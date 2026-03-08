Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump nói tân lãnh đạo Iran 'không sống lâu' nếu không được Mỹ phê chuẩn

Vi Trân
Vi Trân
08/03/2026 23:19 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tân lãnh đạo Iran sẽ không trụ được lâu nếu không được Washington chấp thuận trong khi Ngoại trưởng Iran tuyên bố không ai can thiệp được vào việc chọn lãnh đạo mới.

Trả lời phỏng vấn ABC News ngày 8.3, Tổng thống Trump ra điều kiện rằng tân lãnh đạo Iran phải được Mỹ chấp thuận. "Ông ta sẽ phải có sự phê chuẩn của chúng ta. Nếu không, ông ta sẽ không trụ được lâu. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng sẽ không phải quay lại xử lý chuyện này sau mỗi 10 năm, khi bạn không có một tổng thống như tôi, người sẵn sàng làm điều đó", ông Trump nói.

Ông Trump nói tân lãnh đạo Iran phải được Mỹ phê chuẩn, Tehran đòi Washington xin lỗi - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Miami ngày 7.3

ẢNH: AP

"Tôi không muốn mọi người phải quay lại sau 5 năm và phải làm lại điều tương tự, hoặc tệ hơn là để cho họ có được vũ khí hạt nhân", chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố.

Ông Trump cũng cho biết sẵn sàng chấp nhận một người có quan hệ với chính quyền cũ tại Iran và nói rằng có nhiều người có thể đủ phẩm chất.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Iran đang bầu chọn lãnh đạo mới thay thế Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng sau đợt tấn công hôm 28.2 của Mỹ và Israel. Quân đội Israel ngày 8.3 cảnh báo sẽ truy đuổi toàn bộ những người kế nhiệm của ông Khamenei và những người bổ nhiệm người thay thế cố lãnh đạo Iran. Cảnh báo được đưa ra sau khi hãng tin Mehr đưa tin rằng Hội đồng Chuyên gia Iran đã đạt đồng thuận về tân lãnh đạo.

Mỹ đưa thêm tàu sân bay đến, kéo dài oanh tạc Iran?

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 8.3 trả lời phỏng vấn NBC News rằng có nhiều tin đồn về việc bầu lãnh đạo nhưng không ai biết người đó là ai. "Chúng ta phải chờ Hội đồng chuyên gia triệu tập và bỏ phiếu cho lãnh tụ tối cao mới", ông Araghchi nói.

Hội đồng Chuyên gia có 88 thành viên, sẽ bầu chọn lãnh tụ tối cao từ chính cơ quan này. Ứng cử viên hội đồng được Hội đồng Giám hộ xét duyệt và được cử tri Iran bầu ra. Ông Araghchi nói rằng Hội đồng Lãnh đạo lâm thời sẽ tiếp tục điều hành đất nước cho đến khi tân lãnh đạo được bầu. 

Vị ngoại trưởng cũng phản đối những điều kiện do Tổng thống Mỹ đề ra. "Chúng tôi không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào công việc nội bộ. Đây là chuyện của người Iran", Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh.

Ông cũng tuyên bố Iran sẽ không đầu hàng mà sẽ tiếp tục hành động tự vệ. "Tổng thống Mỹ nên xin lỗi người dân khu vực và nhân dân Iran vì đã sự giết chóc và phá hủy mà họ đã gây ra cho chúng tôi", ông Araghchi nói. Ông tuyên bố Iran không chấp nhận ngừng bắn tạm thời mà phải là hiệp định chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn.

Nhà ngoại giao cũng phủ nhận việc tấn công các nước láng giềng, cho rằng Iran chỉ tấn công căn cứ Mỹ và không may, những nơi đó lại nằm trên lãnh thổ láng giềng.

Tin liên quan

Tối hậu thư mơ hồ của Tổng thống Trump với Iran

Tối hậu thư mơ hồ của Tổng thống Trump với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra thông điệp mơ hồ về yêu cầu đầu hàng vô điều kiện của Iran làm dấy lên câu hỏi cuộc xung đột này sẽ kéo dài bao lâu.

Thực hư thông tin UAE tham chiến chống Iran

Rộ tin Mỹ sắp điều tàu sân bay thứ 3 chống Iran

Khám phá thêm chủ đề

Trump lãnh đạo iran Iran Ali Khamenei vũ khí hạt nhân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận