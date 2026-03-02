Mỹ xác nhận 3 tiêm kích F-15 bị Kuwait bắn rơi vì nhầm

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), phụ trách khu vực Trung Đông, chiều 2.3 ra thông báo xác nhận 3 tiêm kích F-15 đã bị bắn hạ do hỏa lực của đồng minh giữa căng thẳng với Iran. Các máy bay bị bắn rơi vào lúc 7 giờ 3 phút (11 giờ 3 phút, giờ Việt Nam) khi đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chiến dịch chống Iran "do sự cố bắn nhầm".

"Trong lúc giao tranh ác liệt - bao gồm các cuộc tấn công từ máy bay, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran - các máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ đã bị hệ thống phòng không Kuwait bắn nhầm", CENTCOM cho biết.

‘Một vài’ chiến đấu cơ Mỹ rơi ở Kuwait

Toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù an toàn, được cứu sống và hiện đang trong tình trạng ổn định.

"Kuwait đã thừa nhận sự việc này và chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực của lực lượng quốc phòng Kuwait và sự hỗ trợ của họ trong chiến dịch đang diễn ra này", CENTCOM thông báo.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Thông tin bổ sung sẽ được quân đội Mỹ công bố khi có.

Một máy bay quân sự rơi tại Kuwait sáng 2.3 ẢNH: REUTERS

Trước đó, Bộ Quốc phòng Kuwait thông báo nhiều máy bay quân sự Mỹ đã bị rơi nhưng các phi công sống sót.

Đây là những máy bay đầu tiên của Mỹ bị rơi từ khi nước này và Israel bắt đầu tấn công Iran ngày 28.2. Quân đội Mỹ đã thông báo có 3 quân nhân thiệt mạng và 5 người bị thương trong chiến dịch, theo Reuters. Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận con số thương vong có thể tăng nhưng ông tuyên bố sẽ báo thù và nhấn mạnh chỉ dừng chiến dịch khi đạt toàn bộ mục tiêu.