Iran tuyên bố tấn công tàu sân bay, Mỹ nói đánh chìm chiến hạm Iran

"Tàu sân bay Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ đã bị tấn công bằng 4 tên lửa đạn đạo", Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố trong thông cáo thứ 7 về chiến dịch trả đũa của nước này, do hãng thông tấn Tasnim đăng tải.

Tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln và tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Frank E. Petersen Jr. đang di chuyển trên biển Ả Rập vào ngày 6.2 Ảnh: AFP

Tàu USS Lincoln là một trong hai tàu sân bay được triển khai đến khu vực trong những tuần gần đây và là tàu duy nhất tương đối gần bờ biển Iran, theo Reuters.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị giám sát các cuộc tấn công đang diễn ra của Mỹ vào Iran, đã bác bỏ tuyên bố của Iran về việc tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln bằng tên lửa đạn đạo ở vịnh Ba Tư. "Tàu Lincoln không bị trúng đạn. Các tên lửa phóng đi thậm chí còn không bay đến gần", CENTCOM tuyên bố trên mạng xã hội.

CENTCOM còn tuyên bố đã đánh chìm một tàu chiến của Iran ở vịnh Oman, kêu gọi lực lượng Iran hạ vũ khí và rời bỏ vị trí của mình, theo Reuters. Iran chưa xác nhận thông tin này.

Mặt khác, Lầu Năm Góc ngày 1.3 thông báo 3 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và 5 người "bị thương nặng" trong chiến dịch chống lại Iran mà không cung cấp thêm chi tiết. Đây là những thương vong đầu tiên trong số quân nhân Mỹ được công bố kể từ khi Mỹ phát động các cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Iran hôm 28.2.

Tổng thống Putin phản ứng vụ Lãnh tụ tối cao Iran bị Mỹ - Israel hạ sát

Cũng trong ngày 1.3, IRGC tuyên bố đã phát động một cuộc tấn công trả đũa "quy mô lớn" mới và tiếng nổ đã được nghe thấy ở Riyadh, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Manama, Jerusalem và Tel Aviv.

Lực lượng cứu hộ thông báo số người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa của Iran vào thành phố Beit Shemesh của Israel vào ngày 1.3 đã tăng lên ít nhất 9 người, đánh dấu vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất ở Israel kể từ khi xung đột bắt đầu, theo AFP.

Ngoài ra, giới chức UAE cho hay 3 người đã thiệt mạng và 58 người bị thương ở UAE kể từ khi Iran bắt đầu chiến dịch trả đũa ở vùng Vịnh để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, theo AFP.

Bộ Quốc phòng UAE thông báo đã phát hiện 165 tên lửa đạn đạo, phá hủy 152 quả và đánh chặn 2 tên lửa hành trình. Tổng cộng "541 máy bay không người lái của Iran đã bị phát hiện, 506 trong số đó đã bị đánh chặn và phá hủy", Bộ Quốc phòng UAE thông báo thêm.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công đã khiến 3 người mang quốc tịch Pakistan, Nepal và Bangladesh thiệt mạng, theo thông báo từ Bộ Quốc phòng UAE.

Cùng ngày, Bộ Y tế Kuwait thông báo 1 người đã thiệt mạng và 32 người bị thương kể từ khi Iran bắt đầu chiến dịch trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28.2 đã khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 1.3 tuyên bố vụ hạ sát Lãnh tụ tối cao Khamenei là "tuyên bố chiến tranh chống lại Hồi giáo" và cảnh báo: "Iran coi đó là nghĩa vụ và quyền chính đáng của mình để trả thù những kẻ gây ra và chủ mưu của tội ác lịch sử này", theo AFP.

Trong khi đó, Israel mô tả cái chết của ông Khamenei là "bước đi đầu tiên", và phát ngôn viên quân đội Israel Nadav Shoshani khoe rằng chiến dịch phối hợp "đã loại bỏ 40 chỉ huy cấp cao, bao gồm cả ông Khamenei, chỉ trong một phút tại hai địa điểm khác nhau cách Israel hơn 1.600 km giữa ban ngày", theo AFP.

Quân đội Israel ngày 1.3 tuyên bố đã tiến hành loạt tấn công mới vào trung tâm thủ đô Tehran của Iran, theo Reuters.