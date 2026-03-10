Tình báo Mỹ đánh giá gì trước vụ tấn công Iran?

Báo cáo của Hội đồng Tình báo Quốc gia (NIC) vào tháng 2 kết luận rằng các cuộc không kích hạn chế hay một chiến dịch quân sự lớn và kéo dài hơn cũng khó có khả năng dẫn đến việc một chính phủ mới lên nắm quyền tại Iran, ngay cả khi lãnh đạo hiện tại bị tiêu diệt, AP ngày 10.3 dẫn hai nguồn thạo tin cho biết.

Người Iran vẫy cờ và cầm di ảnh của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei trong cuộc tuần hành ngày 9.3 tại Tehran để ủng hộ con trai ông, ông Mojtaba Khamenei, trở thành tân lãnh đạo

ẢNH: AP

Kết luận này mâu thuẫn với tuyên bố công khai của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington có thể hoàn thành mục tiêu tại Iran tương đối nhanh chóng, có lẽ chỉ trong vài tuần. Nhà Trắng khẳng định không nhắm đến việc thay đổi chế độ tại Iran dù Tổng thống Trump tuyên bố bất kỳ lãnh đạo mới nào cũng phải được Mỹ phê chuẩn.

Đánh giá tình báo kết luận rằng không có liên minh đối lập nào đủ mạnh mẽ hoặc thống nhất để tiếp quản quyền lực tại Iran nếu lãnh đạo bị tiêu diệt. Báo cáo dự báo rằng giới cầm quyền Iran sẽ cố gắng duy trì sự liên tục quyền lực nếu Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei bị giết.

Quả thực, Iran hôm 8.3 thông báo đã chọn ông Mojtaba Khamenei, con trai của cố lãnh tụ, kế nhiệm người cha. Theo đánh giá bên ngoài, ông Mojtaba có quan điểm cứng rắn hơn cả cha mình và việc chọn ông là tín hiệu mạnh mẽ về sự kháng cự từ giới lãnh đạo Iran cũng như dấu hiệu cho thấy chính quyền Tehran sẽ không nhượng bộ nhanh chóng.

Tân Lãnh tụ tối cao Iran 'bị thương' trong cuộc chiến đang diễn ra?

Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao khác của chính quyền Mỹ đã đưa ra nhiều lý do cho việc tấn công Iran từ ngày 28.2, cho rằng hành động quân sự là cần thiết để làm chậm lại chương trình vũ khí hạt nhân của Iran hoặc để ngăn chặn một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Iran. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói rằng cuộc chiến không nhằm mục đích thay đổi chế độ nhưng ông Trump đã nhấn mạnh đó là điều ông muốn thấy.

Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard chưa bình luận về bản đánh giá tình báo nói trên. Năm ngoái, bà Gabbard sa thải chủ tịch tạm quyền của NIC Mike Collins và cấp phó Maria Langan-Riekhof sau khi một bản ghi nhớ của NIC được giải mật chứa thông tin mâu thuẫn với các tuyên bố mà chính quyền ông Trump sử dụng để biện minh cho việc trục xuất người nhập cư Venezuela khỏi Mỹ.

Từ nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021), ông Trump đã rất hoài nghi về cộng đồng tình báo Mỹ và thường xuyên bác bỏ các phát hiện của họ là có động cơ chính trị hoặc là một phần của "nhà nước ngầm" nhằm phá hoại nhiệm kỳ tổng thống của ông.