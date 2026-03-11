Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Iran tuyên bố nhắm vào lợi ích kinh tế, ngân hàng của Mỹ và Israel

Khánh An
Khánh An
11/03/2026 16:20 GMT+7

Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các trung tâm kinh tế và ngân hàng có liên hệ với Mỹ và Israel trong khu vực, cảnh báo mọi người tránh xa những địa điểm này.

Iran tuyên bố nhắm vào lợi ích kinh tế, ngân hàng của Mỹ và Israel - Ảnh 1.

Một khu vực ở Tehran bị tập kích hôm 11.3

ẢNH: REUTERS

Hãng IRNA ngày 11.3 dẫn lời phát ngôn viên Bộ chỉ huy liên hợp Khatam ol Anbia của Iran Ebrahim Zolfaqari tuyên bố nước này sẽ nhắm mục tiêu vào các lợi ích kinh tế và ngân hàng có liên hệ với Mỹ và Israel trong khu vực, đồng thời cho biết thêm mối đe dọa này xuất phát từ một cuộc tấn công vào một ngân hàng Iran.

"Sau chiến dịch thất bại, quân đội Mỹ và Israel đã nhắm mục tiêu vào một trong những ngân hàng của đất nước Iran. Với hành động bất hợp pháp và bất thường này, đối phương đang buộc chúng ta phải nhắm mục tiêu vào các trung tâm kinh tế và ngân hàng có liên hệ với Mỹ và Israel trong khu vực", theo ông Zolfaqari.

Phát ngôn viên trên cảnh báo mọi người trong khu vực nên tránh xa các ngân hàng.

Có tới 150 binh sĩ Mỹ bị thương trong cuộc chiến với Iran?

Mỹ và Israel chưa lập tức đưa ra bình luận liên quan.

Trong một diễn biến khác, Văn phòng Truyền thông Dubai (UAE) cho hay 2 máy bay không người lái (UAV) rơi xuống khu vực lân cận của sân bay quốc tế Dubai vào ngày 11.3 khiến 4 người thiệt mạng, theo Reuters.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng tại vùng Vịnh tiếp diễn ngày thứ 12 trong khủng hoảng Iran, gây gián đoạn diện rộng đối với hàng không khu vực.

Văn phòng Truyền thông Dubai cho biết hoạt động không lưu vẫn diễn ra bình thường, trong khi cuộc tấn công làm 2 người Ghana, một người Bangladesh bị thương.

Sân bay quốc tế Dubai là sân bay bận rộn nhất thế giới về lưu lượng hành khách quốc tế, với 100 triệu lượt hành khách vào năm ngoái.

Khám phá thêm chủ đề

Iran Kinh tế ngân hàng Mỹ israel Ebrahim Zolfaqari Dubai UAV uae
