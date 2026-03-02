Ông Trump tuyên bố chiến dịch tại Iran sẽ tiếp tục đến khi đạt mọi mục tiêu

Tổng thống Trump lên chuyên cơ Không lực Một tại Florida hôm 1.3 ẢNH: REUTERS

Đài CBS News ngày 2.3 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo sẽ có thêm thương vong đối với lực lượng nước này, trong bối cảnh Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran "tiếp diễn tổng lực".

"Là một quốc gia, chúng ta thương tiếc những người yêu nước Mỹ chân chính đã hy sinh cao cả vì đất nước, ngay cả khi chúng ta tiếp tục sứ mệnh cao cả mà họ đã hy sinh mạng sống của mình", ông Trump nói trong bài phát biểu được đăng tải trên mạng xã hội hôm 1.3.

"Và thật đáng buồn, có lẽ sẽ còn nhiều thương vong nữa trước khi cuộc chiến kết thúc. Đó là lẽ thường tình. Có lẽ sẽ còn nhiều hơn nữa", ông dự báo.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết 3 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công Iran, nhưng không nêu rõ địa điểm xảy ra các vụ việc này. Ông Trump thề sẽ trả thù cho cái chết của những người này.

Phát biểu từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, Tổng thống Mỹ cho biết hoạt động chiến đấu hiện vẫn "đang diễn ra với cường độ tối đa và sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các mục tiêu của chúng tôi được hoàn thành".

"Chúng tôi có những mục tiêu rất mạnh mẽ. Họ lẽ ra đã có thể làm điều gì đó cách đây hai tuần, nhưng họ đã không thể đạt được", ông Trump nói, đề cập đến các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran đang diễn ra khi các cuộc tấn công nhằm vào nước này bắt đầu.

"Một Iran được trang bị tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với mọi người Mỹ", theo ông Trump.

Ông Trump đã ra tín hiệu sẵn sàng đàm phán với ban lãnh đạo mới của Iran.

"Họ muốn đàm phán, và tôi đã đồng ý, vì vậy tôi sẽ nói chuyện với họ. Lẽ ra họ nên làm điều đó sớm hơn. Lẽ ra họ nên đưa ra những điều rất thiết thực và dễ thực hiện sớm hơn. Họ đã chờ đợi quá lâu", ông phát biểu.

Về Epic Fury, ông cho biết đây là "một trong những chiến dịch lớn, phức tạp và áp đảo nhất mà thế giới từng chứng kiến", đồng thời nói rằng Mỹ và các đồng minh "đã tấn công hàng trăm mục tiêu ở Iran, bao gồm các cơ sở của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hệ thống phòng không của Iran", cùng "chín tàu chiến và căn cứ hải quân của họ, tất cả chỉ trong vòng vài phút".

Ông Trump cho biết Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã chết. Một nguồn tin thân cận với vụ việc đã xác nhận với CBS News rằng thông tin tình báo do CIA thu thập và chia sẻ với Israel đã dẫn đến cuộc tấn công nhắm vào ông Khamenei.

Sáng 2.3 (giờ Việt Nam), chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Trump đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Andrews (Maryland). Theo CNN, ông Trump không phát biểu với các phóng viên trong suốt chuyến bay từ Florida, nơi ông đã ở tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào cuối tuần và triển khai chiến dịch nhắm vào Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 1.3 cho biết một hội đồng lãnh đạo lâm thời đã được thành lập và bắt đầu hoạt động. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 1.3 khẳng định "không có gì thay đổi" về năng lực quân sự của Iran sau các cuộc tấn công.

"Đây chính xác là những gì đã xảy ra lần trước. Các bạn còn nhớ hồi tháng 6.2025 khi Israel tấn công chúng tôi. Họ đã giết một số chỉ huy cấp cao của chúng tôi ngay từ đầu cuộc tấn công, nhưng họ đã được thay thế rất nhanh chóng, và chưa đầy 12 giờ sau, chúng tôi đã có thể bắt đầu phản công", ông Araghchi phát biểu trên Đài ABC News hôm 1.3.