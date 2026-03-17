Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công dữ dội

Reuters dẫn nguồn tin an ninh Iraq cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã bị tấn công mạnh vào rạng sáng 17.3 bằng ít nhất 5 UAV. Nguồn tin miêu tả đây là đợt tấn công dữ dội nhất mà cơ quan ngoại giao Mỹ hứng chịu từ khi nước này và Israel bắt đầu tấn công Iran hôm 28.2.

Video từ mạng xã hội cho thấy hệ thống C-RAM ngăn chặn mục tiêu tại Baghdad rạng sáng 17.3 NGUỒN: CNN

Một nhân chứng cho hay đã nghe thấy tiếng nổ lớn tại Baghdad. Ít nhất 3 UAV được nhìn thấy tiến về hướng đại sứ quán. Hệ thống phòng không bắn hạ 2 chiếc trong khi chiếc thứ 3 rơi trúng mục tiêu bên trong khuôn viên đại sứ quán, gây cháy và có khói bốc lên.

Trước đó, một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ lớn trên bầu trời Baghdad khi hệ thống phòng không ngăn chặn bắn một loạt đạn về phía đầu đạn đang bay tới. Theo CNN, đoạn video quay cảnh hệ thống phòng không ngăn chặn đầu đạn bay đến ở khu vực cách Đại sứ quán Mỹ khoảng 600 m. Loạt đạn phòng không được cho là bắn từ Hệ thống chống rốc két, pháo binh và súng cối (C-RAM) của Mỹ.

Một video khác cũng quay cảnh hệ thống phòng không hoạt động tại Baghdad ở khu vực cách Đại sứ quán Mỹ gần 800 m.

Ông Trump nói đã đánh bại Iran 'về cơ bản', Israel sẵn sàng thêm 3 tuần chiến sự

Mỹ chưa bình luận về vụ việc mới nhất. Trước đó, khu nhà ngoại giao của Mỹ tại Baghdad đã bị tấn công. Hôm 14.3, hai UAV rơi xuống Đại sứ quán Mỹ.

Người phát ngôn Sabah al-Numan của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq ngày 17.3 cho biết các cuộc tấn công vô cớ đã liên tục nhắm đến những cơ sở quan trọng và phái đoàn ngoại giao, gồm Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, mỏ dầu Majnoon và khách sạn quốc tế Al-Rasheed.

Khu Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad (Iraq) ẢNH: REUTERS

Khách sạn nằm trong Vùng Xanh, nơi đặt văn phòng chính phủ và các khu nhà ngoại giao được bố trí an ninh nghiêm ngặt. Bộ Nội vụ Iraq xác nhận một UAV đã rơi xuống khách sạn nhưng không gây thương vong hay thiệt hại đáng kể.

CNN dẫn nguồn tin Iraq cho biết từ khi xung đột bùng phát, ít nhất 47 người đã thiệt mạng tại nước này. Trong đó, đa số là binh sĩ thuộc Lực lượng Huy động nhân dân (PMF), tổ chức đại diện của nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shiite. Một binh sĩ Pháp cũng thiệt mạng trong đợt tấn công căn cứ quân sự tại khu vực người Kurd vào tuần trước.