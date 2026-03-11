Mỹ 'xóa sổ' 16 tàu rải thủy lôi Iran, ông Trump cảnh báo về eo biển Hormuz

Mỹ tấn công một tàu hải quân Iran gần eo biển Hormuz trong hình ảnh đưa ra hôm 10.3 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 11.3 dẫn thông cáo của Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cho hay quân đội nước này đã xóa sổ 16 tàu rải thủy lôi của Iran ở khu vực eo biển Hormuz, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng bất kỳ quả thủy lôi nào do Iran gài ở eo biển này đều phải được gỡ bỏ ngay lập tức.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố Mỹ đã phá hủy hoàn toàn 10 tàu rải thủy lôi không hoạt động.

Bình luận về thông tin cho rằng Iran đã bắt đầu rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, một tuyến đường quan trọng cho việc vận chuyển dầu mỏ, ông Trump viết trên mạng Truth Social cho biết Mỹ chưa nhận được báo cáo nào như thế.

"Nếu Iran đã rải bất kỳ loại thủy lôi nào ở eo biển Hormuz… chúng tôi muốn chúng được gỡ bỏ ngay lập tức!", ông Trump viết và cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả quân sự nếu không gỡ bỏ.

Iran chưa lập tức bình luận về phát biểu trên. Trước đó hôm 2.3, tướng Sardar Jabbari thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đe dọa sẽ đốt cháy bất kỳ con tàu nào tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Liên quan chiến dịch của Mỹ nhắm vào Iran bắt đầu hôm 28.2, Lầu Năm Góc ước tính nước này đã sử dụng đạn dược trị giá hơn 5 tỉ USD trong 2 ngày đầu. Con số này được cung cấp cho các ủy ban của Quốc hội Mỹ hôm 10.3.

Theo tờ The Guardian, các nghị sĩ Mỹ, những người có thể sớm phải phê duyệt thêm kinh phí cho cuộc chiến, đã bày tỏ lo ngại về việc cuộc xung đột đang nhanh chóng làm cạn kiệt kho dự trữ quân sự của Mỹ vào thời điểm ngành công nghiệp quốc phòng vốn đã phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu.

Tổng thống Trump đã gặp gỡ các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Mỹ tại Nhà Trắng hôm 6.3 và cho biết họ đã đồng ý tăng gấp bốn lần sản lượng vũ khí cao cấp, trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang nỗ lực bổ sung nguồn cung.

Trong diễn biến liên quan, Israel dự kiến sẽ tăng ngân sách quốc phòng thêm 38 tỉ shekel (hơn 12 tỉ USD) để tài trợ cho cuộc chiến ở Iran, theo The Guardian dẫn lời một quan chức Bộ Tài chính Israel.

Cụ thể, ngân sách quốc phòng sẽ được tăng thêm 28 tỉ shekel, cộng thêm 10 tỉ shekel được dành riêng làm dự trữ cho các nhu cầu quân sự có thể phát sinh.