Israel nói vẫn còn 'hàng ngàn mục tiêu' chưa tấn công ở Iran

Một khu vực bị thiệt hại ở Tehran hôm 16.3

Đài CNA ngày 17.3 dẫn lời một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết nước này có kế hoạch chi tiết cho ít nhất 3 tuần xung đột nữa, trong khi tiếp tục không kích nhiều mục tiêu ở Iran.

Xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đã bước sang tuần thứ 3 và chưa có dấu hiệu kết thúc, dẫn đến việc eo biển Hormuz hầu như bị đóng cửa trong khi nơi đây vốn là tuyến vận chuyển 20% lượng dầu và khí thiên nhiên hóa lỏng của thế giới.

Người phát ngôn quân đội Israel Nadav Shoshani cho biết nước này có những kế hoạch tác chiến chi tiết trong ba tuần tới và các kế hoạch khác kéo dài hơn.

Giới chức Israel đã bày tỏ muốn làm suy yếu khả năng đe dọa của Iran bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng tên lửa đạn đạo, các cơ sở hạt nhân và bộ máy an ninh, với hàng ngàn mục tiêu cần phải tấn công.

"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng Iran càng yếu càng tốt, và chúng tôi sẽ làm suy yếu tất cả khả năng, tất cả các bộ phận và tất cả các nhánh cơ quan an ninh của họ", ông Shoshani nói.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araqchi cho biết Tehran không yêu cầu ngừng bắn hoặc trao đổi thông điệp với Mỹ. Viết trên X, ông cho biết lần cuối cùng ông liên lạc với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff là trước khi Mỹ tấn công Iran.

Quân đội Israel hôm 16.3 cho biết họ đang tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu tại Tehran, Shiraz và Tabriz ở Iran.

Không quân Israel cũng đã tấn công các địa điểm liên quan đến chương trình không gian của Iran, bao gồm việc phá hủy một cơ sở nghiên cứu ở Tehran tham gia phát triển vệ tinh dự kiến phóng vào năm 2024.

Trong diễn biến mới nhất, còi báo động vang lên ở nhiều khu dân cư trên khắp miền bắc Israel vào sáng 17.3, khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran.

"Các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa", IDF cho biết.