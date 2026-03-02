Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Mỹ xác nhận 3 tiêm kích F-15 bị Kuwait bắn rơi vì nhầm

Vi Trân
Vi Trân
02/03/2026 20:00 GMT+7

Quân đội Mỹ xác nhận 3 tiêm kích F-15 của nước này đã bị lực lượng phòng không Kuwait bắn rơi vào sáng 2.3 giữa giao tranh ác liệt với Iran.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), phụ trách khu vực Trung Đông, chiều 2.3 ra thông báo xác nhận 3 tiêm kích F-15 đã bị bắn hạ do hỏa lực của đồng minh giữa căng thẳng với Iran. Các máy bay bị bắn rơi vào lúc 7 giờ 3 phút (11 giờ 3 phút, giờ Việt Nam) khi đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chiến dịch chống Iran "do sự cố bắn nhầm".

"Trong lúc giao tranh ác liệt - bao gồm các cuộc tấn công từ máy bay, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran - các máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ đã bị hệ thống phòng không Kuwait bắn nhầm", CENTCOM cho biết.

‘Một vài’ chiến đấu cơ Mỹ rơi ở Kuwait

Toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù an toàn, được cứu sống và hiện đang trong tình trạng ổn định.

"Kuwait đã thừa nhận sự việc này và chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực của lực lượng quốc phòng Kuwait và sự hỗ trợ của họ trong chiến dịch đang diễn ra này", CENTCOM thông báo.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Thông tin bổ sung sẽ được quân đội Mỹ công bố khi có.

Mỹ xác nhận 3 tiêm kích F-15 bị Kuwait bắn rơi vì nhầm - Ảnh 1.

Một máy bay quân sự rơi tại Kuwait sáng 2.3

ẢNH: REUTERS

Trước đó, Bộ Quốc phòng Kuwait thông báo nhiều máy bay quân sự Mỹ đã bị rơi nhưng các phi công sống sót.

Đây là những máy bay đầu tiên của Mỹ bị rơi từ khi nước này và Israel bắt đầu tấn công Iran ngày 28.2. Quân đội Mỹ đã thông báo có 3 quân nhân thiệt mạng và 5 người bị thương trong chiến dịch, theo Reuters. Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận con số thương vong có thể tăng nhưng ông tuyên bố sẽ báo thù và nhấn mạnh chỉ dừng chiến dịch khi đạt toàn bộ mục tiêu.

Tin liên quan

Rộ tin chiến đấu cơ F-15 Mỹ rơi tại Kuwait giữa lúc Iran đáp trả

Rộ tin chiến đấu cơ F-15 Mỹ rơi tại Kuwait giữa lúc Iran đáp trả

Một chiến đấu cơ F-15 của Không quân Mỹ được cho là đã rơi tại Kuwait trong ngày 2.3 giữa lúc quốc gia vùng Vịnh hứng các đợt tấn công của Iran.

Israel tuyên bố lãnh đạo Hezbollah là 'mục tiêu cần loại bỏ'

Oanh tạc cơ Bóng ma và nhiều vũ khí Mỹ tham chiến chống Iran

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ F-15 Kuwait Iran CENTCOM Trung Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận