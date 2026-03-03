Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Binh sĩ Mỹ thương vong gia tăng, ông Trump không loại trừ tấn công Iran trên bộ

Khánh An

03/03/2026 07:33 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth không loại trừ khả năng đưa bộ binh đến Iran, trong bối cảnh xung đột leo thang.

Binh sĩ Mỹ thương vong gia tăng, ông Trump không loại trừ tấn công Iran trên bộ - Ảnh 1.

Tổng thống Trump phát biểu trước các binh sĩ Mỹ tại Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar hồi tháng 5.2025

ẢNH: AFP

Đài NBC News ngày 3.3 dẫn thông cáo của Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho hay số binh sĩ nước này thiệt mạng kể từ khi bắt đầu Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran đã tăng lên 6.

"Lực lượng Mỹ gần đây đã tìm thấy thi thể của hai quân nhân mất tích trước đó tại một cơ sở bị nhắm tới trong các cuộc tấn công ban đầu của Iran trong khu vực. Các hoạt động chiến đấu chính vẫn đang tiếp diễn. Danh tính của những người hy sinh đang được giữ kín cho đến 24 giờ sau khi thông báo cho người thân", theo CENTCOM.

Ngoài ra, bộ này cho biết có 18 binh sĩ Mỹ bị thương trên khắp khu vực. Trong vòng 48 giờ đầu chiến dịch, hơn 1.250 mục tiêu đã bị tấn công ở Iran.

Các mục tiêu bao gồm trụ sở của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC), các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, các địa điểm phóng tên lửa đạn đạo, tàu hải quân và khả năng liên lạc.

Hôm 28.2, Mỹ và Israel đã phát động cuộc tấn công lớn nhằm vào Iran, giết chết Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, đánh chìm 11 tàu chiến Iran. CENTCOM cho biết Iran đã không còn tàu chiến nào ở vịnh Oman.

Trả lời phỏng vấn tờ New York Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng đưa bộ binh đến Iran.

"Tôi không hề e ngại việc đưa quân bộ binh vào chiến trường. Mọi tổng thống khác hay nói rằng sẽ không đưa bộ binh đến. Tôi không nói vậy. Tôi nói có lẽ không cần đến họ, [hoặc] nếu họ thực sự cần thiết", ông cho biết.

Trong cuộc họp báo sáng 2.3 tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng không loại trừ khả năng triển khai quân bộ, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ không bình luận về các giả thuyết.

Binh sĩ Mỹ thương vong gia tăng, ông Trump không loại trừ tấn công Iran trên bộ - Ảnh 2.

Lược đồ diễn biến chiến sự Trung Đông đến ngày 2.3

Nguồn: Tổng hợp

 

Xem thêm bình luận