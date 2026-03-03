Israel tuyên bố tấn công thủ đô Iran và Lebanon cùng lúc, Hezbollah trả đũa

"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tiến hành các cuộc tấn công cùng lúc ở Tehran và Beirut. Không quân Israel đã bắt đầu các cuộc tấn công vào những mục tiêu quân sự của chế độ khủng bố Iran và tổ chức khủng bố Hezbollah", IDF tuyên bố.

Khói bốc lên từ các địa điểm bị Israel không kích vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon ngày 3.3

Ảnh: AFP

Sau đó, IDF tuyên bố Lực lượng Không quân Israel đã hoàn thành một loạt các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu quân sự của Hezbollah ở Beirut, theo tờ The Times of Israel.

IDF tuyên bố các cuộc tấn công mới đã nhắm vào các kho vũ khí, trung tâm chỉ huy và thiết bị "liên lạc vệ tinh" thuộc về bộ phận tình báo của Hezbollah.

Cũng theo The Times of Israel, IDF tuyên bố đã triển khai quân sâu hơn vào miền nam Lebanon, vượt ra ngoài 5 vị trí hiện do Israel kiểm soát, "như một phần của việc tăng cường phòng thủ tiền tuyến".

Một quan chức Lebanon hôm nay nói với Reuters rằng quân đội Israel đang tiến hành các cuộc xâm nhập dọc theo một số khu vực biên giới Lebanon. Các nhân chứng cho hay quân đội Lebanon đã rút khỏi ít nhất 7 vị trí tiền tuyến dọc biên giới.

Trong khi đó, Hezbollah hôm nay tuyên bố họ đã nhắm mục tiêu vào 3 căn cứ quân sự của Israel để đáp trả các cuộc tấn công vào những thành trì của lực lượng này ở Lebanon, bao gồm cả vùng ngoại ô phía nam Beirut, theo AFP.

Hezbollah nhấn mạnh rằng "để đáp trả hành động gây hấn của Israel vào hàng chục thành phố và thị trấn của Lebanon", các thành viên Hezbollah đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ramat David và căn cứ Meron ở miền bắc Israel bằng máy bay không người lái. Hezbollah còn thông báo đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ của Israel ở cao nguyên Golan bằng một loạt tên lửa.

Ngoài ra, AFP dẫn một nguồn thạo tin cho hay quân đội Lebanon tái triển khai quân ở khu vực biên giới sau khi Israel leo thang.

Cũng trong ngày 3.3, các vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Tehran của Iran, khi cuộc chiến với Mỹ và Israel bước sang ngày thứ tư, theo AFP.

Khói bốc lên sau một vụ nổ tại thủ đô Tehran của Iran vào ngày 2.3, trong bối cảnh xung đột Mỹ-Israel với Iran đang diễn ra

Ảnh: Reuters

Các vụ nổ được nghe thấy ở phía bắc Tehran nhưng chưa rõ mục tiêu nào bị trúng. Truyền thông Iran cũng đưa tin về các vụ nổ ở thành phố Karaj, cũng như thành phố Isfahan ở miền trung.

Báo chí nhà nước Iran hôm nay đưa tin đã có 13 thành viên thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng vào ngày 2.3 do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào tỉnh Kerman ở miền nam Iran, theo Reuters.

Trước đó, CNN dẫn lời một quan chức Israel cho hay nước này ước tính hơn 1.500 thành viên IRGC đã thiệt mạng kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công phối hợp vào Iran trong sáng 28.2.

Mỹ và Israel đã tấn công hơn 1.200 mục tiêu trong 3 ngày đầu tiên của cuộc chiến, một con số dự kiến sẽ tăng nhanh trong những ngày tới, theo CNN.