Những đòn tấn công trả đũa mới của Tehran

Chiến dịch "khốc liệt nhất"

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng qua (1.3) tuyên bố sẽ phát động chiến dịch "khốc liệt nhất" trong lịch sử nhắm vào Israel và các căn cứ của Mỹ.

"Chiến dịch tấn công khốc liệt nhất trong lịch sử lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào", IRGC viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ giáng một đòn vào Iran "với sức mạnh chưa từng thấy trước đây" nếu Tehran trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ.

Cột khói bốc lên từ một cuộc tấn công được cho là do Iran thực hiện tại khu công nghiệp Doha (Qatar) vào ngày 1.3 ẢNH: AFP

Bất chấp cảnh báo từ ông Trump, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin nước này đã phát động một đợt tấn công mới bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực và Israel. Theo đó, 27 căn cứ Mỹ trong khu vực, cũng như trụ sở quân đội Israel và một khu phức hợp công nghiệp quốc phòng ở Tel Aviv, nằm trong số các mục tiêu.

Vào sáng 1.3, những tiếng nổ lớn đã được nghe thấy gần sân bay Erbil, nơi đóng quân của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại khu vực tự trị Kurdistan của Iraq, theo AFP. Hôm 28.2, lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bắn hạ một số tên lửa và UAV mang chất nổ trên bầu trời Erbil. Tiếng nổ mới cũng đã vang lên khắp Dubai, thủ đô Doha của Qatar và thủ đô Manama của Bahrain. Các vụ nổ mới xảy ra sau một ngày Iran tấn công vào thủ đô Abu Dhabi của UAE, và các căn cứ quân sự cũng như cơ sở hạ tầng dân sự trên khắp vùng Vịnh, ngoại trừ quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải là Oman, theo AFP.

Ông Putin nói vụ hạ sát Lãnh tụ tối cao Iran 'vi phạm mọi chuẩn mực, luật pháp'

Phóng hơn 400 tên lửa, UAV ?

Đến chiều 1.3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố chưa có báo cáo nào về thương vong hay tác động trực tiếp đến khu dân cư sau loạt tên lửa đạn đạo mới nhất do Iran phóng vào Israel, theo tờ The Times of Israel. Trước đó, lực lượng cứu hộ thông báo một phụ nữ ở Tel Aviv đã thiệt mạng do tên lửa của Iran hôm 28.2. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên được xác nhận ở Israel kể từ khi Iran bắt đầu cuộc trả đũa. IDF thông báo đã phát hiện Iran phóng hàng trăm tên lửa vào Israel và các quốc gia khác ở Trung Đông trong ngày 28.2.

Bộ Quốc phòng UAE tuyên bố phần lớn trong số 137 tên lửa và 209 UAV do Iran phóng vào lãnh thổ UAE trong ngày 28.2 đã bị phá hủy hoặc đánh chặn. Tuy nhiên, giới chức Abu Dhabi thông báo ít nhất 1 người chết và 7 người bị thương trong một "sự cố" tại sân bay quốc tế Zayed của Abu Dhabi. Ngoài ra, chính quyền Dubai thông báo đã nỗ lực dập tắt đám cháy tại cảng Jebel Ali sau khi mảnh vỡ từ tên lửa đánh chặn gây ra hỏa hoạn. Cảng Jebel Ali là nơi neo đậu của các tàu chiến Mỹ và có khả năng tiếp nhận các tàu sân bay.

Tại Qatar, giới chức cáo buộc Iran ngày 28.2 đã phóng 65 tên lửa và 12 UAV về phía quốc gia vùng Vịnh này. Hầu hết đều bị đánh chặn, nhưng có 8 người bị thương. Cuộc tấn công chưa có tiền lệ hôm 28.2 cũng nhắm vào căn cứ Al Udeid của Qatar, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực, theo AFP. Cùng ngày, khói bốc lên từ các căn cứ của Mỹ ở Abu Dhabi và thủ đô Manama, nơi đóng quân của Hạm đội 5 thuộc Hải quân Mỹ, và các căn cứ của Mỹ ở Kuwait cũng bị nhắm mục tiêu.

HĐBA LHQ họp khẩn HĐBA LHQ ngày 28.2 đã có cuộc họp khẩn sau cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran và cuộc trả đũa của Tehran. Trong cuộc họp, phía Mỹ và Israel đã bảo vệ các cuộc tấn công của mình vào Iran, theo AFP. Đại sứ Israel Danny Danon lập luận: "Chúng tôi hành động vì sự cần thiết do chế độ Iran không để lại lựa chọn hợp lý nào khác". Trong khi đó, Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani lên án "tội ác chiến tranh" gây ra cái chết của dân thường, đặc biệt là hơn 100 trẻ em tại Trường Minab ở miền nam Iran. "Thật đáng tiếc khi một số thành viên của cơ quan này... phớt lờ hành động gây hấn trắng trợn do Mỹ và Israel gây ra đối với Iran, và lên án Iran vì đã sử dụng quyền tự vệ vốn có của mình theo Hiến chương LHQ", ông Iravani nói. Nga và Trung Quốc lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, trong khi những nước khác chủ yếu nhắm vào Iran, theo AFP. Một số nước thận trọng hơn khi chỉ kêu gọi giảm leo thang.