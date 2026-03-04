Israel tấn công cơ sở hạt nhân ngầm bí mật ở Iran

Sau cuộc xung đột vào tháng 6.2025, khi Israel tấn công một số địa điểm hạt nhân của Iran, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 3.3 cho hay họ đã theo dõi các nhà khoa học Iran đến "vị trí mới của họ tại địa điểm nói trên theo cách cho phép tấn công chính xác vào khu phức hợp ngầm bí mật".

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công vào thủ đô Tehran của Iran ngày 3.3 Ảnh: AFP

IDF còn trưng bày một bản đồ cho thấy cơ sở này ở vùng ngoại ô phía đông thủ đô Tehran của Iran. "Tại địa điểm này, một nhóm nhà khoa học hạt nhân đã hoạt động bí mật để phát triển một thành phần quan trọng cho vũ khí hạt nhân", IDF khẳng định, đồng thời nêu tên địa điểm ngầm là "Minzadehei".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Iran đối với tuyên bố mới của IDF. Iran luôn phủ nhận việc tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, và bảo vệ điều họ mô tả là quyền làm giàu uranium cho mục đích hòa bình. Tuy nhiên, việc Tehran làm giàu uranium lên đến 60%, mức vượt quá yêu cầu dân sự, đã làm gia tăng lo ngại, theo AFP.

Trong khi đó, lực lượng Hezbollah tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào căn cứ hải quân Haifa ở phía bắc Israel trong ngày 3.3. Đây là cuộc tấn công đáp trả thứ 12 của Hezbollah trong ngày khi Israel tiếp tục tấn công Lebanon, trong đó có cả vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, theo AFP.

Trong một tuyên bố, Hezbollah nhấn mạnh rằng "để đáp trả hành động gây hấn mang tội ác của Israel đã tấn công hàng chục thành phố và thị trấn của Lebanon, bao gồm cả vùng ngoại ô phía nam Beirut", họ đã nhắm mục tiêu vào căn cứ Haifa bằng "một loạt tên lửa chất lượng cao" lúc 20 giờ ngày 3.3 (giờ địa phương).

Ngay sau đó, IDF thông báo đã phát hiện một số vật thể bay đang bay tới, và hầu hết đã bị bắn hạ. Tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir cùng ngày tuyên bố lực lượng của ông sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah cho đến khi lực lượng được Iran hậu thuẫn này bị giải giáp, theo AFP.

Vòng giao tranh mới nhất giữa Hezbollah và Israel bắt đầu vào sáng sớm 2.3, khi Hezbollah phóng tên lửa về phía Israel để trả đũa vụ hạ sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hôm 28.2.