Mỹ mở rộng cảnh báo đi lại vì mối đe dọa từ Iran

Một hành khách di chuyển đến cổng ra tàu bay ở phi trường quốc tế Ronald Reagan tại Arlington (bang Virginia) hôm 15.3 ảnh: reuters

Tạp chí Newsweek hôm 16.3 đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng mức cảnh báo đi lại lên cấp 3 đối với Oman và Ả Rập Xê Út, có nghĩa là công dân Mỹ được khuyến cáo nên xem xét lại kế hoạch đến hai quốc gia này.

Sau khi cuộc xung đột với Iran bùng phát hôm 28.2, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành hàng loạt cảnh báo đi lại trong khu vực, trong đó Qatar, Kuwait, Bahrain, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Iraq và Jordan cùng một số nước khác có mức khuyến cáo từ cấp 3 đến cấp 4.

Cấp 4 là cao nhất trong hệ thống khuyến cáo đi lại của Mỹ, có nghĩa là người dân không nên đến những nước có tên trong danh sách.

Đến cuối tuần qua, Mỹ bổ sung 2 nước vào danh sách khuyến cáo cấp 3, lần lượt là Oman và Ả Rập Xê Út.

Đối với Ả Rập Xê Út, Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập nguy cơ các mục tiêu của Mỹ có thể trúng đòn tấn công từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran, cũng như mối đe dọa từ xung đột vũ trang, khủng bố, lệnh cấm xuất cảnh và các quy định địa phương liên quan đến hoạt động trên mạng xã hội.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chính phủ Mỹ bị hạn chế khả năng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp cho công dân Mỹ ở Ả Rập Xê Út vì lý do an ninh.

Còn đối với Oman, nguy cơ đến từ xung đột vũ trang và chủ nghĩa khủng bố.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng yêu cầu các nhân viên chính phủ Mỹ không thuộc bộ phận khẩn cấp và thân nhân rời khỏi Oman sau khi xung đột tái bùng phát trong khu vực.