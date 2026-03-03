Iran cảnh báo Mỹ 'không còn an toàn', tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz

"Kẻ thù nên biết rằng những ngày hạnh phúc của chúng đã qua và chúng sẽ không còn an toàn ở bất cứ đâu trên thế giới, ngay cả trong nhà của chính mình", Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo trong một tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước Iran, theo AFP. Lực lượng Quds là đơn vị giám sát các hoạt động của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ở nước ngoài.

Người biểu tình vẫy cờ khi đụng độ với lực lượng an ninh trong nỗ lực tiến vào Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad của Iraq để đến đại sứ quán Mỹ trong một cuộc biểu tình ủng hộ Iran vào cuối ngày 2.3 Ảnh: AFP

Cũng trong ngày 2.3, tướng Sardar Jabbari thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đe dọa sẽ "đốt cháy bất kỳ con tàu nào" tìm cách đi qua eo biển Hormuz, một tuyến đường huyết mạch cho việc vận chuyển dầu khí.

"Chúng tôi sẽ đốt cháy bất kỳ con tàu nào cố gắng đi qua eo biển Hormuz. Chúng tôi cũng sẽ tấn công các đường ống dẫn dầu và sẽ không cho phép một giọt dầu nào rời khỏi khu vực. Giá dầu sẽ đạt 200 USD trong những ngày tới", tướng Jabbari tuyên bố.

Theo Hãng AFP ngày 2.3, trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á, giá dầu Brent được giao dịch ở mức 80,2 USD/thùng, tăng 13% so với giá đóng cửa 72,87 USD hôm 27.2. Đây là mức tăng đã được các nhà kinh tế dự báo, khi cho rằng thị trường dầu sẽ tăng 10 - 15% khi mở cửa ngày 2.3, sau những diễn biến căng thẳng trong chiến sự tại Trung Đông.

Ngoài ra, ông Ebrahim Jabari, cố vấn cấp cao của tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ngày 2.3 tuyên bố rằng eo biển Hormuz đã bị đóng cửa và Iran sẽ bắn vào bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua, theo Reuters dẫn lại thông tin từ truyền thông Iran.

Đây là lời cảnh báo rõ ràng nhất của Iran kể từ khi thông báo với các tàu thuyền rằng họ sẽ đóng cửa tuyến đường xuất khẩu này vào ngày 28.2, một động thái đe dọa làm tắc nghẽn một phần năm lượng dầu mỏ toàn cầu và đẩy giá dầu thô tăng mạnh, theo Reuters.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định eo biển Hormuz không bị đóng cửa bất chấp tuyên bố của các quan chức Iran, theo Kênh Fox News đưa tin hôm 2.3.