Thế giới

Anh 'bật đèn xanh' cho Mỹ dùng căn cứ tấn công Iran

Trí Đỗ
Trí Đỗ
02/03/2026 07:11 GMT+7

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết London đã chấp thuận đề nghị của Mỹ cho phép Washington sử dụng 2 căn cứ quân sự của Anh nhằm tấn công các địa điểm phóng tên lửa của Iran.

Trong tuyên bố tối 1.3, Thủ tướng Starmer khẳng định Anh chưa trực tiếp tham gia các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, song cho rằng Tehran ngày càng có hành động liều lĩnh, đe dọa an ninh khu vực và tính mạng công dân Anh. Theo The Guardian dẫn lời ông, khoảng 200.000 người Anh đang sinh sống tại các quốc gia Trung Đông bị Iran nhắm mục tiêu.

"Cách duy nhất để ngăn chặn mối đe dọa là phá hủy tên lửa ngay tại nguồn, trong các kho chứa hoặc bệ phóng. Mỹ đã yêu cầu được phép sử dụng các căn cứ của Anh cho mục đích phòng thủ cụ thể và có giới hạn", ông nói. Chính phủ Anh đã chấp nhận yêu cầu từ Mỹ.

Anh 'bật đèn xanh' cho Mỹ dùng căn cứ tấn công Iran- Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu tại London ngày 28.2.2026

ẢNH: REUTERS

Chính phủ Anh đồng thời công bố tóm tắt lập trường pháp lý, cho rằng động thái này nhằm "tự vệ tập thể" theo đề nghị của các đồng minh trong khu vực. Ông Starmer cho biết các tiêm kích Anh đang tham gia chiến dịch phòng thủ phối hợp và đã đánh chặn thành công các đợt tấn công từ Iran.

Trong tuyên bố chung với Pháp và Đức, Anh khẳng định sẵn sàng thực hiện "các hành động phòng thủ cần thiết và tương xứng" để vô hiệu hóa năng lực phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Quyết định trên vấp phải tranh cãi trong nước. Một số nghị sĩ Anh cho rằng các hành động quân sự của Mỹ có thể vi phạm luật pháp quốc tế. Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Ed Davey yêu cầu Thủ tướng điều trần trước Quốc hội Anh, công bố đầy đủ cơ sở pháp lý và để các nghị sĩ bỏ phiếu, cảnh báo London không nên bị kéo vào "một cuộc chiến kéo dài khác ở Trung Đông". Lãnh đạo đảng Xanh Zack Polanski cũng cho rằng hành động của Mỹ là "tấn công bất hợp pháp và vô cớ".

Trong khi đó, ông Starmer cũng chịu sức ép từ đảng Bảo thủ và đảng Cải cách Anh đòi hỏi ủng hộ Mỹ mạnh mẽ hơn. Chính phủ Anh chưa bình luận về tính hợp pháp của chiến dịch do Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt hàng chục lãnh đạo Iran, và cũng không lên án các cuộc không kích.

Xung đột bùng phát khiến giao thông hàng không Trung Đông rối loạn nghiêm trọng. Nhiều quốc gia đóng cửa không phận, hơn 3.400 chuyến bay bị hủy trong ngày 1.3 tại 7 sân bay lớn trong khu vực. Hàng chục nghìn hành khách bị mắc kẹt hoặc phải chuyển hướng, theo The Guardian.

Anh đang chuẩn bị một trong những chiến dịch sơ tán lớn nhất lịch sử, với hơn 76.000 công dân Anh đã đăng ký hiện diện tại các khu vực bị ảnh hưởng. Giới chức cảnh báo tình hình còn biến động và khuyến cáo hành khách kiểm tra thông tin chuyến bay trước khi ra sân bay.

anh Mỹ Căn cứ quân sự Iran Keir Starmer
