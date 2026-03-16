Israel phá hủy máy bay của cố Lãnh tụ Khamenei, Iran đe dọa tàu sân bay Mỹ

Ngày 16.3, quân đội Israel thông báo không quân đã đánh trúng và phá hủy máy bay của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tại sân bay Mehrabad ở thủ đô Tehran vào rạng sáng, theo tờ The Times of Israel.

Một vụ nổ gần sân bay Mehrabad ở thủ đô Tehran của Iran vào hôm 7.3

Chiếc máy bay từng được ông Ali Khamenei và các quan chức cấp cao Iran sử dụng cho các chuyến công tác trong nước lẫn quốc tế nhằm xúc tiến việc mua sắm quân sự và quản lý quan hệ với các đồng minh, theo quân đội Israel.

Trước đó, quân đội Israel cho biết đã tiến hành một đợt không kích lớn lên cơ sở hạ tầng của Iran tại Tehran vào rạng sáng 16.3, sau đợt không kích mục tiêu Hezbollah tại thủ đô Beirut của Lebanon.

Tel Aviv cho rằng việc phá hủy tài sản chiến lược này là đòn giáng mạnh lên năng lực phối hợp của Iran với các nhóm ủy nhiệm, lên việc xây dựng sức mạnh quân sự và các năng lực tái phục hồi của Tehran.

Trước đó, cũng trong tháng 3, Israel đã phá hủy 16 máy bay được cho là thuộc đặc nhiệm Quds của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại sân bay Mehrabad. Các máy bay này dùng để chuyển vũ khí và tiền mặt cho những nhóm đồng minh của Iran như Hezbollah tại Lebanon, theo phía Israel.

Quân đội Israel cho rằng Iran đã chuyển một số máy bay vào khu chứa máy bay không còn hoạt động nhằm đánh lừa và gây khó cho việc nhận diện mục tiêu.

Iran chưa bình luận về những thông tin mới của Israel.

Trung tâm chỉ huy các lực lượng vũ trang Iran Khatam al-Anbiya ngày 16.3 đưa ra cảnh báo mới đối với nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ, hiện đang ở biển Đỏ.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford tại vịnh Souda, đảo Crete (Hy Lạp) hôm 23.2

"Tàu sân bay Gerald Ford tại biển Đỏ là mối đe dọa đối với Iran. Do đó, các trung tâm hậu cần và dịch vụ cho nhóm tác chiến USS Ford sẽ bị coi là mục tiêu", người phát ngôn Ebrahim Zolfaqari của Khatam al-Anbiya tuyên bố.

Tàu Ford gần đây vừa di chuyển từ Địa Trung Hải sang biển Đỏ. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ cũng đang hoạt động tại biển Ả Rập. Ngoài ra, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth mới đây điều động tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli cùng lực lượng thủy quân lục chiến đến Trung Đông.