân đội đã ghi nhận những thành tích diệt trừ quan trọng vào rạng sáng. "Đây là một sự bổ sung cho các vụ tiêu diệt được thực hiện trong những ngày gần đây tại Iran chống lại các thành phần bên ngoài, cũng liên quan với khu vực Palestine", ông Zamir nói, ngầm nhắc đến thông tin Israel đã nhắm đến thủ lĩnh lực lượng Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) Akram al-Ajouri gần đây.

Máy bay chiến đấu Israel suýt bị bắn hạ trên bầu trời Iran

Theo tướng Zamir, các chỉ huy cấp cao liên quan hoạt động tại Dải Gaza và Bờ Tây đã trốn trong một ngôi nhà an toàn tại Tehran khi bị Israel tấn công.

Iran chưa bình luận gì về những thông tin trên.

Theo quân đội Israel, đợt không kích trong ngày 16.3 đã nhắm đến địa điểm quân sự và hạ tầng tại 3 khu vực Tehran, Shiraz và Tabriz ở Iran. Các máy bay tiêm kích của Không quân Israel đã ném hàng chục quả bom xuống 3 nơi này.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Ali Larijani

ẢNH: REUTERS

Các mục tiêu được xác định gồm trụ sở an ninh thuộc Bộ Tình báo và lực lượng Basij, địa điểm cất trữ và phóng máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo, các hệ thống phòng không. Đòn tấn công là một phần của giai đoạn tăng cường các đoàn giáng vào hệ thống và năng lực cốt lõi của Iran, đồng thời mở rộng ưu thế trên không của Israel.

Israel phá hủy máy bay của cố Lãnh tụ Khamenei, Iran đe dọa tàu sân bay Mỹ

Israel phá hủy máy bay của cố Lãnh tụ Khamenei, Iran đe dọa tàu sân bay Mỹ

Quân đội Israel tuyên bố đã phá hủy máy bay của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong đợt tấn công rạng sáng nay.

Iran israel basij IRGC Ali Larijani Gholamreza Soleimani
