Israel tuyên bố lãnh đạo Hezbollah là 'mục tiêu cần loại bỏ'

"Naim Qassem, Tổng thư ký Hezbollah, kẻ đã quyết định nổ súng dưới áp lực từ Iran, từ giờ trở đi là mục tiêu cần phải loại bỏ", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz của Israel viết trên mạng xã hội X ngày 2.3.

Lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem trong một video năm 2024 ẢNH: AFP

Ông Katz tuyên bố Hezbollah sẽ phải trả giá đắt vì tấn công Israel, nhấn mạnh rằng bất cứ ai đi theo con đường của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đều sẽ sớm gặp lại ông này và toàn bộ những nhân vật đã bị Israel loại trừ, theo hãng thông tấn Anadolu.

Vào rạng sáng 2.3, Hezbollah tuyên bố đã phóng tên lửa và UAV về phía một khu vực quân sự của Israel nhằm đáp trả các đợt tấn công gần như diễn ra mỗi ngày từ Tel Aviv lên lãnh thổ Lebanon, cũng như để báo thù cho vụ hạ sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Cùng ngày, quân đội Israel thông báo đã thực hiện đợt tấn công Hezbollah. Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel tại ngoại ô thủ đô Beirut và miền nam Lebanon đã làm 31 người thiệt mạng, 149 người bị thương.

AI, oanh tạc cơ B-2 và UAV cảm tử: Điểm mặt vũ khí Mỹ đánh Iran

Người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin cho biết "hàng trăm máy bay" đang đồng thời tấn công Lebanon và Iran, theo AFP. "Hezbollah đã khai hỏa vào đêm qua. Chúng biết chính xác điều chúng đang làm. Chúng ta đã cảnh báo và chúng sẽ trả giá đắt", ông Defrin nói trên truyền hình.

Không lâu sau đó, quân đội Israel thông báo đã tấn công chính xác nhắm vào một chỉ huy cấp cao của Hezbollah tại Beirut. Theo AFP, khói bốc lên từ quận Dahiyeh ở miền nam Beirut, lãnh địa của Hezbollah.

Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel tại khu vực phía nam Beirut (Lebanon) ngày 2.3 ẢNH: REUTERS

Cùng ngày, một người phát ngôn khác của quân đội Israel là ông Nadav Shoshani cho biết đã tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Lebanon nhưng hiện chưa có kế hoạch cho việc đưa bộ binh sang.

Trong khi đó, Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 2.3 ra tuyên bố cho biết đã tấn công bằng tên lửa đạn đạo Kheibar vào khu tòa nhà chính phủ Israel tại Tel Aviv cũng như các trung tâm an ninh, quân sự tại Haifa và đông Jerusalem.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Kuwait thông báo một số máy bay quân sự Mỹ đã rơi tại nước này trong ngày 2.3 nhưng toàn bộ phi công đều sống sót và trong tình trạng ổn định.

Máy bay rơi tại khu vực Al Jahra (Kuwait) ngày 2.3 ẢNH: REUTERS

Một người nhảy dù từ chiếc máy bay trong đoạn video được công bố ngày 2.3 ẢNH: REUTERS

Truyền thông Iran dẫn thông báo của IRGC tuyên bố lực lượng vũ trang đã bắn trúng một máy bay Mỹ rơi tại Kuwait. Những video trên mạng tại khu vực Al-Jahra của Kuwait cho thấy một máy bay quân sự rơi từ trên trời và một người nhảy dù. Trước đó, truyền thông đưa tin một tiêm kích F-15 của Mỹ đã bị rơi.