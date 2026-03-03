Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Israel đã kéo Mỹ vào chiến sự với Iran?

Thụy Miên
Thụy Miên
03/03/2026 07:51 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 2.3 cho biết nước này chỉ tấn công Iran sau khi biết được đồng minh Israel đang chuẩn bị hành động và do đó lo ngại rằng Tehran có thể trả đũa nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông.

Mỹ tấn công Iran sau hành động của Israel trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông 2026 - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ vùng phụ cận Đại sứ quán Mỹ ở Kuwait theo sau một vụ tấn công hôm 2.3

ảnh: reuters

AFP hôm 3.3 dẫn lời Ngoại trưởng Rubio nói với báo giới: "Chúng tôi biết về hành động của Israel. Chúng tôi biết điều đó sẽ dẫn đến một cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ, và chúng tôi biết rằng nếu không giáng đòn phủ đầu, chúng tôi sẽ chịu thương vong cao hơn". Ông Rubio cho hay Iran đã phát lệnh cho các chỉ huy quân sự phải lập tức đánh vào lực lượng Mỹ nếu bị tấn công.

"Nếu chúng tôi không làm gì và chờ họ ra đòn trước khi đáp trả, thương vong của chúng tôi sẽ cao hơn nhiều. Và vì thế ngài tổng thống đã đưa ra quyết định khôn ngoan" là phối hợp hành động cùng Israel, Ngoại trưởng Mỹ cho biết.

Trước câu hỏi có phải Mỹ đã đối mặt với mối đe dọa cận kề từ Iran hay không - một yếu tố quan trọng vì Quốc hội Mỹ theo hiến pháp dựa vào đó có quyền tuyên chiến - ông Rubio một lần nữa viện dẫn kế hoạch của Israel.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng có một mối đe dọa cận kề, vì nếu bị tấn công thì Iran lập tức nhắm vào lực lượng Mỹ.

Hạ nghị sĩ Mỹ Joaquin Castro của đảng Dân chủ chỉ ra phát biểu của ông Rubio cho thấy Israel "đã đặt lực lượng Mỹ vào tình thế nguy hiểm khi quyết tấn công Iran".

Trên X, ông Castro khẳng định đây là điều không thể chấp nhận được đối với Tổng thống Mỹ, và đối với một quốc gia gọi họ là đồng minh của Mỹ.

Sứ quán Mỹ bị tấn công, Mỹ thúc giục công dân rời Trung Đông

Cũng theo AFP dẫn 3 nguồn tin ngoại giao hôm 3.3, Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait đã trúng đòn tấn công từ nhiều máy bay không người lái (UAV).

Một nhà ngoại giao làm việc tại Kuwait và một nhà ngoại giao phương Tây không nêu tên cho hay đại sứ quán Mỹ bị hư hại. Một nhà ngoại giao khác tại Kuwait nói rằng tòa nhà đại sứ quán trúng đòn trực tiếp trong vụ tấn công.

Phóng viên AFP ghi nhận khói bốc lên từ khuôn viên tòa nhà. Đại sứ quán Mỹ sau đó khuyến cáo người dân không tới nơi này, viện dẫn nguy cơ tiếp diễn đến từ các các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV trên không phận Kuwait.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân nước này lập tức rời khỏi hơn 12 nước ở Trung Đông, bao gồm Ả Rập Xê Út và UAE, trong lúc Mỹ - Israel phối hợp tấn công Iran, theo Reuters.

Khuyến nghị được áp dụng cho Bahrain, Ai Cập, Iran, Iraq, Israel, Bờ Tây và Gaza, Jordan, Kuwait, Li Băng, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út, Syria, UAE và Yemen.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
