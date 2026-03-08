Ông Trump nói tân lãnh đạo Iran 'không sống lâu' nếu không được Mỹ phê chuẩn

Trả lời phỏng vấn ABC News ngày 8.3, Tổng thống Trump ra điều kiện rằng tân lãnh đạo Iran phải được Mỹ chấp thuận. "Ông ta sẽ phải có sự phê chuẩn của chúng ta. Nếu không, ông ta sẽ không trụ được lâu. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng sẽ không phải quay lại xử lý chuyện này sau mỗi 10 năm, khi bạn không có một tổng thống như tôi, người sẵn sàng làm điều đó", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Miami ngày 7.3 ẢNH: AP

"Tôi không muốn mọi người phải quay lại sau 5 năm và phải làm lại điều tương tự, hoặc tệ hơn là để cho họ có được vũ khí hạt nhân", chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố.

Ông Trump cũng cho biết sẵn sàng chấp nhận một người có quan hệ với chính quyền cũ tại Iran và nói rằng có nhiều người có thể đủ phẩm chất.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Iran đang bầu chọn lãnh đạo mới thay thế Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng sau đợt tấn công hôm 28.2 của Mỹ và Israel. Quân đội Israel ngày 8.3 cảnh báo sẽ truy đuổi toàn bộ những người kế nhiệm của ông Khamenei và những người bổ nhiệm người thay thế cố lãnh đạo Iran. Cảnh báo được đưa ra sau khi hãng tin Mehr đưa tin rằng Hội đồng Chuyên gia Iran đã đạt đồng thuận về tân lãnh đạo.

Mỹ đưa thêm tàu sân bay đến, kéo dài oanh tạc Iran?

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 8.3 trả lời phỏng vấn NBC News rằng có nhiều tin đồn về việc bầu lãnh đạo nhưng không ai biết người đó là ai. "Chúng ta phải chờ Hội đồng chuyên gia triệu tập và bỏ phiếu cho lãnh tụ tối cao mới", ông Araghchi nói.

Hội đồng Chuyên gia có 88 thành viên, sẽ bầu chọn lãnh tụ tối cao từ chính cơ quan này. Ứng cử viên hội đồng được Hội đồng Giám hộ xét duyệt và được cử tri Iran bầu ra. Ông Araghchi nói rằng Hội đồng Lãnh đạo lâm thời sẽ tiếp tục điều hành đất nước cho đến khi tân lãnh đạo được bầu.

Vị ngoại trưởng cũng phản đối những điều kiện do Tổng thống Mỹ đề ra. "Chúng tôi không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào công việc nội bộ. Đây là chuyện của người Iran", Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh.

Ông cũng tuyên bố Iran sẽ không đầu hàng mà sẽ tiếp tục hành động tự vệ. "Tổng thống Mỹ nên xin lỗi người dân khu vực và nhân dân Iran vì đã sự giết chóc và phá hủy mà họ đã gây ra cho chúng tôi", ông Araghchi nói. Ông tuyên bố Iran không chấp nhận ngừng bắn tạm thời mà phải là hiệp định chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn.

Nhà ngoại giao cũng phủ nhận việc tấn công các nước láng giềng, cho rằng Iran chỉ tấn công căn cứ Mỹ và không may, những nơi đó lại nằm trên lãnh thổ láng giềng.