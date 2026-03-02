Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Những đòn tấn công trả đũa mới của Tehran

Văn Khoa
Văn Khoa
02/03/2026 04:32 GMT+7

Iran ngày 1.3 tuyên bố đã phát động cuộc tấn công trả đũa mới nhắm vào Mỹ và Israel sau khi đã phóng hàng trăm tên lửa và UAV vào Israel và các nước khác ở Trung Đông.

Chiến dịch "khốc liệt nhất"

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng qua (1.3) tuyên bố sẽ phát động chiến dịch "khốc liệt nhất" trong lịch sử nhắm vào Israel và các căn cứ của Mỹ.

"Chiến dịch tấn công khốc liệt nhất trong lịch sử lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào", IRGC viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ giáng một đòn vào Iran "với sức mạnh chưa từng thấy trước đây" nếu Tehran trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ.

Những đòn tấn công trả đũa mới của Tehran - Ảnh 1.

Cột khói bốc lên từ một cuộc tấn công được cho là do Iran thực hiện tại khu công nghiệp Doha (Qatar) vào ngày 1.3

ẢNH: AFP

Bất chấp cảnh báo từ ông Trump, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin nước này đã phát động một đợt tấn công mới bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực và Israel. Theo đó, 27 căn cứ Mỹ trong khu vực, cũng như trụ sở quân đội Israel và một khu phức hợp công nghiệp quốc phòng ở Tel Aviv, nằm trong số các mục tiêu.

Vào sáng 1.3, những tiếng nổ lớn đã được nghe thấy gần sân bay Erbil, nơi đóng quân của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại khu vực tự trị Kurdistan của Iraq, theo AFP. Hôm 28.2, lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bắn hạ một số tên lửa và UAV mang chất nổ trên bầu trời Erbil. Tiếng nổ mới cũng đã vang lên khắp Dubai, thủ đô Doha của Qatar và thủ đô Manama của Bahrain. Các vụ nổ mới xảy ra sau một ngày Iran tấn công vào thủ đô Abu Dhabi của UAE, và các căn cứ quân sự cũng như cơ sở hạ tầng dân sự trên khắp vùng Vịnh, ngoại trừ quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải là Oman, theo AFP.

Ông Putin nói vụ hạ sát Lãnh tụ tối cao Iran 'vi phạm mọi chuẩn mực, luật pháp'

Phóng hơn 400 tên lửa, UAV ?

Đến chiều 1.3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố chưa có báo cáo nào về thương vong hay tác động trực tiếp đến khu dân cư sau loạt tên lửa đạn đạo mới nhất do Iran phóng vào Israel, theo tờ The Times of Israel. Trước đó, lực lượng cứu hộ thông báo một phụ nữ ở Tel Aviv đã thiệt mạng do tên lửa của Iran hôm 28.2. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên được xác nhận ở Israel kể từ khi Iran bắt đầu cuộc trả đũa. IDF thông báo đã phát hiện Iran phóng hàng trăm tên lửa vào Israel và các quốc gia khác ở Trung Đông trong ngày 28.2.

Bộ Quốc phòng UAE tuyên bố phần lớn trong số 137 tên lửa và 209 UAV do Iran phóng vào lãnh thổ UAE trong ngày 28.2 đã bị phá hủy hoặc đánh chặn. Tuy nhiên, giới chức Abu Dhabi thông báo ít nhất 1 người chết và 7 người bị thương trong một "sự cố" tại sân bay quốc tế Zayed của Abu Dhabi. Ngoài ra, chính quyền Dubai thông báo đã nỗ lực dập tắt đám cháy tại cảng Jebel Ali sau khi mảnh vỡ từ tên lửa đánh chặn gây ra hỏa hoạn. Cảng Jebel Ali là nơi neo đậu của các tàu chiến Mỹ và có khả năng tiếp nhận các tàu sân bay.

Tại Qatar, giới chức cáo buộc Iran ngày 28.2 đã phóng 65 tên lửa và 12 UAV về phía quốc gia vùng Vịnh này. Hầu hết đều bị đánh chặn, nhưng có 8 người bị thương. Cuộc tấn công chưa có tiền lệ hôm 28.2 cũng nhắm vào căn cứ Al Udeid của Qatar, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực, theo AFP. Cùng ngày, khói bốc lên từ các căn cứ của Mỹ ở Abu Dhabi và thủ đô Manama, nơi đóng quân của Hạm đội 5 thuộc Hải quân Mỹ, và các căn cứ của Mỹ ở Kuwait cũng bị nhắm mục tiêu.

HĐBA LHQ họp khẩn

HĐBA LHQ ngày 28.2 đã có cuộc họp khẩn sau cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran và cuộc trả đũa của Tehran. Trong cuộc họp, phía Mỹ và Israel đã bảo vệ các cuộc tấn công của mình vào Iran, theo AFP. Đại sứ Israel Danny Danon lập luận: "Chúng tôi hành động vì sự cần thiết do chế độ Iran không để lại lựa chọn hợp lý nào khác".

Trong khi đó, Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani lên án "tội ác chiến tranh" gây ra cái chết của dân thường, đặc biệt là hơn 100 trẻ em tại Trường Minab ở miền nam Iran. "Thật đáng tiếc khi một số thành viên của cơ quan này... phớt lờ hành động gây hấn trắng trợn do Mỹ và Israel gây ra đối với Iran, và lên án Iran vì đã sử dụng quyền tự vệ vốn có của mình theo Hiến chương LHQ", ông Iravani nói.

Nga và Trung Quốc lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, trong khi những nước khác chủ yếu nhắm vào Iran, theo AFP. Một số nước thận trọng hơn khi chỉ kêu gọi giảm leo thang.

Tổng thống Putin phản ứng vụ Lãnh tụ tối cao Iran bị giết

Hôm qua (1.3), Điện Kremlin công bố bức thư do Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi cho người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian, trong đó nhà lãnh đạo Nga bày tỏ "lời chia buồn sâu sắc nhất về vụ hạ sát" Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, theo AFP.

Ông Putin nói rằng vụ hạ sát ông Khamenei "được thực hiện một cách trắng trợn, vi phạm mọi chuẩn mực đạo đức của con người và luật pháp quốc tế". Ông Putin còn nói rằng ông Khamenei "sẽ được nhớ đến như một chính khách xuất sắc, người đã có đóng góp cá nhân to lớn cho sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị Nga - Iran".

Vào năm ngoái, Nga và Iran đã ký một hiệp ước đối tác chiến lược nhằm tăng cường quan hệ song phương, trong đó có các vấn đề quân sự.

Tin liên quan

Quân đội Mỹ 'tiến hành kế hoạch phức tạp hơn chống Iran', Tehran tuyên bố cứng rắn

Quân đội Mỹ 'tiến hành kế hoạch phức tạp hơn chống Iran', Tehran tuyên bố cứng rắn

Hai quan chức Mỹ vừa tiết lộ với Reuters rằng quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành các chiến dịch kéo dài nhiều tuần chống lại Iran nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công.

Tổng thống Trump công bố chiến dịch Iran, kêu gọi Tehran đầu hàng

Rộ tin Bộ trưởng Quốc phòng Iran, chỉ huy IRGC thiệt mạng, Tehran lên tiếng

Khám phá thêm chủ đề

Tehran Cộng hòa Hồi giáo Iran Quốc gia Bộ Quốc phòng Trung Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận