Thế giới

Căng thẳng lan rộng, nhiều nơi ở Trung Đông bị tấn công

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
02/03/2026 14:13 GMT+7

Căng thẳng Trung Đông ngày 2.3 tiếp tục ghi nhận nhiều diễn biến leo thang với các vụ tấn công trên khắp khu vực, đặc biệt là việc Hezbollah tham chiến tập kích Israel.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục căng thẳng trong ngày 2.3, khi lực lượng Hezbollah tại Lebanon xác nhận đã phóng rocket vào nhiều mục tiêu ở miền bắc Israel, tuyên bố thực hiện đòn trả đũa việc Israel hạ sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Đáp lại, Israel đã không kích vào khu vực ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon, cũng như các vùng phía nam Lebanon. 

Nhiều tuyến đường ở phía nam Beirut tắc nghẽn khi người dân sơ tán sau đợt tấn công từ Israel. AFP dẫn thông tin từ Bộ Y tế Lebanon nói rằng các vụ tấn công của Israel ngày 2.3 đã khiến ít nhất 31 người chết và 149 người bị thương.

Khu vực nào bị tấn công trong xung đột Trung Đông ngày 2.3? - Ảnh 1.

Khói bốc lên tại ngoại ô thủ đô Beirut, Lebanon ngày 2.3

ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam lên án vụ phóng tên lửa vào Israel ngày 2.3. Các quan chức chính phủ Lebanon đã kêu gọi Hezbollah không tham gia chiến sự, trong bối cảnh nước này chưa kịp phục hồi sau xung đột kéo dài giữa Israel và Hezbollah, chỉ mới tạm lắng xuống bởi lệnh ngừng bắn cuối năm 2024.

Căn cứ Anh ở Cyprus bất ngờ bị tập kích

Quốc đảo Cyprus, nằm ở khu vực đông Địa Trung Hải và cách Lebanon khoảng 300 km đường biển, thông báo căn cứ của Không quân Anh đặt tại nước này bị máy bay không người lái (UAV) tấn công và gây thiệt hại nhẹ.

Người phát ngôn chính phủ Cyprus Constantinos Letymbiotis cho biết vụ việc tại căn cứ Akrotiri xảy ra vào rạng sáng 2.3. Ông không tiết lộ loại UAV nào đã được phóng tới, đến từ đâu hay chi tiết thiệt hại.

Theo AP, vụ tấn công xảy ra sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer nói rằng Anh có thể tạo điều kiện cho Mỹ dùng các căn cứ của Anh để tấn công Iran.

Nhiều tiếng nổ khắp Trung Đông

Nhóm vũ trang Saraya Awliya al-Dam, một trong những nhóm Hồi giáo dòng Shiite tại Iraq, ngày 2.3 đã nhận trách nhiệm vụ tấn công UAV vào binh sĩ Mỹ tại sân bay ở thủ đô Baghdad. Mỹ và Iraq chưa bình luận vụ việc này.

Khu vực nào bị tấn công trong xung đột Trung Đông ngày 2.3? - Ảnh 2.

Khói bốc lên ở cảng Jebel Ali, UAE ngày 1.3

ẢNH: REUTERS

Các hãng truyền thông cũng đưa tin ghi nhận những vụ nổ trong ngày 2.3 tại Jerusalem, các thành phố Dubai và Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất), Doha (Qatar), Manama (Bahrain). Reuters cho hay khói đã bốc lên từ khu vực gần Đại sứ quán Mỹ ở Kuwait. Trong khi đó, các video lan truyền cho thấy nhiều cột khói ở gần sân bay thành phố Kermanshah của Iran ngày 2.3.

Không quân Israel cho biết tên lửa được phóng từ Iran hướng đến Israel trong ngày 2.3 và lực lượng phòng không đang hoạt động đánh chặn.

AP cho hay diễn biến ngày 2.3 cho thấy cuộc xung đột đã lan rộng ra khỏi phạm vi giao tranh giữa Mỹ, Israel với Iran. Các nước vùng Vịnh tuyên bố sẽ đáp trả việc Tehran tập kích tên lửa khắp khu vực, trong khi những nhóm vũ trang thân Iran như Hezbollah hay các nhóm ở Iraq có dấu hiệu tham gia cuộc xung đột. Lực lượng Houthi ở Yemen trước đó đã tuyên bố sẽ hỗ trợ Iran và sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani tuyên bố Iran sẽ không đàm phán với Mỹ, bác bỏ thông tin rằng ông đã liên lạc với Washington qua các bên trung gian để nối lại thảo luận, theo Al Jazeera.

"Tổng thống Mỹ đã đẩy khu vực vào hỗn loạn với những 'hy vọng hão huyền' và đang lo lắng về thương vong nhiều hơn nữa của binh lính Mỹ", ông Larijani cho hay.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã phá hủy và đánh chìm 9 tàu của Iran, ngoài ra gây thiệt hại lớn cho trụ sở hải quân Iran.

Khu vực nào bị tấn công trong xung đột Trung Đông ngày 2.3? - Ảnh 3.

Những khu vực tại Iran hứng đòn tấn công từ Mỹ - Israel (màu đỏ). Trong khi đó, khu vực vùng Vịnh ghi nhận sự ảnh hưởng từ các đợt tập kích trả đũa từ Tehran (màu vàng), tính đến ngày 1.3

ẢNH: AL JAZEERA

