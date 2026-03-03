Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở hạt nhân Iran bị tấn công

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
03/03/2026 11:45 GMT+7

Hình ảnh vệ tinh đã ghi lại những dấu hiệu cho thấy cơ sở hạt nhân Natanz ở Iran bị tập kích trong đợt giao tranh gần đây.

Viện Khoa học và An ninh Quốc tế cho biết hình ảnh vệ tinh do Công ty Vantor (trụ sở tại Mỹ) ghi lại cho thấy hai cuộc tấn công vào các điểm ở nhà máy làm giàu uranium dưới lòng đất tại Natanz, nơi từng bị Mỹ không kích hồi tháng 6 năm ngoái, Reuters đưa tin ngày 3.3.

Người sáng lập viện khoa học trên, ông David Albright, cho biết các cuộc tấn công dường như đã xảy ra vào khoảng thời gian từ chiều 1.3 đến sáng 2.3 theo giờ địa phương. Hiện không rõ Mỹ hay Israel đã thực hiện vụ không kích này.

Ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở hạt nhân Iran bị tấn công - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh cơ sở hạt nhân Natanz của Iran trong ngày 1.3

ẢNH: REUTERS

Ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở hạt nhân Iran bị tấn công - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh ngày 2.3 cho thấy khu vực phía dưới của cơ sở hạt nhân Natanz, Iran xuất hiện các vệt khói, được cho là đã chịu hư hại do đợt không kích

ẢNH: REUTERS

Những phát hiện của ông Albright dường như xác nhận tuyên bố trước đó của ông Reza Najafi, đặc phái viên của Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), rằng cơ sở Natanz đã bị tấn công vào ngày 1.3. Trước đó, Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho rằng không có dấu hiệu địa điểm hạt nhân Iran bị tấn công.

Theo phân tích hình ảnh, 3 tòa nhà tại nhà máy Natanz bị phá hủy. Hai trong số đó là lối vào cho nhân viên xuống các sảnh ngầm chứa hàng ngàn máy ly tâm để làm giàu uranium.

Mặc dù hoạt động ở khu sảnh ngầm đã bị vô hiệu hóa sau cuộc tấn công của Mỹ tháng 6.2025, báo cáo cho biết việc tiếp tục tập kích nơi này cho thấy cơ sở “vẫn còn máy ly tâm có thể phục hồi”.

Giám đốc IAEA Grossi cho biết đang liên lạc với giới chức Iran nhưng các cuộc thảo luận vẫn rất hạn chế. Tehran đã cấm nhân viên IAEA trở lại các cơ sở bị Mỹ ném bom hồi năm ngoái.

Một phần lý do Mỹ phát động tấn công Iran mới đây là do Washington cáo buộc Tehran đang tăng cường làm giàu uranium để chế tạo vũ khí hạt nhân, điều mà Iran nhiều lần bác bỏ.

Khu phức hợp Natanz bao gồm 2 nhà máy làm giàu uranium bị tấn công hồi năm ngoái - một nhà máy trên mặt đất mà IAEA cho biết đã bị phá hủy hoàn toàn và cơ sở ngầm chứa hai phòng ly tâm bị hư hại nặng nề vào thời điểm đó.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 2.3 cho biết nước này chỉ tấn công Iran sau khi biết được đồng minh Israel đang chuẩn bị hành động và do đó lo ngại rằng Tehran có thể trả đũa nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông.

hạt nhân Iran CƠ SỞ HẠT NHÂN IRAN Làm giàu uranium Mỹ israel
